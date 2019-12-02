Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл Тедеско

«Зенит» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» (1:0). Автором единственного гола стал Илья Кутепов — мяч оказался в воротах после рикошета от защитника красно-белых, который упал в борьбе с нападающим Артемом Дзюбой. Хозяева почти тайм играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева на 49-й минуте встречи за две желтых карточки.

Без Шюррле и Жиркова

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский изучает стартовые составы команд и фиксирует явное преимущество «Зенита» в стартовом отрезке матча.

«Доменико Тедеско сделал выбор в пользу скоростной пары нападающих, Понсе вышел вместо Шюррле. "Спартак" вышел на поле с привычной для последних игр гибридной схемой 5-3-2/5-2-1-2 (перестроение осуществлял Бакаев). Это уже шестая встреча подряд москвичей с такой стартовой расстановкой.

Сергей Семак, в свою очередь, выпустил Шатова вместо Кузяева — вынужденная мера, потому что Далера не было в заявке, как и Жиркова.

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Сильный в прессинге первый тайм провели хозяева — высокий применялся практически нон-стоп. Без отката в средний блок обороны — а при статичных розыгрышах зачастую все полевые футболисты "Зенита" находились на половине поля соперника. "Спартак" просто задушили, вжимая защитников гостей в лицевую при попытках разыграть мяч низом».

Дзюба борется, а забивает Кутепов

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что хотя мяч в свои ворота и забил защитник «Спартака», случилось это благодаря форварду «Зенита».

«Питерцы прибрали мяч к ногам, а в случае потери не откатывались назад, сразу начиная прессинговать на чужой половине поля. Спартаковцы сохраняли компактность за счет привычного уже ромба в центре поля, который создавался усилиями Наиля Умярова, Алекса Крала, Зелимхана Бакаева и кого-то из партнеров по ситуации.

Привыкнув к напору соперников, красно-белые стали даже периодически их обкрадывать и проводить резкие вылазки, но приблизиться к воротам Михаила Кержакова им не удавалось — атаки ограничивались очень дальними и зачастую неточными ударами.

Дзюба продавил Кутепова globallookpress.com

Может быть, гостям даже удалось бы отстоять в первом тайме, если бы не неудачное для Ильи Кутепова верховое единоборство, проигранное Дзюбе. Защитник отскочил от оппонента, как от стенки и оказался на газоне. Максименко успел среагировать на удар, но мяч от него попал в колено Кутепову и влетел в ворота. Любопытно, что праздновать этот гол Дзюба не стал, очень спокойно отреагировав на этот успех».

Преимущество «Зенита» в мастерстве

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев оценивает преимущество «Зенита» над красно-белыми в первом тайме и находит его серьезным.

«Однако дело было не только в мотивированном Дзюбе. В первом тайме "Спартак" и близко не был похож на себя. С приходом Доменико Тедеско красно-белые неизменно опасно атаковали ворота соперника качественными моментами, но до перерыва "Спартак" даже ни разу не пробил из штрафной.

"Зенит" в свою очередь нанес 6 ударов из штрафной. При этом команда Сергея Семака слишком легко пользовалась слабостью соперника — наличием в тройке защитников Кутепова. Мало того, что Дзюба с регулярным постоянством продавливал оппонента, так еще и спартаковцы давали сопернику комфортное количество времени для кросса. Именно так "Зенит" забил гол, а потом создал еще две опасные возможности. В какой-то момент вратарь "Спартака" Александр Максименко не выдержал и высказал все Айртону.

Календарь и таблица РПЛ

Критика справедливая. В том же эпизоде с голом бразильский защитник дал Оздоеву почти четыре секунды свободы, за которые тот выцелил точную подачу.

На этом провал "Спартака" не заканчивался. В атаке красно-белые почти не рисковали. Латерали не уходили совсем уж высоко, так как всегда был риск контратаки. Футболисты "Спартака" допускали грубые ошибки в простых ситуациях, поэтому команда не могла полностью сосредоточиться на атаках. При этом "Зенит" с первых минут завладел серединой поля, забирая практически все подборы благодаря качественной игре Вильмара Барриоса и регулярным отработкам Сердара Азмуна в обороне».

Оздоева удалили, но Дзюба играл за двоих

Даже оставшись в меньшинстве, «Зенит» не уступал красно-белым по игре, считает корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«На второй тайм у "Спартака" не вышел Кутепов, которого Дзюба "посадил" на карточку. С появлением Лоренсо Мельгарехо красно-белые перестроились на тактическую схему с четырьмя защитниками. Тедеско словно предчувствовал развитие ситуации на поле: через три минуты Оздоев совершил абсолютно ненужный фол: ударил локтем в борьбе Ларссона и получил заслуженную жёлтую карточку. Она стала второй для полузащитника "Зенита".

Оздоев оставил «Зенит» в меньшинстве globallookpress.com

Дзюба играл с вдохновением, отрабатывая за двоих, когда команда осталась вдесятером, а он сам без напарника — заменённого Сердара Азмуна. Цеплялся за все мячи. Организовывал даже опасные моменты, как в эпизоде, когда сделал шикарный перевод на Вячеслава Караваева и после навеса правого защитника пробил головой. В концовке с паса Дзюбы мог забить и Ерохин. В активе капитана сборной России пять ударов и две ключевые передачи, а также масса выигранных единоборств».

«Спартак» бьется, а игры все нет

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли не впечатлен работой Доменико Тедеско у руля «Спартака».

«Вот удаление Магомеда Оздоева "Спартак" несколько воодушевило, смелее пошли вперед гости. А тут еще и Тедеско перестроил игру в перерыве, выпустив Лоренсо Мельгарехо вместо Кутепова. "Спартак" перешел на схему с четырьмя защитниками, активизировал фланги. Правда, постоянно сбивался на типовые и не всегда адресные навесы в штрафную, будто Дмитрий Комбаров вернулся в команду. Особой опасности для отлично сыгравшего Михаила Кержакова они не таили.

Вероятно, схема Тедеско требует фланговых футболистов совершенно иного уровня, чем те, что сегодня в распоряжении немецкого тренера. Пока его команда не прибавляет именно в плане коллективной игры. "Спартак" бьется, борется, но игры по-прежнему нет. Тревожно. Хотя времени у Тедеско пока еще было очень мало.

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Семак-то, как обычно, хорошо изучил соперника и Зелимхана Бакаева зенитовцы прихватили плотно, даже уход Оздоева не сказался. Кстати, на удаление Семак отреагировал очень грамотными, тактически выверенными заменами. Александр Ерохин и Алексей Сутормин позволили, оставшись в меньшинстве, и центр поля укрепить, и обороноспособность, и в атаку все же играть. В результате, в концовке "Зенит" мог несколько раз увеличить счет. "Спартак" же кроме удара головой Эсекьеля Понсе, когда мяч угодил в штангу, ничего опасного не создал.

Андре Шюррле игру откровенно провалил. Выпуская Джано Ананидзе вместо Алекса Крала, Тедеско, вероятно, пытался усилить атаку, но лишь ослабил опорную зону, откуда в концовке моменты у ворот Александра Максименко и возникали. Ну и в заключении еще раз о командной игре и командном духе у гостей. В компенсированное время зрители увидели редкое зрелище: стычку, едва не перешедшую в драку Мельгарехо и Ананидзе! Два футболиста одного клуба...»

Судьи не подкачали

Бригада арбитров во главе с Виталеем Мешковым уверенно отработала поединок, считает блогер Soccer.ru Синклейр.

«Отдельно стоит отметить работу судей. Они прекрасно понимали, насколько пристально их решения будут рассматриваться. Поэтому Виталий Мешков не стеснялся обращаться к ВАР во всех эпизодах, которые предполагает регламент и которые могли бы вызвать последующие обсуждения. К таким эпизодам относятся два момента с касанием руками мяча игроками "Спартака" в своей штрафной в первом тайме. Оба раза Мешков и Михаил Вилков, который работал на ВАР, четко разбирались, оценивая эпизоды как игровые и не достойные пенальти.

Был эпизод во втором тайме с попаданием мяча в руку Ярославу Ракицкому уже в штрафной "Зенита". Он в подкате прерывал передачу у вратарской, мяч отскочил от бедра в руку, распластанную по газону. Пенальти не был назначен в итоге тоже совершенно в соответствии с правилами. Для этого в новой редакции в прошлом году даже отдельное указание сделали: случайные отскоки мяча от головы или бедра/колена в руку в штрафной не обязательно трактуются как повод для пенальти.

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К тому же в подкате это естественное положение руки — ее просто некуда девать. Наконец, ВАР потребовался и в самом главном моменте матча — при проверке честности забитого гола. Могли возникнуть подозрения, что Дзюба подтолкнул Илью Кутепова, из-за чего тот упал, а мяч от его колена влетел в ворота. Действительно, контакт между ними был. Но это обычное дело в такой борьбе. А сам факт толчка тяжело распознать — каких-то явных движений Дзюба не делал.

Судьи отработали качественно globallookpress.com

Если отменять такой гол, то большинство забитых мячей в борьбе следовало бы отменять. Это будет доведением до абсурда. Отскок Кутепова, конечно, был ярким, но Илья должен винить только самого себя. Он оказался в точке встречи мяча и Дзюбы совершенно не готовым вступать в борьбу, почти пятился и явно не мог выпрыгнуть, потеряв позицию. Поэтому и оставалось только падать, делая вид пострадавшего. Но даже упасть ловко не получилось — вскинутые колени и привели к голу».

Демонстрация силы

Автор Sport24 Максим Алланазаров готов отдать «Зениту» золотые медали уже сейчас.

«Семак добился прогнозируемой победы над Тедеско, а "Зенит" подтвердил статус единоличного лидера и абсолютного гегемона чемпионата. А учитывая поражение "Локомотива" от "Динамо", можно уже сегодня отправлять медали и кубок за победу в чемпионате России в Петербург. В этот раз победа, кажется, даже не отняла у города и команды много сил. "Зенит" показывает, кто сегодня папа в чемпионате, даже играя на протяжении тайма без одного из своих лидеров Магомеда Оздоева. Это ли не демонстрация силы?

Тренер "Спартака" смог добиться от своей команды по-настоящему опасной игры только на протяжении 25 минут — все остальное время красно-белые просто не понимали, как противостоять сопернику. Прогресс в игре обороны снова заметен, но в атаке все получилось достаточно пресно. "Спартак" сегодня пока не готов стабильно играть против лидеров чемпионата, а каждый следующий матч вскрывает все больше внутренних кадровых проблем команды.

Зимняя селекция будет важнейшим фактором в борьбе "Спартака" за еврокубки».

Семак переиграл Тедеско

Главный тренер «Зенита» свою работу проделал лучше, чем его оппонент из «Спартака», считает колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«Если применять модное сейчас слово "матч-менеджмент", то Семак справился с задачей управления игрой лучше Тедеско, который может поведением и отдельными решениями болельщикам нравиться, но в шести матчах при нем "Спартак" набрал восемь очков, потеряв десять. Ему предстоит зимой очень серьезная работа.

Если выход Мельгарехо и смена схемы на первых порах сработали, то две следующие замены — Шюррле и Джано — игру как минимум не усилили. В то же время 18-миллионный Тил остался сидеть на лавке. Шюррле перед игрой следовало бы завести прогнозом Владислава Радимова, в самый разгар стартовой шюррлемании ошарашившего всех заявлением, что это второй Маркизио. Большинство посчитало это не более чем троллингом красно-белых оппонентов, а теперь-то его слова так не выглядят. Во время встречи, кстати, Радимов не забыл об этом напомнить в соцсетях.

Замены Тедеско не сработали globallookpress.com

А единственное, чем запомнился Джано (пару потерь на ровном месте не берем, этим питерским вечером отличались у "Спартака" многие), — стычка с собственным игроком, Мельгарехо, в концовке. Конечно, это не было так жестко, как у футболистов "Блэкберна" Бэтти и Ле Со в матче Лиги чемпионов 1995 года против "Спартака", но бодаться с собственным партнером, когда надо отыгрываться, — это нечто.

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Семак же, выпустив сразу после спартаковских моментов Ерохина и Сутормина, укрепил полузащиту и "заглушил" спартаковский порыв. И в оставшееся время "Зенит" скорее мог забить, чем пропустить. Его победа стала заслуженной».

Тедеско не стал готовить команду под «Зенит»

Главный тренер «Спартака» отказался от индивидуального подхода к матчу с принципиальным соперником, предпочтя гнуть свою линию, считает автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов.

«Свою собственную концепцию игры Доменико Тедеско возвел в примат над подготовкой под конкретного соперника. Но у "Спартака" сейчас нет стольких исполнителей, чтобы играть, как "Шальке".

Илья Кутепов, проигрывая Дзюбе в комплекции, дез с ним в силовую борьбу и предсказуемо проигрывал. В одном из эпизодов Дзюба продавил Илью, как ивуариец Коджиа, в одном из тех товарищеских матчей, что Россия проигрывала один за одним перед чемпионатом мира.

В игре Кутепова, получается, ничего не изменилось к лучшему за прошедшие два с лишним года, но Тедеско он нужен, чтобы играть в три центральных.

Плох Айртон, обыгрывающий на скорости, но подающий точно в лучшем случае через раз и дающий Оздоеву миллионы световых лет на то, чтобы исполнить навес в голевой атаке. Но он тоже играет всегда, хоть с "Зенитом", хоть с кем-либо еще.

Виноваты Айртон и Кутепов? Нет, конечно, ведь "Зенит" добирался до штрафной "Спартака" без сопротивления. "Спартак" в принципе забивает мало, но разница между Дзюбой — Азмуном и Понсе — Ларссоном в этом матче была в том, что первые двое прессинговали защитников при розыгрыше мяча в начале атаки, а вторые двое смотрели футбол, хотя на левую ногу Ярославу Ракицкому в РПЛ "садится" даже "Тамбов".

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вместе с Понсе и Ларссоном в прессинге не участвовал и Зелимхан Бакаев, поставить которого "под" Барриоса — еще одна совершенно не сыгравшая идея Тедеско».

«Спартаку» надо избавляться от пассажиров

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров анализирует тактические решения Доменико Тедеско и обнаруживает, что в матче с «Зенитом» ни одно из них не принесло результата.

«Итого имеем: ни одно из кадровых решений Тедеско не сработало, а два оказались провальными, да и выглядели, если честно, изначально обречёнными. Мог ли Доменико предложить что-либо другое? Варианты у него имелись. Во-первых, сразу после удаления можно было махнуть местами Мельгарехо и Айртона: бразилец вернулся бы в оборону, всё равно не попадал бы больше под прессинг (»Зенит« вдесятером не стал бы играть в прежнем ритме), а парагваец смог бы сосредоточиться на атаке.

Тогда бы мог бы не потребоваться выход пассажира (речь про нынешнее состояние) Шюррле. Во-вторых, если бы красно-белые доиграли матч в изначальных сочетаниях в центральной зоне (то есть если бы остался Крал), вероятность того, что удалось бы организовать хотя бы навал, смотрелась бы выше.

«Спартаку» пора резать мясо? globallookpress.com

Хотя всё это рассуждения задним умом, копать слишком глубоко нет особого смысла. Правда ещё и в том, что у "Спартака" есть люди, умеющие приносить пользу при Тедеско (то есть стартовый состав), а есть все остальные. Эти остальные — Тиль, Шюррле, Мирзов, Джано — вряд ли способны на сегодня спасать для команды матчи. У каждого своя история, а зимой клубу обязательно стоит ещё раз проанализировать состав на предмет баланса, кадровых дыр и пассажиров». 0