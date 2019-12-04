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    Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»

    Кто придет на место Унаи Эмери?

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    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»
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    Лондонский «Арсенал» отправил в отставку теперь уже экс-менеджера команды Унаи Эмери. Рассказываем о семи наиболее подходящих кандидатах на вакантный пост.

    Микель Артета

    Классный в прошлом игрок капитан клуба, который провел последние несколько сезонов, изучая, как нужно тренировать в штабе Пепа Гвардиолы, Микель Артета был близок к чтобы получить работу до того, как Эмери возглавил коллектив.

    Испанцу нужно только предоставить шанс доказать, что он способен вернуть «Арсенал» в топ-4, и если методы Гвардиолы будут приняты на вооружение, команда может сыграть 4-3-3 или 4-2-3-1, где команда сделает ставку на контроль мяча с высокой линией обороны и красивыми распасовками.

    Это работает в «Манчестер Сити», потому что игроки индивидуально великолепны, а дотошно тренируемый, тщательно структурированный состав стоит во главу угла, но в первом сезоне каталонца на «Этихад» его план не работал. Сможет ли Артета донести свои идеи до игроков?

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    Нацеленность «Горожан» на чемпионство может позволить назначить молодого специалиста только до лета, поскольку тот, вероятно, не захочет ломать слаженную структуру клуба и оставлять Гвардиолу посреди сезона, чтобы перебраться на «Эмирейтс».

    Патрик Виейра

    Фанаты «Канониров» разделены, и лондонцам не хватает идентичности. Решение нанять кого-то, кто знает клуб, было бы умным ходом, и в лице Патрика Виейра они получили бы бывшего игрока, который представляет все хорошее, связанное с эрой Арсена Венгера.

    «Я хочу, чтобы команда исповедовала атакующую игру, где футболисты выражают свои качества», — сказал он по прибытии в «Ниццу», но политика «Орлов» продавать своих лучших исполнителей привела к тому, что до сих пор Виейра не удалось создать команду своих идеалов. После работы в МЛС с «Нью-Йорк Сити» он привел французский коллектив к седьмому месту в Лиге 1 в прошлом сезоне, а в текущей кампании отстает на три очка от шестой строчки (занимает 15-ю позицию).

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    • Возможно, с лучшими игроками он сможет сделать что-то особенное, но пока нет ничего, что позволяет предположить, что у тренера есть волшебный штрих в качестве тренера, чтобы сделать «Канониров» командой топ-4. В основном он делает ставку на 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-5-2 в системе, не слишком атакующей и не особо обороняющейся. В этом плане его тактическая организация немного напоминает ту, что у Клода Пюэля.

    Массимилиано Аллегри

    Массимилиано Аллегри остается свободным агентом тех пор, как покинул «Ювентус», выиграв свой пятый титул в Серии А подряд. Тактически гибкий, он переходил с 3-5-2 на 4-2-3-1 во время своего пребывания в Турине и будет делать нечто подобное в Лондоне, но более важно то, что итальянец — это проверенный победитель.

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    • Он выиграл лигу во всех трех своих клубах, начиная с «Сассуоло» в Серии C1, «Милане» — в сезоне 2010/11, а затем в этом впечатляющем периоде работы со «Старой Синьорой». С таким послужным списком этого тренера стоит забирать с руками и ногами, ведь он может обеспечить борьбу за титул. Правда, его стиль футбола более оборонительный, чем фанаты «Арсенала» привыкли видеть в эпоху Арсена Венгера.

    Нуну Санту

    В этом сезоне «Вулверхэмптон» незаметно поднялся на пятое место в Премьер-лиге, несмотря на то, что ему пришлось адаптироваться к еженедельному выступлению в Лиге Европы после отличной кампании в АПЛ, куда команда пробилась только годом ранее.

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    • Клубу, безусловно, помогли их отношения с агентом Жорже Менджешем, в результате чего на «Молиньё» направился целый конвейер доступных, талантливых исполнителей, которые, возможно, иначе не отправились бы играть в коллектив Нуну, но роль менеджера не следует недооценивать в восхождении Волков к самому верху турнирной таблицы АПЛ.

    Его карьера идет вверх, и он все еще молод, чтобы выигрывать большие трофеи. В такой ситуации «Арсенал» был бы логичным следующим шагом.

    Рафаэль Бенитес

    Рафаэль Бенитес тренировал победителей Лиги чемпионов и борцов за выживание. Кроме того, он сделал из середняков команды, которые на равных соперничают с грандами. Во многих отношениях он был бы абсолютно идеален для «Канониров», но против него говорит то, что он посторонний для этой организации и поэтому не знает клуб.

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    • Испанец использовал схему 5-4-1 в «Ньюкасле», но также у него были команды, играющие в увлекательный футбол, который дает результаты, с помощью систем 4-2-3-1 и 4-3-3, а также улучшил ситуацию в клубах, куда бы ни пришел.

    Сейчас он зарабатывает большие деньги в Китае, и если долгосрочный план «Арсенала» состоит в том, чтобы назначить бывшего игрока, такого как Артета, Бенитес, вероятно, не будет искушен краткосрочной сделкой.

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    • Карло Анчелотти

    Карло Анчелотти, по крайней мере, до недавнего времени неплохо работал в «Наполи», но, скорее всего, он не долгосрочный выбор, на который рассчитывают лондонцы. Итальянец умело применяет схему 4-4-2 с ромбом, но он всегда развивался и адаптировался на каждом месте, которую он имел со времен «Милана».

    Сейчас, когда дела ветерана тренерского цеха в Неаполе идут плохо, из-за чего перспектива отставки замаячила явно, он может быть искушен с возвращением в Премьер-лигу. Впрочем, есть вопросы по поводу того, насколько он все еще сохраняет былую мотивацию, благодаря которой он был чемпионом почти в каждой стране, где работал, а также выиграл три Лиги чемпионов.

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    • Брендан Роджерс

    Еще одним кандидатом на пост называют Брендана Роджерса, но сейчас он возглавляет идеально сбалансированную команду, по поводу перспектив которой у фанатов реалистичные ожидания, и при этом еще есть пространство для прогресса и достижений чего-то особенного — зачем ему бросать «Лестер»?

    Престиж (и бюджет), который получает рулевой «Канониров», могут привлечь североирландца, но «Лисы» на пути к тому, чтобы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, а «Арсенал» — нет. Роджерс знает, как создать команду-победителя, но, вероятно, нынешнее его место работы подходит ему лучше, чем когда-либо. 0

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