Блестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме

«Арсеналу» нужна организация

Всякий раз, когда большая команда испытывает трудности, особенно если речь идет об «Арсенале», то все начинают критиковать, что игроки недостаточно усердно работают. Было бы легко говорить об этом и сейчас, но это не совсем правильно.

«Арсенал» довольно упорно работал против «Брайтона». Команда хорошо отреагировала на пропущенный гол и сумела сравнять счет в начале второго тайма. Лондонцы бежали вперед изо всех сил и вряд ли могли делать это лучше. В чем проблема? Они не очень хороши. Точнее, они хороши индивидуально, но нет организации в плане коллектива.

Никто из игроков «Арсенала», не знает, что конкретно делать на поле, нет последовательности. Месут Озил начинал на правом фланге, а затем стал исполнять роль «десятки». Пьер-Эмерик Обамеянг играл по всей линии фронта. Отсутствие согласованности позволило «Брайтону» успешно сдерживать соперника.

Форварды оказывались не там, где должны были в решающий момент. В атаку шли многие футболисты, пытаясь форсировать ситуацию, но «Брайтон» в итоге получал зоны для контратаки. Все превращалось в хаос, который не мог принести результат.

Мопе-убийца

Мопе нанес идеальный удар головой globallookpress.com

«Брайтон» играл с «Арсеналом» на равных. Первая половина матча прошла в обоюдной борьбе и даже во второй, когда «Арсенал» сравнял счет, «чайки» продолжили создавать моменты.

Однако проблема «Брайтона» — слабая реализация. Команда создает шансы, но не конвертирует их. В обоих таймах «Брайтон» часто превосходил «канониров», но были сомнения, что все пойдет по сценарию гостей.

Затем на сцену вышел Нил Мопе. Конечно, это и так был лучший бомбардир команды, но на его счету до выхода на поле «Эмирейтс» было всего четыре гола. В этот вечер он упустил пару шансов, но не позволил этому сломить себя.

За свои старания форвард был вознагражден. После классной подачи партнера Мопе нанес идеальный удар головой и принес гостям победу. Это был убийца, который показал свой инстинкт этим вечером.

Грэм Поттер — покоритель «Эмирейтс»

Грэм Поттер globallookpress.com

Поттер провел два матча на «Эмирейтс» и выиграл оба. Он оказался более способным на поле «Арсенала», чем нынешний наставник «канониров» Фредди Юнгберг. В прошлом году еще во главе шведского «Эстерсунда» он увез победу из Лондона со счетом 1:2 в Лиге Европы, а теперь сделал это и с клубом АПЛ.

«Брайтон» не просто переиграл «канониров», но сделал это в таком же стиле, как и «Эстерсунд». Смешно, но Юнгбергу надо выиграть три матча дома, чтобы иметь больше побед на «Эмирейтс», чем у Поттера. Но следующие три поединка дома у «Арсенала» — против «Ман Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», поэтому тренеру, скорее всего, придется ждать до февраля.

Конноли ждет большое будущее, если...

Конноли — будущее «Брайтона», но надо работать Sky Sports

Эрон Конноли был одной из самых ярких искр на поле «Эмирейт» этим вечером. В течение 75 минут ирландский юноша был в игре и демонстрировал высокий класс. Он жестко действовал в единоборствах и становился неуловимым для защитников «Арсенала», когда получал пас и начинал атаку.

Другое дело, что очень часто Конноли не лучшим образом распоряжался мячом и играл с опущенной головой. Из-за последнего факта он упустил два шикарных шанса вывести партнеров один на один с Берндом Лено.

Очевидно, что этот парень в свои 19 лет просто находится на старте пути, он еще очень молод. Это талант, который может стать очень большим игроком, если начнет поднимать голову и видеть партнеров.

«Арсеналу» нужен настоящий новый главный тренер

«Арсеналу» нужны перемены globallookpress.com

Фанаты «канониров» начали обвинять Унаи Эмери во всех бедах, но он действительно не лучшим образом справлялся со своими задачами. Однако проблема лежит еще глубже.

В течение многих лет скаутский отдел не имеет четкой стратегии, клуб просто подписывает игроков без какого-то плана на будущее и понимания, как новички будут смотреться в команде.

Это привело к тому, что состав наполнен яркими талантами, но баланса в этом всем нет. Топ-защитников в обойме «Арсенала» абсолютный ноль. Можно даже предположить, что нет просто хороших защитников.

«Арсенал» играет в атаке через фланги, но в центре поля у них нет футболистов, которые могут помочь защитников сдержать контратаки. Соперник проходит Торрейру и Джаку, словно их там нет.

Торрейра, пожалуй, лучший пример, чтобы понять проблему, которая заключалась не в одном Унаи Эмери. Уругваец показал в сборной, что может быть опорным полузащитником, но почему он не выполняет эту роль в «Арсенале»? Очевидно, что можно было винить в этом Эмери, но он ушел, а ситуация так и не исправлена.

Это доказывает, что Юнгберг — не тот вариант, который способен переломить развитие событий. «Канониры» не могут победить уже в девяти матчах и продолжают ждать тренера, который сможет спасти их сезон. 0