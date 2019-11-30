ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка Евро-2020

    Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00

    Футбол Евро-2020 Жеребьевка Сборная России Футбол России Сборная Англии Футбол Англии Сборная Австрии Сборная Бельгии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Голландии Сборная Дании Сборная Испании Футбол Испании Сборная Италии Футбол Италии Сборная Польши Сборная Португалии Португалия Сборная Турции Сборная Украины Футбол Украины Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Уэльса Сборная Швейцарии Сборная Швеции Сборная Исландии Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Венгрии Сборная Ирландии Сборная Северной Ирландии Сборная Словакии Сборная Шотландии Сборная Норвегии Сборная Сербии Сборная Болгарии Сборная Грузии Сборная Израиля Сборная Румынии Сборная Белоруссии Сборная Косово Сборная Македонии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватилоВ Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем» Ари«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице Лионель МессиВдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
  • 22:46
    • ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из ЛЕ
  • 01:02
    • «Лацио» победил «Клуж», «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:58
    • «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Стандард» сыграл вничью с «Виторией»
  • 23:51
    • Гончаренко: Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит
  • 23:11
    • «Порту» обыграл «Янг Бойз», «Фейеноорд» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 21:18
    • Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
  • 20:44
    • Пенальти принес «Краснодару» победу над «Базелем»
    Все новости спорта
    Евро-2020
    Евро-2020
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    30 ноября состоится жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года
  • Онлайн жеребьевки
  • Страница обновляется автоматически. Начало — 20:00 30 ноября 2019 года

    • 20 из 24 команд Евро-2020 уже определились: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Уэльс.

    К ним добавятся четыре победителя стыковых матчей Лиги наций, жеребьевка которых состоялась 22 ноября:

    Путь A
    Исландия — Румыния
    Болгария — Венгрия

    Путь B
    Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
    Словакия — Ирландия

    Путь C
    Шотландия — Израиль
    Норвегия — Сербия

    Календарь и таблица Евро-2020

    Путь D
    Грузия — Белоруссия
    Северная Македония — Косово

    Матчи состоятся 26 и 31 марта.

    Корзины Евро-2020

    Команды разбиты на 4 корзины:

    Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп (Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина)

    Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия)

  • С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение сборной России от Бельгии
  • 17/11/2019

    • Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия)

    Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места (Финляндия, Уэльс) и четыре победителя стыков Лиги наций.

    Группы Евро-2020

    Чемпионат Европы пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Это сделало особенной жеребьевку финальной стадии: большинство групп уже известны.

  • Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020
  • Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020
  • 20/11/2019

    • Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)

    Группа B: Россия («Санкт-Петербург», Санкт-Петербург), Дания («Паркен», Копенгаген)

    Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)

    Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)

    Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)

    Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Пушкаш Арена», Будапешт)

    Сборная России не сыграет на групповом этапе с другими командами-хозяйками, а также с Украиной и Косово.

    В итоге из первой корзины нашей сборной может достаться только Бельгия, из третьей — только Дания, из четвертой — Финляндия или Уэльс.

    Турнир начнется 12 июня 2020 года в Риме, закончится 12 июля в Лондоне, где пройдет финал Евро-2020. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-Марино
  • 20/11/2019 в 02:21
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
    • Вчера в 03:12     Жозе Моуринью
  • Первые заявления Моуринью. С чего начал португалец в «Тоттенхэме»
    • 14:29 23/11/2019     Федор Чалов
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
    • 20:16 25/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • 01:12
    • «Копенгаген» лидер группы B, киевское «Динамо» проиграло «Мальме»
  • 00:55
    • «Севилья» обыграла «Карабах», АПОЭЛ приблизился к плей-офф
  • 00:36
    • Шомко: Буду рассказывать внукам, что когда-то забил «Манчестер Юнайтед»
    Артем Дзюба Футбол Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансыВ плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд Вчера в 03:120
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою победную серию?
  • 2.34
    •
  • 00:27
    • Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА
  • 00:23
    • Анчелотти о слухах касательно «Арсенала»: Конечно, я остаюсь в «Наполи»
  • 00:20
    • Бийол: Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно
    Евро-2020 Футбол Жеребьёвка Евро-2020Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00 02:300
  • 23:39
    • «АЗ Алкмар» избежал поражения от «Партизана»
  • 23:26
    • «Вулверхэмптон» расписал ничью с «Брагой», «Бешикташ» дома обыграл «Слован»
  • 23:08
    • «Рома» разгромила «Башакшехир», «Боруссия» М минимально обыграла «Вольфсбергер»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие