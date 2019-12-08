«МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титул

У команды Пепа Гвардиолы не было другого выбора, кроме как побеждать в 179-м дерби Манчестера. «Ливерпуль» еще до матча на «Этихаде» разгромил «Борнмут» (3:0) и ушел в очень серьезный отрыв.

Однако «Сити» не удалось справиться с «МЮ» и скоростными форвардами соперника Антони Марсьялем и Маркусом Рашфордом. «Манчестер Юнайтед» сделал весьма неплохой рождественский подарок для своих врагов из «Ливерпуля».

Вот главные победители и неудачники по итогам этой встречи.

Победители

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд подошел к этому матчу на гребне волны. В этом сезоне он был, возможно, лучшим игроком команды Уле-Гуннара Сульшера. Выпускник клубной академии «МЮ» действовал на необходимом уровне. Перед дерби он забил шесть голов в семи матчах.

Пенальти, который Рашфорд сам заработал в первой половине первого тайма (одиннадцатиметровый был назначен после VAR) позволил ему добраться до отметки в десять голов в текущем розыгрыше АПЛ. Столько же форвард забил за весь прошлый чемпионат. Теперь же ему понадобилось для этого на 17 матчей меньше.

«Ман Сити» — «МЮ» globallookpress.com

Ранее Рашфорд говорил о желании стать «девяткой» в «МЮ», но в матче против «Сити», в котором он наработал больше чем на один гол, он показал, что более эффективен на фланге.

Антони Марсьяль

Основная причина, по которой Рашфорд не играл в центре, заключается в том, что может предложить команде Сульшера Антони Марсьяль в плане движения мяча. Его умение играть спиной к воротам (у Рашфорда с этим зачастую возникают трудности) делает его идеальным вариантом для игры на позиции «девятки». Особенно, когда его окружают такие же быстрые партнеры по команде.

В этот вечер рядом с Марсьялем на правом фланге был Дэн Джеймс, слева — Рэшфорд, а под нападающим Джесси Лингард. И эта атака напомнила лучший футбол Сульшера, который «МЮ» демонстрировал когда норвежец был еще исполняющим обязанности главного тренера.

Антони Марсьяль globallookpress.com

Его гол, точным ударом под штангу, был забит, несмотря на то, что рядом находилось несколько соперников. Марсьяль пропускал недавний победный для «МЮ» матч против «шпор», его заменял Мэйсон Гринвуд, но теперь он точно наверстал упущенное.

Уле-Гуннар Сульшер

Еще неделю назад Сульшеру приходилось отбиваться от предположений, что его время на «Олд Траффорд» подходит к концу. В глубине души он понимал, что пока еще не потеряет работу, однако доброжелательность фанатов начала угасать после ничьей в матче против «Астон Виллы» (2:2), которая последовала за ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (3:3). В обоих матчах «МЮ» проигрывал, выходил вперед, но упускал победу.

Так что никто не мог предположить, что «МЮ» возьмет все шесть очков в матчах против «Тоттенхэма», который ожил после прихода Жозе Моуринью, и «Ман Сити». Но Сульшер сотворил немыслимое.

Но должно ли это удивлять так сильно? В больших играх под руководством норвежского тренера «МЮ» редко разочаровывает. Тем не менее эта неделя — маленькая победа для «МЮ». Немногие смогут похвастаться победами над Моуринью и Гвардиолой с разницей в несколько дней.

Неудачники

Бернарду Силва

Пенальти, после которого «Сити» пропустил первый гол, был совсем необязателен. Действующие чемпионы АПЛ переживают нестабильный сезон — в одном матче они неотразимы и демонстрируют лучший футбол в Европе, в следующем выглядят бледной тенью.

Такая нестабильность в сочетании с почти идеальным футболом «Ливерпуля» привели к тому, что корона ускользает от «Сити». «Горожане» отстают от лидера на 14 очков, а это еще даже не середина сезона.

Шансы обойти «Ливерпуль» теперь выглядят почти нереальными. И к этому привели такие странные вещи, как попытка Бернарду Силвы наброситься на Рашфорда, когда тот ворвался в штрафную «Сити». Это была та попытка отбора, в которую Силва не должен был вступать. И, если честно, это соответствует тому, что происходит с «Сити» в последнее время. Нечто подобное не произошло бы год назад.

Пеп Гвардиола

Учитывая то, насколько хорош «Ман Сити» был, начиная с лета 2017 года, очень легко забыть, что первый сезон Гвардиолы в клубе не был успешным. В той кампании они финишировали в АПЛ третьими, что было худшим результатом для команд Гвардиолы в национальных чемпионатах.

В том сезоне «Сити» проиграл в шести матчах. С тех пор команда не подбиралась вплотную к этому показателю. В прошлом сезоне у «горожан» было четыре поражения (столько же, сколько уже есть сейчас), в позапрошлом — два, в том числе 2:3 от «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» стали первой командой, которая смогла обыграть «Ман Сити» в АПЛ больше одного раза в эпоху Гвардиолы.

Пеп Гвардиола и игроки «Сити» globallookpress.com

Учитывая то, как защита «Сити» занимается благотворительностью, легко предположить, что на четырех поражениях команда Гвардиолы в этом сезоне не остановится. «Ливерпуль» и «Лестер», который опережает «Ман Сити», наоборот только обрадуются еще одной осечке чемпиона.

Габриэл Жезус

Серхио Агуэро присутствовал на этой игре, и вы могли видеть страдания на его лице, когда «МЮ» сделал счет 2:0. Он был бессилен что-либо сделать. Но то же самое можно сказать и про Габриэла Жезуса, который заменял его в стартовом составе. У Жезуса появился шанс. Он был второй скрипкой в этом сезоне, что не могло не расстраивать его.

«Ман Сити» — «МЮ» globallookpress.com

Это изменилось во время недавнего матча против «Ньюкасла», когда Агуэро остался вне игры. Жезус не смог забить за 84 минуты, после чего однако оформил дубль в матче с «Бернли», что должно было придать ему уверенности. Но в матче к «МЮ» он вернулся к роли незаметной фигуры. Особенно если вспомнить, что Агуэро в 14 матчах против «Ман Юнайтед» забил 9 голов. 0