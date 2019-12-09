«Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»

«Лестер» все еще отстает на восемь очков от «Ливерпуля», но эта серия из восьми побед — рекорд в истории клуба на уровне элитного дивизиона чемпионата Англии.

Что касается «Астон Виллы», то команда проводит посредственный сезон и только менее критическая разница мячей позволяет команде находиться вне зоны вылета.

Победитель: Джейми Варди

16 голов в 16 матчах — показатель Варди globallookpress.com

Трудно было представить, что Варди когда-либо повторит то, что ему удалось сделать во время невероятного чемпионского сезона «Лестера» несколько лет назад. Но сейчас мы снова это наблюдаем.

Бывший форвард сборной Англии, который имеет рекорд из 11 подряд игр АПЛ с забитыми голами, теперь отличился в восьми матчах подряд, а дубль в минувшей встрече позволил ему иметь показать 16 голов в 16 матчах Премьер-лиги этого сезона.

Варди демонстрирует безжалостность к своим соперникам под руководством Брендана Роджерса. Тренер снизил оборонительную нагрузку на форварда и это сработало. Джейми просто ждет, когда ему поднесут снаряд его партнеры. Такая тактика работает идеально.

Лузер: Тайрон Мингс

Мингс был заменен из-за травмы globallookpress.com

Никто не любит, когда футболист получает травму, особенно перед серией рождественских поединков, но Мингса настигла эта неудача.

Прошло всего 20 минут, когда защитник почувствовал боль в задней поверхности бедра, после чего состоялась замену. Именно Тайрону на первых порах удавалось сдерживать Варди, но на 20-й минуте он не смог помешать форварду, а в итоге был заменен.

Победитель: Джек Грилиш

Грилиш оправдывает доверие globallookpress.com

Похоже, Джек Грилиш просто подтверждает, что самый влиятельный игрок в команде — капитан. Такой подход и в «Астон Вилле».

Грилиш получил повязку несколько игр назад и уже дважды забил за последние три матча в Премьер-лиге.

Ближе к перерыву счет был 0:2 в пользу гостей, но тут мяч заметался по штрафной «Лестера» после верховой подачи, а на отскоке первым оказался именно Грилиш. Капитан первым же касанием нанес удар и мяч оказался в сетке. «Астон Вилла» в тот момент временно вернулась в игру.

Лузер: Анвар Эль-Гази

Каждая из команд могла забивать, прежде чем Варди не заявил о себе на 20-й минуте.

Ключевую роль мог сыграть эпизод на 11-й минуте — именно «Астон Вилла» согдала первый действительно опасный момент.

На линии вратарской оказался вингер хозяев Анвар Эль-Гази, который нанес удар и «Лестер» спасла перекладина. В дальнейшем обидный промах имел последствия, а все ведь могло сложиться иначе.

Победитель: Келечи Ихеаначо

Момент гола Ихеаначо globallookpress.com

Нынешний сезон складывался не лучшим образом для форварда. Более того, нигериец вообще не мог пробиться в основной состав и вышел впервые на поле только в 14-м туре на замену, чтобы стать героем и принести команде победу над «Эвертоном».

Та игра заставила Роджерса дать парню шанс и Келечи оправдал этот шаг. Нападающий очень ярко выглядел против «Астон Виллы» и на 41-й минуте на ближней штанге замкнул прострел от Джеймса Мэддисона.

Кроме того, Ихеаначо создал не менее четырех шансов для партнеров, совершал проходы с мячом практически без брака и в целом вел партнеров за собой. 0