АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» 1:0
В матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил защитник Джеффри Шлупп.
Отметим, что «Кристал Пэлас» с 19-й минуты матча играл в меньшинстве после удаления Мамаду Сако.
«Кристал Пэлас» набрал 21 очко и сместил с пятого места в турнирной таблице «Тоттенхэм». «Борнмут» находится на 12-й строчке — 16 баллов.
«Бёрнли» — «Манчестер Сити» 1:4
В матче 15-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4.
В составе клуба из Манчестера дубль оформил Габриэл Жезус, еще по голу забили Родриго Эрнандес и Рияд Марез.
Единственный мяч хозяев на счету Робби Брэди.
«МС» с 32 очками поднялся на второе место в таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от «Ливерпуля» на восемь очков. «Бернли» занимает 11-ю строчку — 18 очков.
«Лестер Сити» — «Уотфорд»
4 декабря, 22:30 мск
«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»
4 декабря, 22:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
4 декабря, 22:30 мск
«Челси» — «Астон Вилла»
4 декабря, 22:30 мск
«Саутгемптон» — «Норвич Сити»
4 декабря, 22:30 мск
«Ливерпуль» — «Эвертон»
4 декабря, 23:15 мск
«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»
5 декабря, 22:30 мск