«Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»

Накануне в 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Бернли». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Родри превращается в ключевого игрока «Сити»

«Это был вечер, который ждали Пеп Гвардиола и его рекордный трансфер. Пока можно утверждать несмело, но именно на "Терф Мур" Родри выглядел так, словно футболку "Манчестер Сити" были его с рождения. Он показал тот уровень, который убедил каталонца подписать его, и оправдало сравнение с Серхио Бускетсом в Испании», — пишет Тайрон Маршалл на страницах Manchester Evening News.

«Родри был целеустремленным во владении мячом и старательным в отборе, и при этом согласился с необходимостью отойти вглубь поля, чтобы получать сферу от Эдерсона и обороны. Его решения о том, когда нужно прессинговать, также стали лучше. И хотя впереди будут более сложные задачи, для Родри это был важный вечер, который испанец заслуженно увенчал забитым голом».

«Сити» по-чемпионски отреагировал на поражение

«Огни погасли в раздевалке "Манчестер Сити" перед началом матча в Бернли, но когда игроки вышли на поле, они убедились, что их надежды на титул Премьер-лиги не угаснут», — убежден в материале Sky Sports Бен Рансом.

«В английском футболе не так много более сложных мест, чтобы играть холодым вечером, нежели "Бернли", особенно на фоне ничьей в Ньюкасле, которая оставила манкунианцев на расстоянии в 11 очков позади лидера "Ливерпуля".

Но этим вечером, который мог стать крайне некомфортным, гости играли со спокойной властью двукратных чемпионов Премьер-лиги, контролируя полузащиту порой даже в шаговой темпе».

«Бернли» был на голову слабее соперника

«Хозяева провели провел всю игру в обороне, и на определенном отрезке матча — всей командой в своей штрафной. Их первый удар был нанесен Дуайтом Макнейлом на 43-й минуте из-за пределов штрафной, и тот был заблокирован», — констатирует в отчете BBC о матче Эмлин Бегли.

«Брейди получил удовольствие от своего гола на последних минутах — его первого в клубном футболе после победы в Борнмуте 29 ноября 2017 года, который для него организовал друг детства Джефф Хендрик, но это был просто случай. Тем не менее, с такой плотностью в таблице, где три очка отделяют пятый "Кристал Пэлас" от 11-го "Бернли", Дайч не должен слишком беспокоиться об этом поражении».

«Сити» не собирается сдаваться в борьбе за титул

«Теперь "Горожане" на расстоянии восьми очков лидера "Ливерпуля" благоларя неустанной, звонкой комбинационной игре, которая представила коллектива Пепа Гвардиолы в своих лучших проявлениях. Еще в субботу его команда совершила осечку и прибыла в "Терф Мур", чтобы найти затемненную раздевалку, но это было светлое и яркое выступление, которое предупредило дружину Юргена Клоппа, что они не оставят свой титул легко», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Следующим будет субботнее дерби с "Манчестер Юнайтед", и подопечные Сульшера могут только проклинать судьбу, что в этот момент встречаются с "Сити". После субботней ничьей в Ньюкасле это была победа, украшенная звездными выступлениями всей команды Гвардиолы, особенно превосходно себя проявили Родри, Габриэль Жезус и Кевин де Брейне». 0