Месси — шестикратный. И другого варианта не было

Лидер «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года. Аргентинец в шестой раз получил этот приз и опередил Криштиану Роналду, став рекордсменом по данному показателю.

Победила красота созидания

«Что было делать журналистам? Отдать приз Вирджилу ван Дейку? Разрушителю? Пусть великолепному, которого никто не может обыграть один в один. Голландец — часть той мощи и страсти, благодаря которой "Ливерпуль" выиграл в этом году Лигу чемпионов, но ассоциируется команда всё-таки с другими ребятами. Которые бегут вперёд, разыгрывают красивые комбинации и забивают.

И вообще случаи, когда защитники брали "Золотой мяч", можно пересчитать по пальцам одной руки, и все они в основном связаны с титулами в сборной. В 2006-м это был капитан победивший на чемпионате мира Италии Фабио Каннаваро, в 1996-м "Золотой мяч" достался Маттиасу Заммеру, лидеру сборной Германии и лучшему игроку Евро. Ещё 20 годами ранее приз получил Франц Беккенбауэр.

Четыре случая за всю историю. Футбол, простите за банальность, это голы, пасы и финты. То есть то, против чего изо всех сил борется Вирджил ван Дейк. Людям не нравится разрушение, когда рядом есть подлинная красота созидания. И сегодня эта красота победила», — отметил автор «Чемпионата» Антон Третяк.

Вирджил ван Дейк Защитник «Ливерпуля» Месси — великий игрок, замечательный, фантастический. Он выигрывает в шестой раз. Я был очень близко. Но он чуть лучше меня. Я горжусь тем, что сделал в прошлом сезоне. Я никогда не думал, что смогу выиграть «Золотой мяч». У меня совсем другая карьера, но никогда не отказывался от своих мечтаний.

Другого варианта на самом деле не было

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Месси выиграл рекордный шестой "Золотой мяч" и вырвался вперед в гонке со своим главным соперником Криштиану Роналду. Португалец вовсе решил не приезжать на церемонию.

В прошлом году Месси в голосовании стал пятым — это был настоящий сюрприз для всех. Но после настолько впечатляющего сезона за "Барселону" эту награду в 2019-м году просто не могли отдать кому-то другому. Месси играл в неудачном матче против "Ливерпуля", но он также ярко проявил себя в других поединках за клуб и стал чемпионом Испании», — пишет Daily Mail.

Лионель Месси Обладатель шести «Золотых мячей» Все это время я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получать наслаждение от футбола. Я имел возможность с году или двух делать то, что я так люблю. Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом.

Голландские журналисты из De Telegraaf не стали критиковать итоги голосования:

«Вирджил ван Дейк не получил "Золотой мяч". Лидера сборной Нидерландов с вершины подвинул Лионель Месси, который получил рекордную шестую награду. Теперь он опережает Роналду — своего главного оппонента.

Ван Дейк реально мог рассчитывать на победу, ведь он выиграл Лигу чемпионов и вышел вместе со сборной на Евро-2020. Однако и Месси провел классный год. Ему удалось стать чемпионом Испании, лучшим бомбардиром и полуфиналистом ЛЧ, а такой список очень сложно не замечать».

Пеле уже видит аргентинца в зеркале заднего вида

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча» globallookpress.com

«История для Месси не окончена. Лионель понимает, что у него тоже есть срок годности, но он еще успеет установить целый ряд рекордов, если сохранит свой уровень до чемпионата мира в Катаре.

У Лео уже есть десять титулов Примеры и он не даст расслабиться партнерам. Аргентинец шесть раз становился лучшим бомбардиром в Испании. Голы за одну команду — у Месси их уже 614. Пеле нервничает и видит аргентинца в зеркале заднего вида. У бразильца из 643 за "Сантос".

Более того, Месси провел 701 матч за "Барсу" и может в будущем обойти рекордсмена Хави Эрнандеса — у легендарного плеймейкера 767 игр в футболке каталонцев», — пишет AS. 0