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    Мощный «Ливерпуль» подвел к «Эвертон» к краху

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

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    В 15-м туре АПЛ «Ливерпуль» в рамках мерсисайдского дерби победил «Эвертон» на своем поле со счетом 5:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» 10 лет не проигрывает «Эвертону» дома

    «Для Клоппа и его подопечных не было лучшего способа закончить два десятилетия доминирования в мерсисайдском дерби на "Энфилде". Нет лучшего способа установить новый клубный рекорд, равно как и нет лучшего способа заявить о себе, как о топ-команде АПЛ. Эти 5:2 над одним из самых принципиальных исторических соперников довели победную серию "Красных" до 32 матчей без поражений в лиге», — пишет Пол Горст на страницах Liverpool Echo.

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  • 24/11/2019

    • «Ориги в очередной раз проявил себя в роли фигуры для больших поединков, когда уже на 6-й минуте завершил острую, как бритва, контратаку, чтобы обыграть Джордана Пикфорда и забить свой четвертый мяч в матчах с "Эвертоном". Именно в поединке против "Ирисок" 367 дней назад случилось перерождение Ориги, когда его спешно выпустили на замену, и он принес победу хозяевам на 90+6-й минуте. Как и у Шакири, его вклад будет иметь жизненно важное значение до того, как сезон закончится и пыль осядет».

    «Ливерпуль» доказал силу своего состава

    «До прошлой среды у швейцарца было всего 15 сыгранных минут в официальных матчах текущей кампании, но вы никогда бы об этом не узнали. Шакири, как он сделал это в той незабываемой победе Лиги чемпионов над "Барселоной", вышел из тени, чтобы оказаться в центре внимания. Он забил второй мяч "Ливерпуля" и выглядел столь же остро, как всегда с тех пор, как перебрался в Мерсисайд», — отмечает в материале Goal.com Нил Джонс.

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    «Адам Лаллана и Джеймс Милнер тоже внесли свой вклад в победу, появившись в старте. О силе состава "Красных" часто говорят как о потенциальной слабости, но мы увидели противоположные доказательства. Им даже не понадобилась помощь Салаха или Окслейда-Чемберлена, а Фирмино и Хендерсон сыграли только 18 минут каждый, хотя бразилец и успел записать на свой счет ассист».

    Ориги снова погубил «Эвертон»

    «Ориги и так был лучшим бомбардиром мерсисайдского дерби в нынешнем составе "Ливерпуля" перед 234-й встречей команд. И поэтому, хотя мало кто ожидал, что бельгиец выйдет в основе, было немало удивления, когда он продолжил увиличил свой счет голов до пяти двумя превосходно забитыми мячами», — констатирует Дэвид Линч в материале Evening Standard.

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    • «Особенно продемонстрировал качества Ориги его второй гол. Длинный пас от Деяна Ловрена вышел точным, но бельгийцу еще нужно было обработать снаряд и великолепным движением пробить в сетку чужих ворот. У него, возможно, не всегда есть шансы это показать, но в арсенале форварда есть такие приемы — просто спросите болельщиков "Эвертона".

    "Эвертон" идет ко дну, несмотря на дорогой состав

    "Решительная победа в 234-м эпизоде защитила их лидерство с восьмью очками на вершине Премьер-лиги и увеличила их непревзойденную серию без поражений до рекордных 32 матчей и принесло Юргену Клоппу его 100-ю победу в АПЛ у руля 'Красных'. Это также может предвещать еще один период болезненных потрясений для их проблемных соседей", — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

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    • "Защита 'Эвертона' развалилась, в то время, как стремление клуба победить на 'Энфилде' уже составляет 21 год, и они впервые с 1982 года пропустили пять голов в дерби. Вместе с этим, вероятно, защищать Марку Силвы в роли менеджера 'Ирисок' уже не приходится. Его дорогостояшая, но безвольная команда болтается в зоне вылета после восьмого поражения в 11 матчах Премьер-лиги". 0

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