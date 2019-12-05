«МЮ» — «Тоттенхэм». Моуринью вернулся на «Олд Траффорд» и захромал, Сульшер сохранил работу

«Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:1. Дублем у победителей отличился Маркус Рэшфорд, а у проигравших гол на счету Деле Алли.

Встреча середняков и возможная отставка Сульшера

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов — о возвращении Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» и возможной отставке Уле-Гуннара Сульшера:

«На бумаге это была встреча двух середняков. Перед стартом матча "Тоттенхэм" занимал шестое место, "Манчестер Юнайтед" — вообще десятое. Кому это может быть интересно?

Да всем! Жозе Моуринью — сам по себе магнит внимания, а тут он со своей новой командой приехал к бывшей. На "Олд Траффорд" португальца прекрасно помнят. Да, болельщики были недовольны закрытой тактикой "дьяволов", но сотрудники стадиона относятся к нему с теплотой. "Тоттенхэм" после приезда на арену опубликовал видео, на котором его главный тренер здоровается с охранниками и стюардами, как со старыми друзьями.

На предматчевой пресс-конференции главного тренера "МЮ" спросили о том, как он реагирует на слухи о вероятной отставке. Сульшер спокойно ответил: "Я в порядке. Нет совсем никаких проблем. Иногда я смеюсь над некоторой информацией. Источники, о которых все говорят, — это не источники, они просто сочиняют наглую ложь".

Ложь это или нет, но у Моуринью появился отличный шанс отправить в отставку собственного сменщика — а это редчайший случай не только в футболе, но и в спорте».

Жозе Моуринью и Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Тоттенхэму» не хватило креатива

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о ходе матча:

«У гостей не получался какой-то вразумительный прессинг, из общекомандных действий при обороне выпадал Дели Алли. Зато у хозяев чётче просматривалась идея прессинга, они успешно загоняли соперника на его левый фланг. Конечно, команде Сульшера повезло забить быстрый гол, реализовав первый же момент, однако всё было по делу. Ошибся голкипер "шпор" Пауло Гассанига, пропустивший в ближний угол после удара Маркоса Рашфорда.

"Тоттенхэм" проиграл первый тайм по ударам — 3:8 (в створ — 2:4). Не наиграл на гол, однако реализовал свой момент. За пять минут до перерыва наконец-то по-настоящему сработал прессинг команды Моуринью, а в концовке эпизода перевесило индивидуальное мастерство Алли, который ловким движением оставил за спиной Фреда и Эшли Янга. С мячом Алли всё-таки невероятно хорош!

«МЮ» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Второй тайм тоже начался для команды Моуринью с пропущенного гола. Неугомонный Рашфорд воспользовался тем, что Серж Орье не самый умный защитник и ворвался в его зону, где был сбит Муссой Сиссоко. Оппонент и задел его, и на ногу наступил. Сам же Рашфорд реализовал пенальти, увеличив количество забитых при Сульшере мячей.

"Тоттенхэму" не хватило креатива и мощи, а "Манчестер Юнайтед" эффективно сыграл на удержание, отложив прогнозируемую отставку Сульшера. После перерыва гости превзошли хозяев всего на один удар — 5:4 (в створ — 3:3). Рашфорд — несомненно, игрок матча. Манкунианцы опять обошли в таблице "шпор", на одно очко».

Захромавший Моуринью

Дария Конурбаева из Sports.ru — о ярком моменте первого тайма с участием Моуринью:

«Ярчайшим моментом первого тайма (которому наверняка посвятят минут 10 в будущем сериале про "Тоттенхэм") стало столкновение Уинкса и Джеймса на краю поля. Игроки вылетели за боковую линию, и Джеймс в падении головой врезался в ногу Моуринью.

В тот момент проявилось все медиавеличие Моуринью: на лежавшего Джеймса несколько секунд не обращал внимания почти никто, зато и камеры, и судья, и медперсонал ринулись к тренеру. Тот же потирал ногу так, будто его только что подстрелили. Для максимальной драмы Жозе не хватило только хромать весь оставшийся матч, особенно сильно морщась каждый раз, как он спускался по ступенькам со скамейки запасных».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«МЮ» Сульшера против топ-клубов

Дэвид Хитнер из The Guardian отмечает, что «МЮ» в этом сезоне умеет играть против соперников топ-уровня:

«При Сульшере "МЮ" выдал свой худший старт в сезоне, начиная с 1998 года, но при этом уже не впервые его команда смогла сыграть на высоком уровне против серьезного соперника. Похожие истории мы уже видели, когда "МЮ" обыграл "Челси" и сыграл вничью с "Ливерпулем".

Великолепная форма Рэшфорда

The Guardian также отмечает игру Маркуса Рэшфорда:

"В нынешнем сезоне у Рэшфорда 12 голов за 'Манчестер Юнайтед', из них — 9 в АПЛ. Он, безусловно, поражает своей формой. С середины октября он забил 9 голов в 10 матчах на клубном уровне.

Именно его разносторонняя игра помогла 'МЮ' добиться результата, который поднял их на шестое место в турнирной таблице. Было ощущение, как говорит Сульшер, что он играл у себя во дворе.

'Те, кто сомневается во вмне, лишь подстегивают меня', — написал Рэшфорд после игры. Касалось ли это в том числе Моуринью?".

Игроки «МЮ» globallookpress.com

Ошибки Моуринью

Жозе Моуринью допустил ошибки в выборе состава, которые повлияли на результат, убежден автор Goal.com Питер Стонтон:

"Жозе Моуринью наконец-то добился лучшего от Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда. Новый тренер 'Тоттенхэма' просто отдал победу, вернувшись на 'Олд Траффорд'. Не только его выбор состава озадачивал, что привело к ряду ошибок в матче против, честно говоря, довольно средней команды, но он позволил Уле-Гуннару Сульшеру использовать эти ошибки, не предложив ничего взамен.

В частности, решение Моуринью сыграть с Муссой Сиссоко в качестве ближайшего к Сержу Орье игрока стало катастрофой с самого начала. Сульшер вряд ли мог поверить в свою удачу. Его план — забить быстрый гол — был реализован очень быстро.

«МЮ» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Проблемы с составом были заметны и на других участках поля. Поставив Деле Алли рядом с Гарри Кейном, Моуринью остался без третьего полузащитника в центре поля. Лингард, Скотт Мактоминай и Фред располагали достаточным количеством времени и свободного пространства, чтобы совершать проходы и делать пасы.

Более того, Моуринью не исправлял это. В перерыве он мог выпустить Танги Ндомбеле, Кристиана Эриксена или Эрика Дайера, чтобы ослабить давление на свою полузащиту, но не сделал этого. И в итоге сразу после перерыва Рэшфорд заработал пенальти, чтобы забить второй мяч".

План Сульшера сработал

Goal.com отдает должное тренеру "МЮ":

"Сульшер, тем временем, заслуживает похвалы. Его план игры сработал, а его команда реализовала свои шансы. Благодаря этому положительному результату и игре команды — не говоря уже о четырех воспитанниках клуба в стартовом составе — нельзя не увидеть, чего он пытается добиться".

Цифры

Sky Sports по итогам матча приводит интересные данные Opta:

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в девяти последних матчах во всех турнирах (пять побед, четыре ничьи). В августе команда проиграла "Кристал Пэлас" — 1:2.

Жозе Моуринью не выиграл ни в одном из пяти последних выездных для себя матчей на "Олд Траффорд". За это время он не сумел обыграть четырех разных тренеров (Фергюсон, Мойес, ван Гал и Сульшер).

Маркус Рэшфорд принял непосредственное участие в 11 голах "МЮ" в десяти последних матчах (9 голов и 2 ассиста).

Деле Алли забил в трех матчах подряд за "Тоттенхэм" во всех турнирах впервые с марта 2017 года (тогда он забивал в четырех играх подряд).

"Тоттенхэм" пропускал по два гола в каждом из четырех матчей под руководством Жозе Моуринью. Под руководством Почеттино "шпоры" пропускали два или больше голов в четырех матчах подряд один раз — в феврале-марте 2015 года. 0