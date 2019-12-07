«Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают внимания

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА завершился вничью со счетом 1:1. Поединок оказался скандальным. Счет в игре мог бы быть совершенно другим. По мнению Гончаренко и Гинера, ЦСКА просто засудили. Посмотрим, что пишут СМИ по этому поводу.

Разбор футбольной стороны матча

Обозреватель «СпортЭкспресс» Константин Алексеев описал то, как прошел матч в целом. Журналист отметил основные моменты в игре обеих команд.

«Если же абстрагироваться от судейской темы, то команды выдали два разных тайма. До перерыва основательнее и острее выглядели армейцы, что стало неожиданостью. Гости-то постоянно играют в такой футбол, но чтобы любящий атаковать "Краснодар" на своем стадионе был заперт у собственной штрафной отнюдь не грандом — это что-то новенькое.

Подопечным Виктора Гончаренко удавались и комбинации, и прессинг. Что, правда, не приводило к большому числу голевых моментов. И здесь вновь стоит посетовать на плохую форму Чалова. Лучший бомбардир предыдущего первенства в этот день действовал совсем уж невпопад. Не шли ни передачи, ни обыгрыши. Федор явно потерял уверенность в собственных силах, а возможность перезагрузиться тренер ему дать не может — нет замены. За 90 минут нападающий запомнился лишь одним классным пасом, после которого от гола Влашича "быков" спасла нога Спаича.

Но и с потерявшимся Чаловым москвичи переигрывали соперника. Обляков сначала вывел на ударную позицию Влашича — спас Сафонов, а потом сам идеально пробил из-за штрафной.

0:1 — это было, пожалуй, самое логичное отражение происходящего на поле до перерыва.

А 1:0 во втором тайме вполне отражало расстановку сил после возобновления игры. "Краснодар" чуть прибавил, выпустив более яркого в атаке Скопинцева вместо тяготеющего к обороне Стоцкого, чуть надавил. Оборона армейцев не задрожала, у ворот Игоря Акинфеева не полыхал пожар, но все же напряжение возникло. Которое вылилось в удар в штангу Вильены, а потом и в гол Ари после несправедливого пенальти.

Армейцев по традиции не хватило на вторую половину встречи. Подустав от своего прессинга, они уступили инициативу. Не так свежо уже смотрелся Дзагоев, которого Гончаренко отодвинул в опорную зону, развязав руки Кучаеву. Ушел в тень Влашич, активно смотревшийся до перерыва. Перестал ходить вперед Фернандес, доказавший, что и он не двужильный.

В итоге ничья. Соперникам в этом году осталось только слетать в Испанию. "Краснодар" встретится с "Хетафе", имея турнирные цели, а ЦСКА в матче с "Эспаньолом" может лишь подсластить пилюлю в Лиге Европы — выше последнего места красно-синие уже не поднимутся».

Очень и очень долгий VAR

Представители Rusfootball.info описали этот поединок одним интересным абзацем. Вот что они пишут.

«Первый тайм длился 50 минут, второй — 56. Казарцев и его видеоассистенты невероятно долго смотрели повторы, уничтожая всю динамику игры. Ладно хоть Облякову удалось порадовать публику выдающимся голом».

Пошли спорные моменты

Автор «Чемпионата» Андрей Панков разобрал самые спорные эпизоды встречи. Их было немало. Везде судьи тратили уйму времени на вынесение приговора.

«При счёте 1:0 в первом тайме Казарцев, на мой взгляд, был обязан ставить пенальти в ворота хозяев. Мартынович пытался выбить мяч у Чалова в подкате, но прежде чем дотянуться до мяча, врезал Фёдору по ногам. Главный судья матча показал, что было сыграно в мяч и к помощи ВАР даже не прибегал, игра не была остановлена. Хотя судя по титрам видеоповтор всё-таки смотрели по ходу.

Момент с Чаловым championat.com

Во втором тайме произошёл самый спорный момент матча — Ари срубил Обляков, и был назначен пенальти. Фол не вызывает особых сомнений, но пенальти нельзя было ставить, потому что до фола Облякова Ари обработал мяч рукой, и на повторе это было видно.

Казарцев прибегнул к помощи VAR, слушал помощников пять минут, потом пошёл смотреть эпизод. Но смотрел он не возможную игру рукой, а давать ли Облякову красную карточку или ограничиться жёлтой. Дал жёлтую.

Счёт должен был остаться 1:0 в пользу ЦСКА.

Момент с рукой Ари championat.com

Что касается момента с падением Набабкина на 90-й минуте матча в штрафной "Краснодара", то это самый пограничный из спорных моментов. Думается, что здесь арбитр всё-таки был прав. Лежащий игрок "Краснодара" вряд ли специально рукой заплетал ноги защитнику ЦСКА, да и касания там почти не было.

Вандерсон подкатился под Набабкина championat.com

И ещё момент. Если верить статистике, то ЦСКА совершил 12 фолов, "Краснодар" — 11. Равная статистика? А теперь статистика жёлтых карточек: шесть жёлтых у ЦСКА против одной карточки у "Краснодара". Выглядит это максимально странно.

Соответственно если пенальти в ворота ЦСКА не было, то и жёлтые Дзагоева и Облякова были не по делу. В первом случае предупреждение было за споры, во втором — за фол. И Виктор Гончаренко мог бы не менять своих креативных полузащитников, снижая атакующий потенциал команды.

В общем, вопросы к судейской бригаде точно есть. Будем ждать развития событий».

Гинер добавил скандала в эту игру

Отличился и президент ЦСКА. Евгений Гинер жестко отреагировал на результат встречи. Он откровенно раскритиковал работу судей и главу департамента судейства Александра Егорова.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую проведет Ашот Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал.

Мы провели встречу с Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела.

У ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне это не особо нравится», — цитирует Гинера Sports24.

Оценка действий футболистов

Rusfootball.info оценил игру каждого футболиста. Были выданы оценки за матч каждому футболисту.

«О наконец-то круто сыгравших защитниках ЦСКА, хитром Ари и убийце моментов Влашиче.

Сафонов — 4

В ситуации с пропущенным голом сделать ничего не мог, зато в двух других моментах — с ударом Влашича и Набабкина — справился отлично.

Рамирес — 2.5, Спайич — 3.5, Мартынович — 2.5, Петров — 3

Спайич классно лег под выстрел Влашича и, скорее всего, спас свою команду. Мартынович должен был зарабатывать пенальти в свои ворота в первом тайме, потому что срубил Чалова. С Рамиреса началась атака, в которой "Краснодар" заработал пенальти, но активнее и быстрее включался на другом фланге Петров.

Вильена — 3, газинский — 3.5, Ольссон — 2.5, Камболов — без оценки

Ольссон много брал на себя в разгоне и структуировании наступлений "Краснодара", но самый примечательный момент — как изящно его убрал Бистрович, начавший голевую атаку ЦСКА.

Газинский и Вильена справлялись хорошо, центр поля хозяева проходили вообще без особых трудностей, проблемы начинались в заключительной трети. А это всё-таки больше к другим футболистам.

Вандерсон — 3, Ари — 3.5, Стоцкий — 2, Скопинцев — 3.5, Берг — без оценки

Стоцкий практически ничего не дал в атаке и достаточно ошибался под прессингом, который большую часть первого тайма у ЦСКА получался отлично. Если бы Марио был в форме, было бы ещё тяжелее.

Ари провел слабый первый тайм, но после перерыва преобразился. Принял и придержал достаточно мячей, заработал пенальти (пусть не обошлось без хитрости — нападающему это только в плюс) и его реализовал.

После выхода Скопинцева "Краснодар" очень добавил в атакующем потенциале, а Вандерсон на протяжении всего матча был активен — хотя у него и не всё получалось.

Акинфеев — 4

Игорь потащил пенальти, но не повезло с отскоком. По всем остальным моментам так же — никаких претензий.

Магнуссон 4, Дивеев — 4, Карпов — 3

Линия обороны ЦСКА в этом матче сыграла хорошо, но в моменте с назначенным пенальти ничего поделать было нельзя. Мяч в штрафную пришёл после рикошета от Марио, дальше был неудачный отскок от штанги прямо на Ари. Дивеев был просто зверь, Карпов пару раз не слишком ответственно выбрасывался, Магнуссон на этот раз оказался прилежен.

Обляков — 3.5, Бистрович — 2, Фернандес — 2.5, Ахметов — без оценки

Ари очевидно подыграл себе рукой, когда зарабатывал пенальти, так что сильно ругать Облякова за этот момент не будем. А за роскошный гол, отличные включения и, например, созданный для Влашича момент на старте — похвалим.

Фернандес не показал и половины, чего от него обычно ждут. Тем более именно от него отскочил мяч на Вильену. Бистрович был один в опорной зоне и, наверное, не имел возможности справиться с тремя полузащитниками, но проходили центр игроки "Краснодара" очень легко.

Влашич — 2, Дзагоев — 3

Не сказать, что Алан выпадал из игры ЦСКА, но ключевыми созидательными действиями не отметился. Зато хорошо двигался и даже включался в отбор. После пенальти всплыли традиционные проблемы кавказского характера.

Никола Влашич снова продемонстрировал проблемы с реализацией. Сначала с близкого расстояния позволил Сафонову спасти, а уже после перерыва слишком долго готовился пробить с линии штрафной и позволил Спайичу накрыть выстрел.

Кучаев — 3, Чалов — 2.5, Бийол — без оценки

Может, Федор и заслужил большего, но за бездарные решения во втором тайме ставить даже тройку не хочется. Чалов, кстати, должен был зарабатывать пенальти — но арбитры, которые работают на VAR, занимались явно чем-то другим.

Кучаев, которого традиционно считают слабым элементом ЦСКА, был хорош в подыгрыше и почти не выпадал. Правда, чуть было не сорвал гол Облякова, врезавшись в Ари».

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