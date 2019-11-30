Четыре матча без побед. «Ростов» продолжает безвыигрышную серию

В 18 туре российской Премьер-лиги «Ростов» принимал «Урал». Команды сыграли в нулевую ничью. Команда Валерия Карпина продолжает оставаться без побед. Это влияет на ее турнирное положение. «Сельмаши» уже пятые.

Проблемы финансовые, проблемы кадровые

Представители Rusfootball считают, что на качество игры «Ростова» в этом матче повлияли финансовые проблемы, а также отсутствие Романа Еременко.

Фрагмент матча «Ростов»

«"Урал" перед вояжем на юг также выглядел не слишком внятно. Футболисты из Екатеринбурга в четырёх последних матчах набрали лишь три очка, так и ни разу не победив. У "Ростова" серия была ещё хуже — 1 балл в трёх матчах.

Ситуацию в "Ростове" осложняли разговоры о финансовых проблемах клуба. Результаты команды пошли на спад аккурат после того, как появилась соответствующая информация о задолженностях. Подтвердил слухи о долгах по зарплатам и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Впрочем, по всей видимости, руководители и спонсоры клуба тут же сделали выводы: после матча с "Уралом" Карпин сообщил, что деньги начали выплачивать.

Сложно сказать, как вся эта ситуация влияет на южан, которые и раньше сталкивались с проблемами, играя против оборонительных команд, но матч с "Уралом" получился тяжёлым. Без травмированного Романа Ерёменко "Ростов" явно испытывает сложности в организации игры. Аналогичная ситуация наблюдалась и в этот раз».

Мало моментов и Шомуродов в тени

На Rusfootball рассказали, как развивались события в этом матче. Также были отмечены действия Эльдора Шомуродова — лучшего бомбардира команды.

Эльдор Шомуродов «Ростов»

«Первый тайм прошёл при преимуществе "Ростова", но подавляющим его было назвать нельзя. "Урал" сделал всё, чтобы выключить из игры Эльдора Шомуродова. За всю первую половину встречи хозяева нанесли 7 ударов по воротам, но из пределов штрафной из них было лишь два. Гости стремились вынудить соперника бить с дальней дистанции. Что касается Шомуродова, то в первые 45 минут встречи лучший бомбардир лишь дважды встретился с мячом в чужой штрафной.

Лучшие моменты у хозяев возникали после стандартов, которых соперник предоставлял "Ростову" в большом количестве. А лучший шанс был у Ивелина Попова, который после перспективного штрафного пробил рядом с девяткой ворот "Урала".

Главными действующими лицами в составе хозяев в первом тайме были Алексей Ионов и Бахтиёр Зайнутдинов. Пока уральцы пытались внимательно стеречь Шомуродова, Ионов и Зайнутдинов получали дополнительное пространство. Впрочем, со своей задачей гости справились.

«Очень доволен игрой, но недоволен результатом. Мы, тренеры, не всегда привязываем результат к игре. Игрой доволен. Жаль, что не забили. Валерий Карпин

В целом, во втором тайме ход игры не изменился. "Ростов" продолжал атаковать за счёт давления на ворота соперника и стандартов. Шомуродов в итоге так и не сумел повести за собой партнёров. По сути, у Эльдора был лишь один реальный момент, когда он после прострела не попал по мячу, попытавшись пробить в левой ноги.

"Урал" во второй половине встречи пытался действовать чуть более смело. Но и екатеринбуржцы толком впереди ничем не запомнились. Лишь вышедший на замену Павел Погребняк заработал для своей команды опаснейший стандарт, который в итоге исполнил Эрик Бикфалви. По сути, этот удар стал единственным, который заставил вступить в игру скучающего в воротах "Ростова" Егора Бабурина.

В концовке матча южане попытались устроить настоящий штурм ворот соперника. "Урал" немного запаниковал, Годзюр неудачно сыграл на выходе, врезавшись в собственного защитника, но счёт так и не изменился. Наверное, "Ростов" наиграл хотя бы на один гол, но, с другой стороны, одна из самых результативных команд чемпионата России совсем не впечатлила игрой в атаке. "Урал" чётко реализовал гостевую модель, добившись вполне удовлетворительного результата. А мега-шанс Бикфалви со штрафного и вовсе мог принести гостям победу».

Попытка сменить стиль игры

Валерий Карпин понял, что без Романа Еременко «внизу» игру не построишь. «Урал» успешно оборонялся. Поэтому наставник «сельмашей» решил действовать более прямолинейно. «СпортЭкспресс» рассказывает как это было.

«Потери сказывались. Характерная деталь: за весь первый тайм соперники ни разу не пробили в створ ворот. Трудно в таком случае ждать забитых голов. Хотя пристреливались хозяева неплохо. Из-за пределов штрафной били Норманн, Чернов, Попов, Козлов — всякий раз чуть неточно.

Функции Еременко постарался взять на себя Попов. Болгарин сделал неплохой навес на Зайнутдинова — вновь последовал удар рядом со штангой. А штрафной в исполнении капитана стал едва ли не самым опасным моментом до перерыва — мяч прошел в сантиметрах от "девятки".

Оставались надежды, что второй тайм выйдет повеселее. Но поначалу они не оправдывались. Все так же соперникам не хватало изюминки, нестандартных ходов. И если от "Урала" в гостях мы особенно чудес не ждали, то "Ростов" в этом сезоне приучил к красивой, качественной и изобретательной игре.

📊 "Ростов" и "Урал" не забили друг другу в 18-м туре. Обе команды продолжили свои безвыигрышные серии.#РостовУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/K31detru1B — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 ноября 2019 г.

Осознав, что изящные комбинации не позволяют прорываться в штрафную, хозяева начали загружать владения Ярослава Годзюра многочисленными навесами. Тем более, вместо маленького Байрамяна (166 см) вышел высоченный Саплинов (193 см), а в концовке шустрого Ионова (177 см) заменил крупный Долгов (184 см). Несколько раз это приводило к "пожару" у ворот уральцев, однако Зайнутдинову и Ионову не хватило точности, а в ряде эпизодов на выходе шикарно сыграл голкипер».

Карпин дает интервью

«Чемпионат» опубликовал послематчевое интервью Валерия Карпина.

«Матч упущенных возможностей. Мы создавали, сделали всё что нужно, но не забили. Всё что касается доставки мяча до штрафной, можно отработать. Действия в штрафной — нет.

Пока нет информации о Чистякове. Его повезли над медобследование. Надеемся, Ерёменко и Сигурдссон смогут восстановиться к "Спартаку". У них мышечные травмы.

В плане игры у "Ростова" не было шага ни назад, ни вперёд. В матче с "Динамо" у наших ворот не создали ни одного момента, но мы проиграли. Сегодня мы тоже могли проиграть.

Ребята делают всё возможное, что мне им сказать? Надо лучше бить по воротам? Это я могу. А толку-то?»

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