Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место

В 18 туре российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграл дома с «Тамбовом». Игра завершилась вничью со счетом 0:0. У «быков» был шанс выйти на второе место после того, как «Локомотив» тоже потерял очки. Однако коллектив Мурада Мусаева не сумел дожать соперника.

«Тамбов» не «Базель» — можно сделать упор на атаку

Мурад Мусаев перед этим матчем сделал некоторые изменения в составе. Это коснулось центра защиты и формации. Наставник «Краснодара» сделал акцент на атакующих действиях. Портал Rusfootball написал об этом заметку.

« "Краснодар" на подъёме: команда начала выигрывать даже в Европе, поэтому поводов для кардинальной ротации у Мусаева нет. Вот перед матчем с "Тамбовом" изменения были связаны с дисквалификацией Мартыновича (вместо него появился Фьолусон), а также соперником. "Тамбов" не "Базель", потому "Краснодар" вышел в два нападающих, а не с 4-2-3-1 — Берг сменил соотечественника Олссона».

Первушин — гений «Тамбова»

На «СпортЭкспресс» решили рассказать о работе И.О. главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина, который, кажется, слегка приободрил команду.

«В начале сезона 'Тамбов' выглядел безнадежным аутсайдером, хоть и одолел 'Спартак' в 3-м туре. Новички чемпионата России проигрывали почти всем, а Александр Григорян ярко выступал лишь на пресс-конференциях — на поле главный тренер ничего не мог сделать с командой и вскоре подал в отставку.

Фрагмент матча «Тамбов»

'Тамбов' назначил исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина, у которого нет лицензии категории PRO. Но, как и в случае с Мурадом Мусаевым, это не имеет значения. При Первушине 'Тамбов' выиграл три матча подряд, на равных бодался с 'Локомотивом' (но уступил), а голевой нюх проснулся даже у вечно молодого Владимира Обухова — 27-летний воспитанник 'Спартака' пересидел в перспективных и до 19 октября не отмечался результативными действиями в премьер-лиге. Зато к 'Краснодару' Обухов подошел с серией из пяти матчей с голом и/или голевым пасом. В ноябре форварда признали лучшим игроком чемпионата России, а Первушина — тренером месяца».

Развитие событий

Обозреватель «Футбола на куличках» Глеб Калинин поведал о том, как развивались события в этом поединке. Были отмечены самые лучшие моменты, которые появлялись у футболистов на протяжении матча.

«Команды начали поединок без раскачки. Хозяева уже на 2-й минуте отметились первым ударом по воротам. Сулейманов вошёл в штрафную по правому краю и пальнул над перекладиной. Тут же последовал ответ 'Тамбова'. Тетрашвили на дуге штрафной подработал себе мяч под удар и пробил в створ, однако Сафонов поймал сферу. Затем 'волки' провели ещё одну позиционную атаку. Костюков получил передачу на левом краю штрафной, но сам бить не стал, а прострелил на дальний край, а там его партнёров не оказалось. Постепенно 'быки' наладили контроль над мячом и заработали стандарт на левом фланге. Однако Вандерсон навесил неудачно. На 11-й минуте Газинский шикарной передачей вывел на ворота по правому краю Петрова, и защитник сборной России с острого угла выстрелил неточно. Вскоре Сулейманов в борьбе с Карасёвым заехал рукой по лицу оппоненту, и от арбитра Сергея Лапочкина этот момент не ускользнул. Магомед-Шапи бурно выразил несогласие с судьёй и получил жёлтую карточку. Рыбин взялся пробить по воротам, но угодил в 'стенку'. Тамбовчане не тушевались в Краснодаре, активно действуя в прессинге и пользуясь любой возможностью убежать вперёд. На 19-й минуте Рыбин справа ворвался в штрафную, но его прострел накрыл Вилена. Подача с углового пошла на Обухова, однако тому расстрелять чужие ворота помешал Спайич.

Затем 'быки' провели два перспективных выпада на скорости. Оба раза атаку разгонял Сулейманов, и мяч доставлялся на Ари. Во втором случае бразилец с российским паспортом пробил с дуги штрафной, однако защитник накрыл этот удар. На 28-й минуте уже сам Шапи завершил атаку 'Краснодара'. Сулейманов промчался по левому флангу, сместился к линии штрафной и пробил в ближний угол, но Шелия в падении накрыл мяч. 'Краснодар' прочно завладел инициативой. На исходе получаса игры Ари слева прорвался в чужую штрафную, его прострел не прошёл, а после заброса Рамиреса на противоположный край мяч отскочил к Сулеманову. Шапи грудью обработал его и выстрелил в ближний угол, но сфера задела Таказова и в створ не полетела. На 32-й минуте Мелкадзе в борьбе за мяч принял на бедро Спайича и получил закономерную жёлтую карточку. Вскоре Спайич уже сам нарушил правила — досталось Обухову. Тамбовчане подали два стандарта подряд, но ничего из них не выжали. Краснодарцы убежали в контратаку и заработали свой первый угловой в матче. А затем ещё один. Но и 'волки' успешно отбились. Хозяева на некоторое время заперли гостей на их половине поля. И создали момент. Газинский закинул мяч на левый край на Петрова, тот сделал скидку под удар Бергу, однако Осипенко на мгновение опередил шведа. 'Быки' пытались додавить соперника. На 42-й минуте Вандерсон сместился к центру с левого фланга и с линии штрафной выстрелил в дальний угол, случился рикошет, но Шелия продемонстрировал отличную реакцию и выручил свою команду. Затем Ари вывалился на чужие ворота, однако и в створ не попал, и лайнсмен у форварда определил офсайд. Арбитр добавил две минуты, и в этот отрезок гости огрызнулись. Мелкадзе по центру устремился к чужой штрафной и нанёс удар из-под Фьолусона, однако мяч прилетел точно к Сафонову. В итоге первый тайм голов так и не принёс.

В перерыве тренеры приберегли замены. А в дебюте встречи 'Краснодар' едва не открыл счёт. Вилена пробил метров с двадцати двух из-под Тетрашвили, мяч задел ногу защитника и по дуге летел в левую 'девятку', однако Шелия спас свою команду. А после углового тамбовчане уверенно отбились. На 50-й минуте Вандерсон тоже выстрелил из-за штрафной, но на пути мяча встал Таказов. А затем Сергей Первушин провёл вынужденную замену. Килин в попытке отобрать мяч у Вандерсона крайне неудачно подвернул ногу. Антон получил тяжёлую травму и подняться на газон не смог — полузащитника увезли с поля на электромобиле. Вместо Килина вышел Чуперка. На левый фланг обороны переместился Тетрашвили. А на 58-й минуте уже Вандерсон был близок к голу. Бразилец обыграл Осипенко, вошёл слева в штрафную и пробил в ближний угол, но мяч задел Рыбина и попал в 'сетку' лишь с внешней стороны. 'Тамбов' забыл об атаках. 'Волкам' приходилось в обороне очень нелегко. Они далеко не всегда поспевали за оппонентами. Но 'быки' транжирили моменты. Вскоре после дальнего удара Газинского Шелия не сумел зафиксировать в руках мяч, он заметался в штрафной 'Тамбова', и Берг с разворота пробил в ближний угол. Однако голкипер перевёл сферу в штангу, а затем Тетрашвили разрядил ситуацию. После этого Мурад Мусаев бросил в бой Скопинцева, заменив Сулейманова. Тамбовчане ненадолго отвели игру от свои ворот и после прострела Мелкадзе заработали угловой. Но подача Карасёва до партнёров не дошла. На 68-й минуте 'свежий' Скопинцев взял игру на себя. На линии штрафной он оставил не у дел Осипенко, но пробил точно по позиции Шелии. Затем и Олссон вышел на поле у 'быков', заменив Вилену, который оказался не очень доволен этим обстоятельством.

Время играло на гостей. Во втором тайме они всецело сосредоточились на удержании ничейного результата. На 73-й минуте Рамирес на левом краю штрафной накрутил Рыбина и пробил в направлении дальнего угла, однако мяч предательски пролетел рядом с дальней штангой. Да и Берг не сумел подправить сферу в ворота. А затем Сергей Первушин неожиданно выпустил на поле третьего номинального форварда. Аппаев заменил не Обухова и не Мелкадзе, а Костюкова. 'Краснодар' проводил одну перспективную атаку за другой, но на подступах к чужой штрафной хозяева раз за разом теряли мяч. На 79-й минуте уже тамбовчане убежали вперёд. Тетрашвили вступил в отбор у чужой штрафной, и Петров под прессингом Аппаева отдал рискованную передачу назад на Сафонова, но голкипер 'Краснодара' сыграл надёжно. В ответной атаке 'быков' одинокий Берг едва не достал до мяча на левом краю после рикошета от защитника. На 82-й минуте шведский форвард отправился отдыхать, и вместо него на замену вышел Игнатьев. Игра шла без центра поля. У игроков заканчивались силы, и всё больше образовывалось свободных зон. На 85-й минуте Аппаев протащил мяч по левому флангу и откатил мяч на Чуперку, который из-за дуги штрафной закрутил сферу в дальний угол. Однако удар получился несильным, и Сафонов проблем в этом эпизоде не испытал. На 88-й минуте вместо Мелкадзе у 'Тамбова' вышел Чернышов. И Олег тут же обратил на себя внимание. Рыбин нашёл его передачей на левом краю штрафной, и Чернышов прострелил во вратарскую, однако Спайич вынес мяч на угловой. Его розыгрыш ничего не принёс гостям, однако они были первыми на подборе. Обухов получил передачу на левом краю и навесил на вратарскую, откуда Аппаев из выгоднейшей позиции пробил неточно и не смог огорчить бывшую команду. Шло уже компенсированное время. В самой его концовке 'быки' заработали угловой, и Спайич, пытаясь добраться до мяча, заехал локтём в лицо Таказову. И получил от арбитра жёлтую карточку. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей. 'Краснодар' потерял очки, но догнал в таблице 'Локомотив' ».

Шелия — виновник успеха гостей

«Футбол на куличках» отметил вратаря «Тамбова» Георги Шелию, который не раз выручал свою команду.

« "Тамбов" в обороне действовал самоотверженно и цепко, но добытому результату гости во многом обязаны и Шелии, который выручил "волков" в нескольких ситуациях. Перед перерывом голкипер отразил мяч после опасного удара Вандерсона и случившегося потом рикошета. В начале второй половины встречи "Тамбов" снова едва не подвёл рикошет, когда пробивал уже Вилена, но Шелия и здесь оказался начеку. Ну а самое впечатляющее спасение Георги выдал после удара Берга в упор, когда перевёл мяч в штангу. В итоге краснодарцы так и не сумели пробить Шелию». 0