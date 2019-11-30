Жеребьёвка Евро-2020

30 ноября состоится жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года

Онлайн жеребьевки Страница обновляется автоматически. Начало — 20:00 30 ноября 2019 года

20 из 24 команд Евро-2020 уже определились: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия , Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Уэльс.

К ним добавятся четыре победителя стыковых матчей Лиги наций, жеребьевка которых состоялась 22 ноября:

Путь A

Исландия — Румыния

Болгария — Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия — Сербия

Календарь и таблица Евро-2020

Путь D

Грузия — Белоруссия

Северная Македония — Косово

Матчи состоятся 26 и 31 марта.

Корзины Евро-2020

Команды разбиты на 4 корзины:

Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп (Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина)

Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия )

Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия)

Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места (Финляндия, Уэльс) и четыре победителя стыков Лиги наций.

Группы Евро-2020

Чемпионат Европы пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Это сделало особенной жеребьевку финальной стадии: большинство групп уже известны.

Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)

Группа B: Россия («Санкт-Петербург», Санкт-Петербург), Дания («Паркен», Копенгаген)

Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)

Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)

Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)

Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Пушкаш Арена», Будапешт)

Сборная России не сыграет на групповом этапе с другими командами-хозяйками, а также с Украиной и Косово.

В итоге из первой корзины нашей сборной может достаться только Бельгия, из третьей — только Дания, из четвертой — Финляндия или Уэльс.

Турнир начнется 12 июня 2020 года в Риме, закончится 12 июля в Лондоне, где пройдет финал Евро-2020. 0