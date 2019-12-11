«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

1. Не забывайте о Салахе

Весь этот сезон люди восхваляли Вирджила ван Дейка, Фабиньо, Трента Александра-Арнольда, Садио Мане и даже Роберто Фирмино. Каждый из них был в центре внимания, и люди говорили о каждом из них как о главном игроке «Ливерпуля». И, по правде говоря, все забыли о Мохамеде Салахе.

Ладно, конечно, египтянин не был в лучшей форме, но никогда нельзя забывать, что такой талант как Салах проявит себя в тот момент, когда он нужен команде больше всего. И это правда — сегодня вечером, когда «Ливерпулю» нужен был гол, чтобы успокоить свои нервы после того, как Наби Кейта вывел «красных» вперед, на первый план вышел Салах.

К этому моменту египтянин уже упустил множество шансов, но он не позволил этому фактору повлиять на него. Когда он оббегал вышедшего из ворот Станковича, он был под очень острым углом относительно ворот. Можно было ожидать от Салаха остановки мяча и паса на партнера, но вместо этого он нанес удар правой ногой и каким-то образом направил мяч в сетку.

Мохамед Салах globallookpress.com

Не забывайте о Мохамеде Салахе. Он проводит не лучший сезон, но у него все еще есть класс и качество, чтобы зажигать.

2. Две минуты безумия

Цицан Станкович — не тот вратарь, о котором слышали многие. Но на протяжении 55 минут матча с «Ливерпулем» он показывал, почему заслуживает того, чтобы его рассматривали как одного из самых ярких голкиперов Европы. Австриец был повсюду, забирая мяч после каждого кросса и реагируя на каждый удар с оскорбительной легкостью. Он даже не позволил Мохамеду Салаху отличиться после выхода один на один.

Но затем все изменилось к худшему. До 57-й минуты Станкович принимал безупречные решения, но когда Садио Мане ворвался в штрафную, он был очень далек от того, чтобы забивать гола, однако Станкович запаниковал. Голкипер выскочил из ворот, чтобы попытаться остановить Мане, хотя сенегалец не представлял по-настоящему серьезной опасности.

«Зальцбург» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Выбежав, Станкович оставил ворота открытыми. Мане понимал это, и поэтому вместо того, чтобы попытаться обыграть вратаря или пробить, он просто отдал мяч на Наби Кейты и бум — «Ливерпуль» вышел вперед.

Буквально через минуту «Ливерпуль» забил еще раз. Мохамед Салах отправился за мячом после длинного паса, Станкович выбежал из ворот, хотя с египтянином играл защитник. В итоге Салах пробросил мяч мимо Станковича и с острого угла сделал счет 2:0

За безумные две минуты австрийский вратарь свел на нет все свои предыдущие усилия и всю работу своих товарищей по команде.

3. Ненужная травма

У «Ливерпуля» в лазарете уже находятся Фабиньо и Джоэль Матип. Плюс команду ждет очень плотный график в декабре. Так что «Ливерпуль» меньше всего нуждался в еще одной травме. Но, конечно, никогда не получишь то, чего хочешь. И поэтому Деян Ловрен в начале второго тайма травмировал колено. Хорват не мог продолжать матч и был вынужден покинуть поле, его заменил Джо Гомес.

Деян Ловрен globallookpress.com

Гомес — хороший игрок, во многих отношениях он превосходит Ловрена. Но как бы он ни был хорош, у него есть своя история травм, и, учитывая, что он теперь один из двух здоровых центральных защитников «Ливерпуля», для «красных» все выглядит очень рискованно. «Ливерпуль» уже и так потерял много важных игроков в этой зоне, так что теперь все может быть только хуже.

Учитывая приближение большого количества матче, праздничный отрезок может стать очень изнурительным для мерсисайдцев.

4. Да начнутся торги

Ну вот и все — Эрлинг Холанд вылетел из Лиги чемпионов. Норвежский нападающий стал одной из главных сенсаций текущего розыгрыша ЛЧ, забив невероятные 8 голов. Фантастическое умение завершать атаки и голевое чутье Холанда не могут не восхищать.

В матче против «Ливерпуля» он постоянно угрожал сопернику, напрягая защитников своим передвижением по полю. Да, он не смог забить, но никто не сомневается, что Холанд — настоящий бомбардир. И теперь, когда футбол Лиги чемпионов уже не может удержать его в «Зальцбурге», интерес к нему усилится.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Очевидно, что нельзя сбрасывать со счетов умение «Зальцбурга» развивать игроков. Тот факт, что авторы первого гола в матче и голевой передачи (Наби Кейта и Садио Мане) раньше играли за «Зальцбург» является достаточным свидетельством того, что в этом клубе умеют работать с молодыми талантами. Но успех Холанда возымел еще больший эффект.

В форварде заинтересованы большие клубы. Одним из потенциальных претендентов является «Манчестер Юнайтед» (Холанд, кстати, раньше уже играл под руководством Уле-Гуннара Сульшера). За ним также следят «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Все они будут еще больше заинтересованы в нем, если слухи об опции выкупа контракта за 17 миллионов евро окажутся правдой. Эрлинг Холанд выходит на рынок, да начнутся торги!

5. «Ливерпуль» повторил прошлогодний сценарий

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд. В предыдущие два раза они дошли до финала и во втором случае выиграли его. Так что «красные» без сомнения будут в числе фаворитов, чтобы пройти весь путь еще раз. Хотя некоторые могут засомневаться в них из-за того, что они вышли в плей-офф только в последнем туре.

Но давайте вспомним, что произошло год назад. Тогда «Ливерпуль» в последнем туре играл дома с «Наполи» и побеждал со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха. А в концовке Алиссон совершил фантастический сэйв, который не позволил «Наполи» сравнять счет и выбить «Ливерпуль» из турнира. «Красные» не особенно впечатляли на групповой стадии, но в матчах навылет они ожили и проложили себе путь в историю.

Юрген Клопп globallookpress.com

Так что да, «Ливерпуль» не был так хорош в ЛЧ в этом сезоне. Они были в порядке, а местами даже очень хороши. Да, они прошли в плей-офф в последнем туре, но то же самое произошло и год назад. Это уже знакомо «Ливерпулю», и очень глупо ставить против них из-за того, что они повторили прошлогодний сценарий. 0