Тотальный контроль. «Зенит» справился с «Динамо» за один тайм

Петербургский «Зенит» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-лиги разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0. По разу в воротах Антона Шунина расписались Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Единение фанатов

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко отметил тот факт, что даже фанаты «Зенита» поддержали инициативу «Фратрии», покинув трибуны до завершения первого тайма.

«Будь на то воля руководителей РПЛ и составителей календаря чемпионата, они бы наверняка переиграли программу последнего перед зимней паузой тура. После традиционно огнедышащего противостояния "Зенита" со "Спартаком", на сей раз еще и "умасленного" громким скандалом вокруг Артема Дзюбы и красно-белых фанатов, играть еще один матч повышенного риска (учитывая "теплые" отношения болельщиков Питера и "Динамо") было занятием небезопасным. Можно было легко нарваться на какую-нибудь из ряда вон выходящую ситуацию, спровоцированную либо фанатскими группировками обеих команд, либо слишком рьяно охраняющими честь и достоинство отдельных, даже можно сказать избранных футболистов сотрудниками полиции.

Однако накануне матча роль модератора ненужных страстей сыграло… заявление "Фратрии". Наиболее радикальные спартаковские фанаты призвали всех своих коллег, поддерживающих другие клубы РПЛ, на 30-й минуте каждой встречи 19-го тура покинуть трибуны в знак протеста против произвола правоохранительных органов. Призыв был услышан и подхвачен активными болельщиками всех московских клубов и даже "Зенита". Представители питерской фанатской группировки "Ландскрона" только слегка скорректировали время акции протеста, собравшись покинуть трибуны "Газпром Арены" не по истечению получаса игрового времени, а после 40-й минуты поединка с "Динамо".

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог. Футбол — для болельщиков, они должны получать удовольствие. Это разовая акция, закон должен быть един.

Поклонники бело-голубых, прибывшие в Санкт-Петербург, также выразили солидарность с красно-белыми коллегами, и тоже объявили о намерении уйти со стадиона еще до истечения времени первого тайма. Если все участники демарша осуществили свои планы и второго тайма встречи "Зенит" — "Динамо" уже воочию не видели, то, прямо скажем, они почти ничего не потеряли. Похоже, игроки "Зенита" знали о готовящемся массовом исходе публики из фанатского сектора в концовке первой половины, а потому постарались сделать все, чтобы судьба встречи была решена еще при максимальной зрительской аудитории. И им это с блеском удалось», — подчеркнул Мощенко.

Новиков провалил самый трудный тест

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов напомнил, что до приезда «Динамо» в Санкт-Петербург московская команда не проигрывала в течение шести туров.

«Московское "Динамо" отправлялось в Петербург на фоне шестиматчевой беспроигрышной серии под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова. За полтора месяца после назначения 38-летнего специалиста бело-голубые одержали четыре победы над ЦСКА, "Рубином", "Ростовом" и "Локомотивом" при двух ничьих с "Краснодаром" и "Ахматом". У команды появилась сила в движении, появились результаты, которых ждали со старта сезона. Каждой игрой Новиков доказывал: он тот самый человек, который способен вернуть "Динамо" в еврокубки.

Последний матч перед зимним перерывом на поле чемпиона и лидера РПЛ мог окончательно убедить руководство московского клуба, что лучший тренер уже найден. Но — не убедил. Самый трудный тест Новиков и его "Динамо" провалили. "Зенит", как показалось, очень просто разобрался с бело-голубыми. Команда Сергея Семака увеличила отрыв от своего ближайшего преследователя "Локомотива" на 11 очков.

Кирилл Новиков Главный тренер «Динамо» Здесь «Ростов» получил шесть голов — и ничего. Расстроился, двигаемся дальше. Да, счет неприятный. Да, мы не любим проигрывать, выходим на каждый матч за победой. Но нельзя пройти весь чемпионат без поражений. Такое бывает, но очень редко. Надо сделать выводы, исправить ошибки, приумножить положительное. И двигаться дальше. Сейчас ребята уйдут в отпуск, а в январе все забудется. Моя позиция по игрокам, которые продолжат подготовку в январе, может быть какой угодно. Вопрос в том, продолжу ли я работать с командой. Это станет известно на следующей неделе. А потом я озвучу свою позицию.

План Семака эффективно работал с самого начала игры. Зенитовцы сели на свою половину, выманивания динамовцев на себя. Гости пошли большими вперёд и попались в ловушку. "Зенит" реализовал первый же момент. Блестящую атаку с участием Ярослава Ракицкого, Вячеслава Караваева и Алексея Сутормина завершил после удобного навеса Сердар Азмун», — отметил Романов.

Быстрый перелом

Григорий Каленов в своем материале для rusfootball.info заявил, что «Динамо» посыпалось сразу после первого пропущенного мяча.

«Всё движение, страсть "Динамо" (а гости вышли с бешеным желанием) моментально ушла. Команда стушевалась и едва не пропустила сразу второй, но удар Дзюбы из штрафной был накрыт. В любом случае для смело забравших мяч бело-голубых на первых минутах сложился кошмарный сценарий.

"Зенит" не сразу, но мяч довольно быстро забрал. "Динамо" почти не выбегало на свободное пространство, а всё желание перешло в футбольное насилие. Сначала жёлтую схлопотал Шиманьски, а потом и Филипп — оба срубили ловкого (и лучшего на старте) Барриоса.

И вроде бы гости держались, готовились что-нибудь предложить сопернику, но опять удивительно легко пропустили. Шатов подавал с углового, а Слай и Юсупов не удержали Ивановича. Они настолько запоздали с прыжком, как будто и не собирались этого делать изначально.

На этом уже было всё примерно ясно, но до перерыва Дзюба приговорил соперника окончательно. Наиздевавшись над Рыковым в центре штрафной, Артем сделал счёт 3:0.

Вильмар Барриос Полузащитник «Зенита» Было важно победить дома в последней игре. Рад, что мы этого добились. Хорошо, что ушли на этот перерыв на хорошей ноте. Есть небольшая усталость, но она связана с тем, что позади много игр. Немного восстановлюсь и все будет в порядке. Я бы не сказал, что чемпионство уже в руках. Соперники по-прежнему сильны и гонятся за нами. Нам же нужно постараться не сбавлять. Еще ничего не решено.

Правда, вираж третьего гола уже не видел. На 40-й минуте фанаты, как и обещали, стадион покинули», — напомнил Каленов.

Тотальный и издевательский контроль

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский отметил, что даже имея комфортное преимущество в счете, «Зенит» продолжил владеть инициативой после перерыва.

«Второй тайм впечатлил еще больше и был похож на матч лидера против аутсайдера. "Зенит" увеличил контроль мяча (68% против 55% в первом), но при этом парадоксально увеличилось количество опасных контратак. Во многом благодаря качественно организованной игре на подборах, что позволяло резко разворачивать встречные атаки из высоких зон. Целевое давление на левый фланг гостей сохранялось и во втором тайме.

Семак уже откровенно готовился к "Бенфике". На 61-й минуте вместо Ивановича вышел Осорио, которому предстоит выйти в старте в Португалии из-за дисквалификации Ракицкого. Эти 32 минуты помогут венесуэльцу дополнительно почувствовать уверенность. Плюс так Семак приберег Ивановича, потеря которого стала бы катастрофой для предстоящего выезда.

Дальше замены были еще веселее, Краневиттер вышел вместо Дзюбы (Ерохин освободил ему опорную зону и перешел на позицию нападающего) и молодой Мусаев вместо Барриоса (еще одна перестраховка перед ЛЧ). Эти перестановки лишь укрепили контроль мяча и позволили абсолютно спокойно довести матч до конца в энергосберегающем режиме.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Реализовали те моменты, которые у нас были. Хорошо использовали стандартные положения. Третий мяч здорово разыграли. Получалось многое. Оборонялись хорошо, атаковали хорошо. Конечно, поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой.

Замены Новикова, возможно, помогли избежать более крупного разгрома, но на атаку почти влияли. Свежий и скоростной Нжи мог доставить проблемы Ивановичу своим дриблингом на скорости, но вместо серба уже такой же свежий и скоростной как динамовец Осорио. Укрепление обороны (выход Каборе и Евгеньева) фактически свидетельствовали о признание реальной перспективы более крупного счета», — пишет Залевский. 0