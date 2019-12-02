Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»

Во втором матче английской Премьер-лиги подряд «Манчестер Юнайтед» упустил победу, хотя по ходу встречи был вынужден отыгрываться.

«Астон Вилла», как и «Шеффилд Юнайтед» в 13-м туре, могла рассчитывать на три очка, но в итоге осталась довольна и одним, тем более что за него пришлось серьезно бороться.

Уле Гуннару Сульшеру придется провести тщательный анализ игры, поскольку «красные дьяволы» упустили очередную возможность вернуться в шестерку лучших.

Что касается «Виллы», оторвавшейся от зоны вылета на три очка, то ее набранный балл в итоге может сыграть очень важную роль в плане борьбы за выживание.

Обозреватель Squawka Мохамед Моалим, подводя итоги матча на «Олд Траффорд», выделил пять основных моментов.

1. Хорошего парня невозможно сбить с ног

Нет никаких сомнений в том, какого игрока «Астон Виллы» футболисты «Манчестер Юнайтед» опасались больше всего. Направляясь на «Олд Траффорд», Джек Грилиш был тем футболистом, который в рамках Премьер-лиги пробежал с мячом большую дистанцию (3441 метр), чем кто-либо другой, благодаря чему создал 17 моментов — лучший результат турнира. Осознавая это, неудивительно, что хозяева были готовы контролировать будущего игрока сборной Англии.

И первый фол случился уже через 60 секунд после стартового свистка — Грилиш стал рекордсменом чемпионата Англии по количеству заработанных фолов, которых после игры на «Олд Траффорд» на его счету стало 53.

Но если «красные дьяволы» полагали, что способны остановить его, то они осознали свою ошибку на 11-й минуте, когда Грилиш забил, вероятно, лучший гол всего тура. Прекрасно выполненный крученый удар прямо перед «Стретфорд Энд» не оставил никаких шансов Давиду де Хеа. Многие ожидают, что через некоторое время он выйдет на новый уровень и, похоже, этот день не за горами.

2. Неэффективный Мата

Включение Хуана Маты в стартовый состав «Манчестер Юнайтед», несомненно, вызвало удивление. Не из-за его квалификации, ведь в 31 год он по-прежнему способен выполнять свою работу, а скорее из-за того, что он в целом редко играет за «красных дьяволов» в этом сезоне.

В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» испанец оставался на скамейке и даже не выходил на замены, а в двух последних играх, в которых он появлялся со старта, манкунианцы проиграли «Ньюкаслу» и «Вест Хэму». Естественно, для болельщиков это было плохим предзнаменованием.

Мата не только не смог найти себя на футбольном поле, расположившись позади единственного нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, так еще и создал всего один момент и коснулся мяча меньше раз, что любой игрок атакующего плана в составе хозяев. В итоге его заменил Джесси Лингард за 15 минут до окончания основного времени.

3. Всегда можно рассчитывать на Рашфорда

Если кто-то и был способен вернуть «Манчестер Юнайтед» в игру, так это Маркус Рашфорд, потому что он остается единственным игроком в обойме Сульшера в этом сезоне, играющий на своем привычном уровне. За три минуты до конца первого тайма он головой пробил после восхитительного навеса Андреаса Перейры, но удар пришелся в штангу, прежде чем влетел в сетку после встречи со спиной Тома Хитона, на которого записали автогол.

Несмотря на то, что у Рашфорда отобрали гол, его игра вселяет надежду — многое было сделано за счет его игрового интеллекта, да и сам нападающий ответил на критику. Легко забыть, что недавно ему исполнилось 22 года, что отнюдь не является оправданием. Учитывая то, сколько матчей он провел на высоком уровне, Маркуса сложно назвать новичком. Однако в любом случае его рано списывать со счетов, поскольку еще есть возможности для роста.

4. Старые проблемы

Само собой разумеется, что нынешний «Манчестер Юнайтед» далек от той команды, которая доминировала в Англии в начале 2000-х. Уже во втором туре подряд 20-кратные чемпионы страны отыгрывались, выходили вперед, но все равно упускали победы. В тот момент, когда Виктор Линделеф принес хозяевам минимальный перевес, мощно пробив головой, многие ожидали, что подопечные Сульшера удержат нужный счет.

Однако… эта версия команды 2019 года едва успела отпраздновать свой гол, как центральный защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс сравнял счет. Особенно обидным стал тот факт, что множество игроков «красных дьяволов» находилось в штрафной площади, но никто из них не держал Мингса.

5. Тренировочное поле ждет

Есть много вещей, которые Дин Смит может извлечь из игры на «Олд Траффорд». Он может гордиться упорством своей команды, но если специалист, родившийся в Вест Бромвиче, является перфекционистом, то после пропуска второго мяча должен был рвать волосы на голове. Если исключить пенальти, то ни одна другая команда не пропустила больше голов со своей штрафной площади.

После точного удара Линделефа на счету «Астон Виллы» уже девять подобных пропущенных мячей, и это несмотря на то, что в тренерский штаб входит Джон Терри. Все это должно приводить Смита в бешенство, тем более что многих голов можно было избежать. Одно дело пропустить в быстрой контратаке в открытой игре, другое — после розыгрыша угловых и штрафных. 0