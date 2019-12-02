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    Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря

    Что ждет хавбека «Реала», удержит ли «Милан» капитана, кого выберет болгарский вундеркинд и другие трансферные новости последних дней

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    Хамес Родригес
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Хамес Родригес

    «Реал», полузащитник, 28 лет

    Миланский «Интер» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает La Repubblica.

    Родригес хочет покинуть «Реал», но президент клуба Флорентино Перес не будет снижать цену на игрока.

    Мадридский клуб хочет 50 миллионов евро за футболиста. «Интер» может попробовать осуществить трансфер в летнее окно.

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    • А вот по информации Marca, колумбиец отказался от варианта с лондонским «Арсеналом» во время зимнего трансферного окна и не хочет покидать «Бернабеу».

    Также сообщается, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за игроком, и оба клуба Премьер-лиги стремятся укрепить свое полузащиту.

    Несмотря на то, что Хамес гарантировано получит место в стартовом составе в любой из этих команд, игрок, по данным издания, не намерен сдаваться и уходить из «Королевского клуба».

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    В этом сезоне Ла Лиги хавбек сыграл 7 игр, забил 1 гол и отдал результативный пас. В середине ноября у игрока было диагностировано растяжение связок левого колена и он выбыл из строя минимум на месяц.

    Наш прогноз: «Реал»

    Джейдон Санчо

    «Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 19 лет

    Джейдон Санчо

    Молодой талант «шмелей» уже в январе может покинуть клуб и заключить контракт с новой командой, докладывает The Independent.

    Руководство «Боруссии» недовольно поведением футболиста, который неоднократно нарушал дисциплину. Из-за этого он подвергся крупному штрафу в октябре и не вышел в старте на матч против «Барселоны».

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    • Также в Дортмунде возмущены тем, что Санчо и его представители вовсю работают над скорейшим переходом англичанина в другой клуб. «Боруссия» намерена оформить трансфер Санчо уже зимой.

    Контракт вингера с клубом рассчитан до 2022 года, а по данным Transfermarkt, стоимость футболиста уже составляет 100 млн евро.

    Одними из главных претендентов на футболиста являются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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    Впрочем, в борьбу за игрока включится и «Ливерпуль», который возглавляет экс-наставник «Боруссии» Юрген Клопп.

    «Информация от очень хорошего источника в Германии. Клопп и 'Ливерпуль' — фавориты в борьбе за игрока 'Боруссии' Санчо. Сам Санчо хочет покинуть клуб уже в январе», — написал в твиттере бывший нападающий «Айнтрахта» Ян-Оге Фьортофт, который сейчас работает экспертом на телеканале Viasport.

    Наш прогноз: «Ливерпуль»

    Валентин Антов

    «ЦСКА София», защитник, 19 лет

    Валентин Антов

    Защитник софийского ЦСКА Валентин Антов заинтересовал ряд клубов АПЛ, сообщает Daily Mail.

    Сообщается, что «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм» отправили своих скаутов в Болгарию для просмотра игры 19-летнего защитника.

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    • Антов предпочитает играть в центре обороны, также может закрыть позицию опорного хавбека. Его рыночная стоимость — 450 тысяч евро.

    За главную команду ЦСКА Антов дебютировал в 14 лет, 9 месяцев и 10 дней, став самым юным игроком ЦСКА в истории.

    В марте этого года защитник дебютировал в главной сборной Болгарии, выйдя на замену в матче с Косово.

    Все прогнозы на АПЛ

    Валентин хорош в работе с мячом, а главное качество, которое существенно повышает его ценность на трансферном рынке — умение начинать атаки и навыки паса. Благодаря этому Антов периодически используется тренером на позиции опорного полузащитника.

    В этом сезоне Антов провел 7 матчей в чемпионате Болгарии.

    Наш прогноз: «ЦСКА София»

    Николас де ла Крус

    «Ривер Плейт», полузащитник, 22 года

    Николас де ла Крус

    Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Николас де ла Крус интересен «Манчестер Сити», сообщает Ole.

    Отступные 22-летнего уругвайского вингера составляют 22 миллиона евро. Аргентинскому клубу принадлежат лишь 30% прав на игрока.

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    • По информации Marca, «Ман Сити» готов предложить чуть больше — 25 млн, чтобы заполучить де ла Круса.

    Стороны уже ведут переговоры, и, скорее всего, «Ривер Плейт» согласится на трансфер, чтобы выправить финансовое положение.

    В прошлом сообщалось об интересе к де ла Крусу со стороны «Зенита», «Штутгарта», «Милана» и «Барселоны».

    Календарь и таблица АПЛ

    Де ла Крус забил 4 гола и отдал 4 паса в 9 матчах нынешнего чемпионата Аргентины. Он также забил 3 гола в 12 играх Кубка Либертадорес.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Мерих Демирал

    «Ювентус», защитник, 21 год

    Мерих Демирал

    Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может перейти в «Милан», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Миланцы, уже пытавшиеся купить турецкого игрока летом, готовы сделать в январе новое предложение в размере 30 миллионов евро.

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    • Для того, чтобы иметь возможность заплатить такую сумму, «Милан» должен будет продать полузащитника Франка Кессиэ и защитника Рикардо Родригеса. Также в сделку по Демиралу могут быть включены опции, касающиеся голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    «Ювентус» предлагал «Милану» купить защитника Даниэле Ругани, однако «россонери» отказались и сообщили, что им интересен лишь Демирал.

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    Также ранее сообщалось об интересе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к 21-летнему турку.

    Лондонский клуб отправлял скаутов на разведку, чтобы посмотреть на игрока в деле во время матча отборочного цикла Евро-2020 Турция — Исландия.

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    В нынешнем сезоне Демирал сыграл за «Ювентус» в одном матче Серии А.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Алессио Романьоли

    «Милан», защитник, 24 года

    Алессио Романьоли

    Защитник «Милана» Алессио Романьоли попал в сферу интересов двух испанских команд.

    По информации с сайта журналиста Альфредо Педульи, «Атлетико» и «Барселона» некоторое время назад связывались с 24-летним итальянцем на предмет потенциального летнего трансфера.

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    • Отмечается, что агент игрока Мино Райола недавно проводил встречу с руководством «Милана», на которой был затронут вопрос о продлении контракта Алессио до 2024 года.

    В клубе решили взять время для обдумывания предложения Райолы.

    Наш прогноз: «Милан»

    Кай Хавертц

    «Байер», полузащитник, 20 лет

    Кай Хавертц

    Полузащитник «Байера» Кай Хавертц хотел бы покинуть команду и ведет переговоры с несколькими клубами.

    По данным Bild, агент Хавертца уже связывался с семью клубами. Это «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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    • Фавориты в борьбе за 20-летнего игрока — «Бавария» и «Барселона». «Байер» оценивает хавбека в 130 миллионов евро.

    В этом сезоне Бундеслиги футболист провел 10 игр, на его счету 2 гола и голевой пас.

    Наш прогноз: «Бавария» 0

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