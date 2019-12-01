Аршавин уберег от Уэльса. Россия получила рабочую группу на Евро-2020

В субботу, 30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка финального части Евро-2020, по итогам которой сборная России узнала своих соперников по группе В. Ими стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Питер ждет нашествие финнов

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Иванов ждет нашествие географических соседей в Санкт-Петербург во время матча с Финляндией.

«Получился досадный казус: Россия опять сыграет с Бельгией, как в отборе. Здравствуйте, дяди Азары, мы так по вам соскучимся до будущего лета!

Россия знала двух соперников заранее: Бельгия и Дания. Выбор последнего оппонента тоже был невелик: Уэльс или Финляндия.

И решил нашу судьбу Андрей Аршавин! Он-то как раз был одним из главных героев этого шоу. Будучи включен в сборную легенд УЕФА, Аршавин вышел на сцену как один из "жеребщиков". А в решающий момент он вытянул Уэльс и отправил команду Бэйла в группу А: к Италии, Швейцарии и Турции.

А России досталась Финляндия, и от этого в восторге будут финны. Во-первых, наша команда далеко не самый грозный соперник из возможных, чего уж там. Во-вторых, матч Россия — Финляндия пройдет в Петербурге, а это означает нашествие тысяч возбужденных финнов на питерские кафешки и пивные. В гостях как дома?

Календарь и таблица Евро-2020

В Петербурге команда Станислава Черчесова проведет два первых матча: в первом туре — с Бельгией, во втором — с Финляндией. В третьем туре придется слетать в Копенгаген на матч с Данией».

С этими парнями мы уже знакомы

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов вспоминает последние противостояния с командой Бельгии, которые закончились для российской команды в лучшем случае разочаровывающе, а в худшем — позорно.

«Изначально было ясно, что против бронзовых призёров чемпионата мира и лучшей команды по рейтингу ФИФА шансов в отборочной группе у сборной России будет мало: золотое поколение Бельгии сейчас в пиковой фазе. Но после удачного домашнего ЧМ дышала вера, что Дзюба, Головин и Черышев смогут навязать команде Мартинеса борьбу, зацепиться за ничью, попортить нервы...

У сборной России не получилось вообще ничего. Большую часть квалификации мы гордились, что единственные забили бельгийцам, но то же самое провернул и Кипр в последнем туре. Вспоминать про это сразу стало как-то неловко.

Россия попыталась сыграть от обороны — и проиграла. Забитый на выезде гол стал следствием ошибки Куртуа и подарил лишь эфемерные надежды. Дома Россия попыталась сыграть открыто — и проиграла совсем без шансов. Знаете, что напоминал третий пропущенный гол? Беспомощность сборной на Евро-2016 в матче против Уэльса.

У России печальный опыт матчей с Бельгией globallookpress.com

Когда мы играли в одной группе с Бельгей на чемпионата мира в 2014-м, Россия держалась достойно. Но тогда у этой Бельгии не было опыта, заработанного за прошедшие шесть лет, а команда Капелло, наверное, лучше всех на свете умела не давать никому играть в футбол. И все равно — лучший матч на турнире обернулся поражением.

Так что следует говорить прямо — шансов практически нет. Мы сумели сдюжить против Испании на ЧМ, но тогда были забитые Лужники, а Ла Роха была в шоке от руководства, снявшего тренера за день до старта турнира.

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Когда ты не можешь остановить не только звёздного Азара, но и его брата, это не повод опускать руки. Но явная причина поумерить свои ожидания от противостояния с командой, которая первая вышла на этот чемпионат Европы».

Зависимая от Эриксена сборная Дании

Автор «Чемпионата» Богдан Горбунов разбирает сильные и слабые стороны сборной Дании, которая сильна обороной и во многом построена вокруг одного игрока.

«Главная звезда в команде Харейде, конечно же, полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. В отборочном турнире к Евро-2020 хавбек стал лучшим в Дании не только по количеству результативных передач (3), но и по забитым голам (5). Эриксен занимает на поле позицию "десятки" и принимает участие практически во всех атаках команды, выполняя функции не только созидателя, но и порой завершителя.

Партнёры Кристиана менее известны, однако среди них есть немало выдающихся футболистов мирового уровня. Например, голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель, защитник "Челси" Андреас Кристенсен, полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Томас Делейни, экс-хавбек нашумевшего "Аякса", а ныне "Дженоа" — Лассе Шонне, форвард "Лейпцига" Юссуф Поульсен и нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг.

После единственной нулевой ничьей на чемпионате мира в России полузащитник Франции Н'голо Канте говорил: "Мы добились первого места, играя против очень организованной команды. Сложно было найти слабые стороны в датской обороне".

Сборная Даниии показала характер в отборе globallookpress.com

Тогда хавбек точно не льстил и не лукавил. Команда Харейде очень надёжно действовала в обороне с двумя центральными защитниками и Кристенсеном в роли опорника. Дания позволила французам лишь трижды пробить из пределов собственной штрафной.

С тех пор в обороне у датчан ничего не изменилась. Харейде имеет в своём распоряжении тех же защитников, да и действуют они так же надёжно. Шесть пропущенных мячей за 8 матчей отбора к ЧЕ-2020 — тому подтверждение.

Ещё одна сильная сторона датчан — сбалансированный состав. Присутствие мастеров в каждой из линий позволяет им не проседать ни на одном из участков поля.

Пожалуй, главная слабость команды Харейде — нестабильность в нападении. Дания может обрушиться штурмом на ворота соперника и разгромить его, а может и вовсе нанести не больше трёх ударов в створ за весь поединок. Такая особенность датчан, скорее всего, объясняется их зависимостью от формы Эриксена».

Шанс для Еременко

Редакция Sport24 рассказывает о сборной Финляндии, впервые пробившейся на чемпионат Европы, и гадает, получит ли свой шанс полузащитник «Ростова» Роман Еременко.

«Для финнов это будет первый крупный турнир в истории, потому про футбольный бум в стране сейчас и говорить не надо. Сборная победила в группе Лиги наций, пропустив всего 3 мяча, а в отборе заняла второе место с 16 забитыми и 10 пропущенными мячами.

Тренер этой сборной Маркку Канерва до футбольной карьеры работал учителем в школе, потому выстроил в команде очень открытую и дружелюбную атмосферу. Он помешан на тактике и цифрах, потому обсуждение тактических нюансов с игроками для него нормальная история. Канерва работал в штабе сборной с 2011 года, несколько раз становился и. о. после увольнения тренеров, но возможность работать самостоятельно получил только в 2016 году.

Главная его заслуга — теперь сборная Финляндии играет очень надежно у своих ворот, а главным оружием являются контратаки. Само собой, главная звезда этой команды — Теему Пукки, порвавший АПЛ на старте сезона. Сейчас Пукки — национальный герой Финляндии и лучший бомбардир группы J c 10 мячами. Остальная команда забила 6.

У Романа Еременко есть опыт игры с Бельгией globallookpress.com

Также отметим вратаря "Байера" Лукаша Градецки, который родился в Братиславе, но имеет финское гражданство и выступает за сборную этой страны. Если кто забыл, он помог забить в Леверкузене Дмитрию Баринову и способствовал убийству последних шансов "Локомотива" на выход из группы в Лиге чемпионов.

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Роман Еременко не принимал участия в отборе. После кокаинового скандала он вообще не вызывался в сборную, а в решающих матчах не принимал участия по решению тренерского штаба. Тем не менее Маркку Карнева заинтересован в возвращении Романа, что подтверждает и отец Романа, Алексей Еременко-старший».

Играющие на результат финны

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказывает о главных героях сборной Финляндии и о том, как она пробилась на дебютный турнир.

«Важную роль в новом цикле сыграли выступающий в MLS за "Монреаль" защитник Райтола и хавбек Спарв. А герой номер один — это Теэму Пукки. Безуспешно попытавшись закрепиться в "Севилье", он проехал по маршруту ХИК — "Шальке" — "Селтик" — "Бреннбю" и нашел свое счастье в "Норвиче". В прошлом сезоне Пукки стал лучшим бомбардиром чемпионшип, вышел с командой в АПЛ и на волне того успеха стал героем Финляндии.

Десять голов в отборочном цикле — это топ-уровень. Из его соотечественников подобного не добивался даже великий Яри Литманен. Пукки же забивал важнейшие мячи, принеся ключевые победы над Грецией (1:0) и Боснией (2:0). А если бы прямую путевку на Евро получить не удалось, имелся бы запасной вариант благодаря успеху в Лиге наций, где Теему забил три победных гола. Его игру необычно отметили в Англии, выпустив посвященное форварду пиво под названием "Идеальный финн".

Путь Финляндии на Евро чем-то напомнил российский. Она тоже получила в соперники сборную, которая прошла отборочный цикл без потерянных очков. И, как и мы с Бельгией, финны не справились с итальянцами (1:2, 0:2). Правда, в пассиве у сборной Суоми еще два проигрыша.

Теему Пукки — лидер сборной Финляндии globallookpress.com

После завоевания пропуска на Евро они уступили грекам (1:2), а октябре получили чувствительный удар от Боснии (1:4). Он, впрочем, не мог поколебать ранее завоеванных позиций, так как до этого подопечные Канервы брали свои очки вполне в стиле команды Черчесова.

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Классическая схема Финляндии тоже отчасти похожа на российскую. Это четверка защитников, пара опорных хавбеков и активные фланги в средней линии. Периодически расстановка 4-2-3-1 может трансформироваться в 4-4-2, а выступающий за БАТЭ Туоминен может исполнить роль второго форварда, который располагается глубже Пукки».

Последний матч гостевой. Это плохо

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко огорчен тем, что сборной России предстоит начинать групповой этап матчем с Бельгией и заканчивать — на выезде.

«Хуже вариант мог бы быть, наверное, только если маршрут сборной на групповом этапе выглядел бы "Питер — Копенгаген — Питер". Это точно никому не понравилось бы. Слишком много переездов на коротком промежутке времени. Но лучше было бы начинать, наверное, с игры в гостях, а добирать свое уже дома. Хотя тут, конечно, одного мнения быть не может.

В любом раскладе мы потеряем свои очки с Бельгией, потеряет их и Дания, и к последнему матчу мы подойдем в равных условиях — в борьбе за второе место. Конечно, лучше было бы бороться с равным соперником дома, а не в гостях. Но эту новость мы узнали уже неделю назад, поэтому сейчас об этом сетовать глупо.

На щадящий состав соперников точно рассчитывать мы не могли. Такой "лафы", как на чемпионате мира в России-2018, уже никогда не будет. Но начинать сразу же с сильнейшей командой в мировом рейтинге — не подарок. Почему — объяснять не надо. С другой стороны, Черчесов уже поиграл с Бельгией в открытый футбол несколько дней назад в рамках отборочного цикла.

Главные тренеры сборных Дании, Финляндии, России и Бельгии globallookpress.com

Чем это заканчивается, мы все увидели. Но и такую тактику, как в игре с Испанией на ЧМ-2018, по заказу столь же результативно раз за разом не воспроизведешь. Так что посмотрим, какие сюрпризы тренерский штаб целенаправленно будет готовить в ближайшие шесть с половиной месяцев.

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Еще из новостей, которые мы узнали не сегодня. "Правильного" счета в игре с Данией у нас точно в запасе не будет, то есть счета, который гарантированно одного выводит в плей-офф со второго места, а второго — с проходного третьего. Заканчивать наша группа будет третьей из шести. Так что судьба в таком случае может зависеть от результатов в группах D, E и F. Не хотелось бы».

Не худший вариант

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков доволен результатами жеребьевки для сборной России.

«Сборная России получила не худший вариант жеребьевки: с Бельгией придется упираться в начале, и даже если безуспешно, шанс исправиться будет. Все, от начала и до конца, в руках самой команды. Станислав Черчесов сразу после жеребьевки удержался от оценок датчан и финнов, сказав, что хорошо знает только Бельгию. А ее тренеру Роберто Мартинесу и вовсе перед началом шоу заявил: "Тебя я вижу чаще, чем собственную жену!" — "Такая же тема", — ответил испанец. Вот ведь ужас…

Финляндию и Данию действительно сложно оценить однозначно. Датчане при Оге Харейде выглядят достаточно серьезной силой, умеют использовать своих звезд в командных целях. С такими ровными соперниками российской команде играть тяжело — нет очевидной слабины, на которую можно давить. Да и опыта игры с такими "недотопами" за последний год было немного.

В этой связи крайне важен выбор соперников для контрольных матчей весной. Повторю в тысячный раз: не нужны Бразилия и Франция. Дайте что-то вроде Норвегии или даже Швеции. Как раз зубы-то и поточим, а датчанам будет неприятно, что тренируемся на таких кошках. Польша? Подходит идеально!

Андрей Аршавин помог получить Финляндию, а не Уэльс globallookpress.com

Финляндия еще более неоднозначна и, кстати, для нас неудобна. Я сам очень хотел ее в соперники, но не потому, что считаю слабее Уэльса — исключительно ради нашего нордического хайпа длиной в полгода. Десятки тысяч финских болельщиков, которые приедут в Петербург — лишь крошечная часть взаимовыгод, что могут вырасти из результата жеребьевки. Андрей Аршавин хорошо поработал на родной город, отправив Уэльс в группу А. С таким же лицом, как после голов. Только палец к губам забыл приложить. Все-таки Карел Поборски стоял рядом…».

Ждем вылета от Даниии?

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов вспоминает множество случаев, когда сборная России не выходила из группы, провалив последний матч, и задается вопросом, не повторится ли история.

«Завершаем групповой этап Евро-2020 на выезде с главным конкурентом. Плюс один к играм, которые не хочется вспоминать, но невозможно забыть?

Вполне возможно, на этот раз Черчесов поставит перед бельгийцами организованный автобус, как с испанцами на ЧМ-2018, и заставит их напрячься. Но Лукаку, Азары и Де Брёйне под руководством Мартинеса вряд ли будут так же топтаться перед нашей штрафной, как испанцы, оставшиеся без тренера перед стартом турнира.

Финнов после этого надо будет побеждать в обязательном порядке. Огромное давление на команду, помноженное на отрицательный фон после матча с бельгийцами: с Саудовской Аравией сборная всё это преодолела, но Финляндия будет, наверное, посильнее.

Помешает ли Дании сборной России выйти из группы? globallookpress.com

Даже если удастся обыграть финнов, трёх очков, скорее всего, не хватит — с Данией в Копенгагене нужна будет минимум ничья. Команда, не проигрывающая вообще с 2016 года, скорее всего, будет в таком же положении.

Унаследует ли команда Черчесова "навык" играть решающие матчи от команд-предшественниц? За все эти годы сборная России отучила болельщиков от оптимизма, и за один турнир это не лечится. Обязательно нужен второй подряд!»

Каким может быть плей-офф Евро-2020?

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает расклады для сборной России, считая, что подопечным Черчесова не стоит бороться за лидерство в группе.

«Забавно, но быть вторым-третьим в иных случаях выгоднее. Если говорить о пути России, то комфортным может стать второе место в группе. Пусть Бельгия будет лидером и рискует нарваться на третью команду группы с немцами, французами и португальцами при определенном раскладе, а Черчесов спокойно выйдет на вторую команду первого квартета. Если Италия не провалится дома, то выбор между швейцарцами, валлийцами и турками.

Со всеми можно играть на победу в Баку 4 июля, куда из России добраться проще, чем из Уэльса. А вот если помечтать о четвертьфинале, то нужно настраиваться на то, что возможен матч с победителем группы С. Тут или тот самый матч Украины против России, если Шевченко сенсационно опередит Кумана, или же игра с самими Нидерландами, если не нарвутся сразу на немцев или португальцев в первом раунде.

Станислава Черчесова дет непростой турнир globallookpress.com

Одним словом, если нормально подготовиться к Бельгии — стартовая игра в группе, потом победить Финляндию — грех не обыгрывать дома-то, то можно выйти из группы еще до поездки в Копенгаген. А дальше все зависит от раскладов в других квартетах. Например, если сборная России сыграет против Турции, то возможна новая игра против Нидерландов — оживит воспоминания. Будет очень сложно, но невероятно интересно.

Но что ясно уже сейчас — третье место в группе занимать не стоит, ведь тогда можно сразу нарваться на Францию или Испанию, а это хуже, чем сыграть против второй команды квартета с Италией. Датчан и финнов нужно уважать, но состав группы не такой, как у Германии — жребий для команды Черчесова можно назвать удачным» 0