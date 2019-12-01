Столичное дерби показало прогресс «Динамо» и стагнацию «Локо»

«Локомотив» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России уступил «Динамо» (1:2). В составе бело-голубых дубль оформил Максимилиан Филипп, у железнодорожников гол на счету Алексея Миранчука. Отметим, что игра первого круга в Петровском парке также завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Семин устроил перестройку

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает перестановки в составе, которые пришлось делать наставнику «Локомотива» Юрию Семину.

«Оба главных тренера не обошлись без неожиданных кадровых решений. Наставника бело-голубых Кирилла Новикова это касается в меньшей степени: слегка удивило разве что отсутствие на поле Тони Шуньича в центре обороны и Клинтона Нжи в группе атаки, хотя, если судить по последним матчам, камерунец гораздо лучше проявляет себя в роли джокера, выходя по ходу второго тайма на замену. Кроме того, вместо Себастьяна Шиманьски справа в группе атаки вышел Мигель Кардозу, и в заявке также не было Игоря Лещука — в роли запасного голкипера оказался Дэвид Сангаре.

А вот Юрий Семин в который раз произвел масштабную перестройку и основного состава, и тактической схемы. Вновь мы увидели вариант с Серкейро Мурило в роли опорного хавбека, справа и слева от которого в центральной зоне расположились соответственно Даниил Куликов и Гжегож Крыховяк. В роли двух атакующих полузащитников, абсолютно не привязанных к конкретной позиции на поле, выступили Александр Коломейцев и Алексей Миранчук. А единственным форвардом в дерби оказался Федор Смолов.

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При этом Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Гилерме вовсе не были заявлены на игру (место в воротах занял Антон Коченков), Рифат Жемалетдинов остался в запасе. А пока еще не восстановившийся после травмы Жоау Мариу накануне был замечен в Бухаресте, где на пару с Рикарду Карвалью представил завоеванный португальцами на Евро-2016 трофей во время жеребьевки грядущего континентального первенства».

«Локо» владел мячом, а «Динамо» забило

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов фиксирует, что хозяевам не удалось создать опасных моментов на старте поединка, несмотря на преимущество во владении мячом.

«Мяч "Локомотив" забрал себе, но выжать из владения качественное продвижение не удавалось. "Динамо" не участвовало в позиционной борьбе, а нарочно опускалось ниже, жёстко встречало Смолова, Миранчука и Крыховяка, а когда удавалось совершить отбор — бежало вперёд. Не ленился даже Максимилиан Филипп.

Очевидно, хозяевам не помогали показывать качественный уровень кадровые проблемы. Из-за микроповреждения пропускал игру Гильерме (вышел Коченков), Баринов и Антон Миранчук. Все потери очень болезненные — особенно атакующего полузащитника, учитывая серьёзную травму Жоао Марио. Семин был вынужден выпустить необстрелянного Куликова.

Именно он и провалился в очередной не особой опасной вылазке гостей (моментов вообще не было). Куликов смотрел прямо на Филиппа на границе штрафной, но почему-то не стал его сопровождать, когда пошла ставшая голевой передача от Паршивлюка. Немецкий страйкер забил пятый мяч в сезоне и второй — в ворота "железнодорожников".

Миранчук не блистал в первом тайме «Локомотив»

Ладно "Локомотив" не вывозила молодёжь (хотя Куликову уже 21, так что молодой он по бытовым, а не футбольным меркам), но и у лидеров совсем не клеилось. Алексей Миранчук, про которого вроде бы всерьёз пишут, что он собирается в "Ювентус", предложить до концовки первого тайма не мог вообще нечего. Про того же Смолова не стоило даже упоминать».

Паненка от Миранчука

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев видит в ходе первого тайма параллели с матчем первого круга, в которого «Локомотив» так же успел отыграться до перерыва.

«И если выход один на один Игбуна в последний момент прервал Хеведес, то заброс Паршивлюка на дальнюю штангу стал сюрпризом для защитников хозяев. Филипп спокойно переиграл Коченкова — 0:1. К слову, немецкий форвард открыл счет своим забитым мячам в России именно в матче с "Локомотивом" в первом круге.

Тогда красно-зеленые отыгрались с пенальти еще в первом тайме, а отличился Алексей Миранчук. История повторилась. После навеса Куликова особой опасности не наблюдалось — к мячу устремились Рыков и Шунин. Защитник выбил точно на Морозова, но тот замешкался, из-за спины выскочил Игнатьев — и грамотно подставился под фол.

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Рыков с Шуниным устроили небольшое совещание, пытаясь разгадать замысел полузащитника, но тот оказался хитрее, исполнив "паненку" — 1:1. Интересно, что голевые удары так и остались единственными в створ ворот до перерыва».

Дубль Филиппа и проблемы «Локомотива»

Автор «Чемпионата» Максим Еремин разбирает проблемы «Локомотива», приведшие к поражению от «Динамо».

«Но всего пара минут после перерыва, и арбитр опять поставил на точку. Тот же Игнатьев заработал пенальти. Но на этот раз у своих ворот — за игру рукой. Максимилиан Филипп сделал дубль и снова вывел "Динамо" вперёд.

За второй тайм "Динамо" могло забивать ещё. И дыры в защите хозяев, которые мы наблюдали в моменте с голом, возникали в течение второго тайма регулярно — то в моменте с ударом Игбуна, то когда на него простреливал партнёр, на ровном месте взрывая ситуацию у чужих ворот.

Прошедшая осень вскрыла проблемы "Локомотива". Нет, даже не так, они были понятны и раньше, просто сейчас стало ясно, насколько они очевидны. И дело не только в отсутствии классного форварда.

Молодежь не спасла «Локо» «Локомотив»

Ни Хёведес, ни Мурило, ни даже, увы, роскошный когда-то Чорлука не способны играть надёжно даже с командой серединки РПЛ (пусть и на подъёме). Сёмин всё списывает на усталость, но центр защиты — чуть ли не единственная позиция, на который не было массовой эпидемии травм.

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И раз уж с Кверквелией происходит нечто, что объяснить сложно даже ему самому, именно покупка центрального защитника нужна клубу для борьбы за титул. Хотя такими темпами с первым местом всё может быть ясно уже до Нового года».

Все по делу

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли сравнивает игру вратарей обеих команд и хвалит прогресс «Динамо».

«Поведя в счете "Динамо" не только не отошло назад, пользуясь свободными зонами, возникавшими у пытавшегося отыграться "Локомотива", создало множество моментов, но чудеса творил Коченков. Вратарь под 2 метра ростом и 90 кг весом блистал реакцией, прыгучестью и удивительным при такой фактуре умением мгновенно сложиться. Это он не дал бело-голубым похоронить интригу. Особенно яркий момент был на 76 минуте у Клинтона Н“Жи и бил камерунец почти с линии вратарской, с лету, все здорово исполнил, но голкипер выручил.

Удивительно, но его коллега и тезка Антон Шунин, отменно сыгравший за "Динамо" осенью, допустил несколько грубейших ошибок, преимущественно на выходах, в концовке откровенно истерил, заработав желтую. А вот Владислава Игнатьева рефери Сергей Карасев пожалел. Тот грубо сорвал во втором тайме атаку "Динамо", но к этому моменту один горчичник у него уже был и арбитр ограничился штрафным.

Всё о футболе России

В понедельник "Локомотив", без сомнения, лишится второго места в таблице, а весьма возможно, и третьего. Все по делу. Прогресс "Динамо" очевиден».

Стагнация «Локомотива»

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Железнодорожники» исчерпали свой ресурс и команда рискует выпасть из группы лидеров.

«Многие в РПЛ согласятся достойно проигрывать "Ювентусу", без позора — "Атлетико" и "Байеру", и даже привычку "Локомотива" не сливать середнякам РПЛ другие фавориты чемпионата легко удочерят. У Семина крепкая команда с характером. Но сил не хватает. Нет изюма, повторяются и работают сугубо рационально, поэтому народ неохотно идет — средняя посещаемость участника ЛЧ в Москве ниже, чем у "Урала" в Екатеринбурге.

Ни Смолов, ни Шунин не впечатлили «Локомотив»

Свежим болельщикам нужны свежие идеи, а пока фиксируем, что "Локомотив" не переиграл ни одного неудобного соперника за сезон. Возможно, сделали шаг назад, ведь даже с удобным "Динамо" — командой, которой шесть лет не уступали, во втором тайме формальный фаворит творил такое, что только всепрощение футболистов Новикова избавило от разгрома со счетом 4:1.

Опытный болельщик всегда видит вектор, по которому движется команда. "Динамо" набирает — пока много трудятся, сторожат результаты и не реализовали моменты, но это движение вверх. А вот "Локомотив" не скатывается лишь по причине параллельных ошибок соперников и из-за Крыховяка и Алексея Миранчука. Два футболиста держат вектор команды параллельно земле, но горизонтальная линия — не символ жизни.

А вот шесть поединков "Динамо" без поражений — две ничьи и четыре победы напоминают, что футбол — игра о развитии. Встретили "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Локомотив" — ничья и три победы. Сегодня не только Семин проиграл, но и Новиков — переиграл фаворита. Важный момент, если помнить, что впереди у "Динамо" выезд к "Зениту" — будет интересно». 0