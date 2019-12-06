РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКА

С 6 по 8 декабря проходят матчи 19-го тура чемпионата России по футболу

«Зенит» — «Динамо» М — 3:0

В рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Все голы в матче были забиты до перерыва.

Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.

На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.

А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.

«Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.

Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.

РПЛ. 19-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0) Голы: Азмун, 6 (1:0). Иванович, 35 (2:0). Дзюба, 45+1 (3:0)«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов, Шиманьски, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Филипп, Рауш (Нжи, 57), ИгбунПредупреждения: Шиманьски, 15. Филипп, 22. Ерохин, 26. Юсупов, 41

«Арсенал» Тула — «Локомотив» — 4:0

Тульский «Арсенал» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в 19-м туре РПЛ.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма — Игорь Горбатенко головой замкнул подачу с левого фланга. На 63-й минуте «Арсенал» вновь забил головой после навеса. На этот раз отличился Евгений Луценко.

На 73-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь. После этого гости пропустили еще дважды.

Через десять минут Луценко оформил дубль, протащив мяч к штрафной и закрутив его в дальний верхний угол ворот.

А на 83-й минуте Луценко отметился еще и ассистом, отдав голевой пас на Горана Чаушича.

У «Локо» осталось 34 очка, «железнодорожники» идут вторыми. «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место.

РПЛ. 19-й тур «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 4:0 (0:0) Голы: Горбатенко, 48 (1:0). Луценко, 63 (2:0). Луценко, 78 (3:0). Чаушич, 83 (4:0)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Горбатенко (Кангва, 87), Чаушич, Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 80), Луценко (Аджоев, 86)«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Тугарев, ЭдерПредупреждения: Баринов, 29. Григалава, 43. Крыховяк, 50. Рыбус, 65Удаление: Рыбус, 73 (грубая игра, вторая ж.к.)

«Тамбов» — «Оренбург»

7 декабря, 14:00 мск

«Краснодар» — ЦСКА

7 декабря, 16:30 мск

«Ахмат» — «Уфа»

7 декабря, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Урал»

8 декабря, 14:00 мск

«Сочи» — «Рубин»

8 декабря, 16:30 мск

«Спартак» — «Ростов»

8 декабря, 19:00 мск