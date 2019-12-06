ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКА

    Обзор матчей 19-го тура Российской Премьер-лиги

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив ЦСКА Уфа Урал Тамбов Спартак Сочи Рубин Ростов Оренбург Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Фредди ЮнгбергБлестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме Игроки «Ак Барса»КХЛ. Московское «Динамо» разбило «Локомотив», «Ак Барс» обыграл «Торпедо» Юрий СеминРПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКА
  • 21:31
    • «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в Туле
  • 22:59
    • Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при
  • 21:42
    • «Зенит» разгромил московское «Динамо»
  • 14:57
    • «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»
  • 14:45
    • Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
  • 14:33
    • Трансферный бан «Челси» сокращен
  • 13:58
    • «Атлетико» близок к трансферу бразильского полузащитника
    Все новости спорта
    Юрий Семин
    Юрий Семин
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    С 6 по 8 декабря проходят матчи 19-го тура чемпионата России по футболу

    «Зенит» — «Динамо» М — 3:0

    В рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

    Все голы в матче были забиты до перерыва.

    Уже на 6-й минуте Сердар Азмун вывел «Зенит» вперед, замкнув навес Алексея Сутормина.

    На 35-й минуте угловой у ворот «Динамо» завершился точным ударом Бранислава Ивановича.

    А в компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба принял мяч на грудь в центре штрафной, развернулся и пробил — мяч залетел в сетку от штанги.

    «Зенит» набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. У «Динамо», которое впервые проиграло под руководством Кирилла Новикова — 24 очка и седьмая позиция.

    Отметим, что болельщики с фанатской трибуны «Зенита», а также гостевого сектора покинули стадион в конце первого тайма.

    РПЛ. 19-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)
    Голы: Азмун, 6 (1:0). Иванович, 35 (2:0). Дзюба, 45+1 (3:0)«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов, Шиманьски, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Филипп, Рауш (Нжи, 57), ИгбунПредупреждения: Шиманьски, 15. Филипп, 22. Ерохин, 26. Юсупов, 41

    «Арсенал» Тула — «Локомотив» — 4:0

    Тульский «Арсенал» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в 19-м туре РПЛ.

    Счет в матче был открыт в начале второго тайма — Игорь Горбатенко головой замкнул подачу с левого фланга. На 63-й минуте «Арсенал» вновь забил головой после навеса. На этот раз отличился Евгений Луценко.

    На 73-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь. После этого гости пропустили еще дважды.

    Через десять минут Луценко оформил дубль, протащив мяч к штрафной и закрутив его в дальний верхний угол ворот.

    А на 83-й минуте Луценко отметился еще и ассистом, отдав голевой пас на Горана Чаушича.

    У «Локо» осталось 34 очка, «железнодорожники» идут вторыми. «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место.

    РПЛ. 19-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 4:0 (0:0)
    Голы: Горбатенко, 48 (1:0). Луценко, 63 (2:0). Луценко, 78 (3:0). Чаушич, 83 (4:0)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Горбатенко (Кангва, 87), Чаушич, Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 80), Луценко (Аджоев, 86)«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Тугарев, ЭдерПредупреждения: Баринов, 29. Григалава, 43. Крыховяк, 50. Рыбус, 65Удаление: Рыбус, 73 (грубая игра, вторая ж.к.)

    «Тамбов» — «Оренбург»

    7 декабря, 14:00 мск

    «Краснодар» — ЦСКА

    7 декабря, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Уфа»

    7 декабря, 19:00 мск

    «Крылья Советов» — «Урал»

    8 декабря, 14:00 мск

    «Сочи» — «Рубин»

    8 декабря, 16:30 мск

    «Спартак» — «Ростов»

    8 декабря, 19:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе место
  • 03/12/2019 в 15:07
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Оренбург»
  • 1.93
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евро-2020
  • Жеребьёвка Евро-2020
    • 21:01 30/11/2019     Главные тренеры сборных Дании, Финляндии, России и Бельгии
  • Аршавин уберег от Уэльса. Россия получила рабочую группу на Евро-2020
    • 03:13 01/12/2019     Хамес Родригес
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
    • 21:26 02/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Рейнджерс» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» победил «Коламбус», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря 08:580
  • 22:49
    • Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»
  • 22:10
    • Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при
  • 18:13
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 01:530
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Сити» в манкунианском дерби?
  • 2.73
    •
  • 18:36
    • «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»
  • 18:28
    • Миранчук и Крыховяк в составе на матч с «Арсеналом»
  • 18:22
    • «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы
    Дивок Ориги — лучший бомбардир «Ливерпуля» в матчах с «Эвертоном» Футбол Мощный «Ливерпуль» подвел «Эвертон» к крахуРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» Вчера в 22:230
  • 17:21
    • Погба не сыграет против «Манчестер Сити»
  • 17:12
    • Названы номинанты на звание тренера ноября в АПЛ
  • 11:29
    • Тен Хаг стал основным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие