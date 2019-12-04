Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» отправил в отставку теперь уже экс-менеджера команды Унаи Эмери. Рассказываем о семи наиболее подходящих кандидатах на вакантный пост.

Микель Артета

Классный в прошлом игрок капитан клуба, который провел последние несколько сезонов, изучая, как нужно тренировать в штабе Пепа Гвардиолы, Микель Артета был близок к чтобы получить работу до того, как Эмери возглавил коллектив.

Испанцу нужно только предоставить шанс доказать, что он способен вернуть «Арсенал» в топ-4, и если методы Гвардиолы будут приняты на вооружение, команда может сыграть 4-3-3 или 4-2-3-1, где команда сделает ставку на контроль мяча с высокой линией обороны и красивыми распасовками.

Это работает в «Манчестер Сити», потому что игроки индивидуально великолепны, а дотошно тренируемый, тщательно структурированный состав стоит во главу угла, но в первом сезоне каталонца на «Этихад» его план не работал. Сможет ли Артета донести свои идеи до игроков?

Нацеленность «Горожан» на чемпионство может позволить назначить молодого специалиста только до лета, поскольку тот, вероятно, не захочет ломать слаженную структуру клуба и оставлять Гвардиолу посреди сезона, чтобы перебраться на «Эмирейтс».

Патрик Виейра

Фанаты «Канониров» разделены, и лондонцам не хватает идентичности. Решение нанять кого-то, кто знает клуб, было бы умным ходом, и в лице Патрика Виейра они получили бы бывшего игрока, который представляет все хорошее, связанное с эрой Арсена Венгера.

«Я хочу, чтобы команда исповедовала атакующую игру, где футболисты выражают свои качества», — сказал он по прибытии в «Ниццу», но политика «Орлов» продавать своих лучших исполнителей привела к тому, что до сих пор Виейра не удалось создать команду своих идеалов. После работы в МЛС с «Нью-Йорк Сити» он привел французский коллектив к седьмому месту в Лиге 1 в прошлом сезоне, а в текущей кампании отстает на три очка от шестой строчки (занимает 15-ю позицию).

Возможно, с лучшими игроками он сможет сделать что-то особенное, но пока нет ничего, что позволяет предположить, что у тренера есть волшебный штрих в качестве тренера, чтобы сделать «Канониров» командой топ-4. В основном он делает ставку на 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-5-2 в системе, не слишком атакующей и не особо обороняющейся. В этом плане его тактическая организация немного напоминает ту, что у Клода Пюэля.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри остается свободным агентом тех пор, как покинул «Ювентус», выиграв свой пятый титул в Серии А подряд. Тактически гибкий, он переходил с 3-5-2 на 4-2-3-1 во время своего пребывания в Турине и будет делать нечто подобное в Лондоне, но более важно то, что итальянец — это проверенный победитель.

Он выиграл лигу во всех трех своих клубах, начиная с «Сассуоло» в Серии C1, «Милане» — в сезоне 2010/11, а затем в этом впечатляющем периоде работы со «Старой Синьорой». С таким послужным списком этого тренера стоит забирать с руками и ногами, ведь он может обеспечить борьбу за титул. Правда, его стиль футбола более оборонительный, чем фанаты «Арсенала» привыкли видеть в эпоху Арсена Венгера.

Нуну Санту

В этом сезоне «Вулверхэмптон» незаметно поднялся на пятое место в Премьер-лиге, несмотря на то, что ему пришлось адаптироваться к еженедельному выступлению в Лиге Европы после отличной кампании в АПЛ, куда команда пробилась только годом ранее.

Клубу, безусловно, помогли их отношения с агентом Жорже Менджешем, в результате чего на «Молиньё» направился целый конвейер доступных, талантливых исполнителей, которые, возможно, иначе не отправились бы играть в коллектив Нуну, но роль менеджера не следует недооценивать в восхождении Волков к самому верху турнирной таблицы АПЛ.

Его карьера идет вверх, и он все еще молод, чтобы выигрывать большие трофеи. В такой ситуации «Арсенал» был бы логичным следующим шагом.

Рафаэль Бенитес

Рафаэль Бенитес тренировал победителей Лиги чемпионов и борцов за выживание. Кроме того, он сделал из середняков команды, которые на равных соперничают с грандами. Во многих отношениях он был бы абсолютно идеален для «Канониров», но против него говорит то, что он посторонний для этой организации и поэтому не знает клуб.

Испанец использовал схему 5-4-1 в «Ньюкасле», но также у него были команды, играющие в увлекательный футбол, который дает результаты, с помощью систем 4-2-3-1 и 4-3-3, а также улучшил ситуацию в клубах, куда бы ни пришел.

Сейчас он зарабатывает большие деньги в Китае, и если долгосрочный план «Арсенала» состоит в том, чтобы назначить бывшего игрока, такого как Артета, Бенитес, вероятно, не будет искушен краткосрочной сделкой.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти, по крайней мере, до недавнего времени неплохо работал в «Наполи», но, скорее всего, он не долгосрочный выбор, на который рассчитывают лондонцы. Итальянец умело применяет схему 4-4-2 с ромбом, но он всегда развивался и адаптировался на каждом месте, которую он имел со времен «Милана».

Сейчас, когда дела ветерана тренерского цеха в Неаполе идут плохо, из-за чего перспектива отставки замаячила явно, он может быть искушен с возвращением в Премьер-лигу. Впрочем, есть вопросы по поводу того, насколько он все еще сохраняет былую мотивацию, благодаря которой он был чемпионом почти в каждой стране, где работал, а также выиграл три Лиги чемпионов.

Брендан Роджерс

Еще одним кандидатом на пост называют Брендана Роджерса, но сейчас он возглавляет идеально сбалансированную команду, по поводу перспектив которой у фанатов реалистичные ожидания, и при этом еще есть пространство для прогресса и достижений чего-то особенного — зачем ему бросать «Лестер»?

Престиж (и бюджет), который получает рулевой «Канониров», могут привлечь североирландца, но «Лисы» на пути к тому, чтобы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, а «Арсенал» — нет. Роджерс знает, как создать команду-победителя, но, вероятно, нынешнее его место работы подходит ему лучше, чем когда-либо. 0