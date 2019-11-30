Жеребьёвка Евро-2020

20 из 24 команд Евро-2020 уже определились: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия,
К ним добавятся четыре победителя стыковых матчей Лиги наций, жеребьевка которых состоялась 22 ноября:
Путь A
Исландия — Румыния
Болгария — Венгрия
Путь B
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Путь C
Шотландия — Израиль
Норвегия — Сербия
Путь D
Грузия — Белоруссия
Северная Македония — Косово
Матчи состоятся 26 и 31 марта.
Корзины Евро-2020
Команды разбиты на 4 корзины:
Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп (Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина)
Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия,
Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия)
Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места (Финляндия, Уэльс) и четыре победителя стыков Лиги наций.
Группы Евро-2020
Чемпионат Европы пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Это сделало особенной жеребьевку финальной стадии: большинство групп уже известны.
Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)
Группа B:
Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)
Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)
Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)
Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Пушкаш Арена», Будапешт)
Сборная России не сыграет на групповом этапе с другими командами-хозяйками, а также с Украиной и Косово.
В итоге из первой корзины нашей сборной может достаться только Бельгия, из третьей — только Дания, из четвертой — Финляндия или Уэльс.
Турнир начнется 12 июня 2020 года в Риме, закончится 12 июля в Лондоне, где пройдет финал Евро-2020. 0