РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКА

«Зенит» — «Динамо» М — 3:0
В рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Все голы в матче были забиты до перерыва.
Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.
На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.
А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.
«Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.
Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.
«Арсенал» Тула — «Локомотив» — 4:0
Тульский «Арсенал» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в 19-м туре РПЛ.
Счет в матче был открыт в начале второго тайма — Игорь Горбатенко головой замкнул подачу с левого фланга. На 63-й минуте «Арсенал» вновь забил головой после навеса. На этот раз отличился Евгений Луценко.
На 73-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь. После этого гости пропустили еще дважды.
Через десять минут Луценко оформил дубль, протащив мяч к штрафной и закрутив его в дальний верхний угол ворот.
А на 83-й минуте Луценко отметился еще и ассистом, отдав голевой пас на Горана Чаушича.
У «Локо» осталось 34 очка, «железнодорожники» идут вторыми. «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место.
«Тамбов» — «Оренбург»
7 декабря, 14:00 мск
«Краснодар» — ЦСКА
7 декабря, 16:30 мск
«Ахмат» — «Уфа»
7 декабря, 19:00 мск
«Крылья Советов» — «Урал»
8 декабря, 14:00 мск
«Сочи» — «Рубин»
8 декабря, 16:30 мск