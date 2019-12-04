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    «Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»

    Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

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    Накануне в 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Бернли». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    Родри превращается в ключевого игрока «Сити»

    «Это был вечер, который ждали Пеп Гвардиола и его рекордный трансфер. Пока можно утверждать несмело, но именно на "Терф Мур" Родри выглядел так, словно футболку "Манчестер Сити" были его с рождения. Он показал тот уровень, который убедил каталонца подписать его, и оправдало сравнение с Серхио Бускетсом в Испании», — пишет Тайрон Маршалл на страницах Manchester Evening News.

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    • «Родри был целеустремленным во владении мячом и старательным в отборе, и при этом согласился с необходимостью отойти вглубь поля, чтобы получать сферу от Эдерсона и обороны. Его решения о том, когда нужно прессинговать, также стали лучше. И хотя впереди будут более сложные задачи, для Родри это был важный вечер, который испанец заслуженно увенчал забитым голом».

    «Сити» по-чемпионски отреагировал на поражение

    «Огни погасли в раздевалке "Манчестер Сити" перед началом матча в Бернли, но когда игроки вышли на поле, они убедились, что их надежды на титул Премьер-лиги не угаснут», — убежден в материале Sky Sports Бен Рансом.

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    «В английском футболе не так много более сложных мест, чтобы играть холодым вечером, нежели "Бернли", особенно на фоне ничьей в Ньюкасле, которая оставила манкунианцев на расстоянии в 11 очков позади лидера "Ливерпуля".

    Но этим вечером, который мог стать крайне некомфортным, гости играли со спокойной властью двукратных чемпионов Премьер-лиги, контролируя полузащиту порой даже в шаговой темпе».

    «Бернли» был на голову слабее соперника

    «Хозяева провели провел всю игру в обороне, и на определенном отрезке матча — всей командой в своей штрафной. Их первый удар был нанесен Дуайтом Макнейлом на 43-й минуте из-за пределов штрафной, и тот был заблокирован», — констатирует в отчете BBC о матче Эмлин Бегли.

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    • «Брейди получил удовольствие от своего гола на последних минутах — его первого в клубном футболе после победы в Борнмуте 29 ноября 2017 года, который для него организовал друг детства Джефф Хендрик, но это был просто случай. Тем не менее, с такой плотностью в таблице, где три очка отделяют пятый "Кристал Пэлас" от 11-го "Бернли", Дайч не должен слишком беспокоиться об этом поражении».

    «Сити» не собирается сдаваться в борьбе за титул

    «Теперь "Горожане" на расстоянии восьми очков лидера "Ливерпуля" благоларя неустанной, звонкой комбинационной игре, которая представила коллектива Пепа Гвардиолы в своих лучших проявлениях. Еще в субботу его команда совершила осечку и прибыла в "Терф Мур", чтобы найти затемненную раздевалку, но это было светлое и яркое выступление, которое предупредило дружину Юргена Клоппа, что они не оставят свой титул легко», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

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  • 01/12/2019

    • «Следующим будет субботнее дерби с "Манчестер Юнайтед", и подопечные Сульшера могут только проклинать судьбу, что в этот момент встречаются с "Сити". После субботней ничьей в Ньюкасле это была победа, украшенная звездными выступлениями всей команды Гвардиолы, особенно превосходно себя проявили Родри, Габриэль Жезус и Кевин де Брейне». 0

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