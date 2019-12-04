АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»

С 3 по 5 декабря в Англии проходят матчи 15-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» 1:0

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил защитник Джеффри Шлупп.

Отметим, что «Кристал Пэлас» с 19-й минуты матча играл в меньшинстве после удаления Мамаду Сако.

«Кристал Пэлас» набрал 21 очко и сместил с пятого места в турнирной таблице «Тоттенхэм». «Борнмут» находится на 12-й строчке — 16 баллов.

АПЛ. 15-й тур «Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 1:0 (0:0) Гол: Шлупп, 76«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Томкинс, Келли, ван Анхолт (Шлупп, 30), Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд (Маккарти, 46), Айю, Заа«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Рико (Фрэнсис, 64), Мефам, Лерма, Биллинг (Кук, 82), Х.Уилсон, К.Уилсон, Соланке, Данджума (Фрэйзер, 64)Предупреждения: Соланке, 63. Лерма, 68. Миливоевич, 71. Маккарти, 72. Биллинг, 78. Макартур, 85Удаление: Сако, 19

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» 1:4

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

В составе клуба из Манчестера дубль оформил Габриэл Жезус, еще по голу забили Родриго Эрнандес и Рияд Марез.

Единственный мяч хозяев на счету Робби Брэди.

«МС» с 32 очками поднялся на второе место в таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от «Ливерпуля» на восемь очков. «Бернли» занимает 11-ю строчку — 18 очков.

АПЛ. 15-й тур «Бернли» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:1) Голы: Габриэл Жезус, 24 (0:1). Габриэл Жезус, 50 (0:2). Эрнандес, 68 (0:3). Махрез, 87 (0:4). Брэйди, 89 (1:4)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Леннон, Корк, Хендрик, Дринкуотер (Барнс, 59), Макнейл (Брэйди, 75), Вуд (Родригес, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью (Гарсия, 85), Анхелиньо, Сильва, Эрнандес, Де Брейне (Фоуден, 80), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Махрез, 72)Предупреждения: Бернарду Силва, 15. Хендрик, 86

«Лестер Сити» — «Уотфорд»

4 декабря, 22:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»

4 декабря, 22:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

4 декабря, 22:30 мск

«Челси» — «Астон Вилла»

4 декабря, 22:30 мск

«Саутгемптон» — «Норвич Сити»

4 декабря, 22:30 мск

«Ливерпуль» — «Эвертон»

4 декабря, 23:15 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

5 декабря, 22:30 мск

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

5 декабря, 23:15 мск