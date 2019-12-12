Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»

«Наполи» объявил об отставке Карло Анчелотти с поста наставника команды. Разбираемся, как это случилось.

Анчелотти утратил эффективность своих подходов

Карло Анчелотти — джентльмен футбольного менеджмента, приятная фигура, которую никто не может ненавидеть, и каждый хотел бы выпить бокал вина — и не только потому, что как известно, у него лучший выбор вин на планете.

Он был мастером «мягкой силы», умения управлять сильными личностями и, как будто, умиротворять их, в то же время принимая свои собственные решения. Однако в последние годы Карлетто, похоже, потерял свою властную часть и просто стал мягче.

Неаполь — трудное место для работы, все это знают, и еще сложнее пришлось в текущем сезоне. После ухода Маурицио Сарри у его преемника всегда была некоторая свобода действий во время первого сезона, поэтому второе место не стало большим разочарованием для клуба.

Изменения Анчелотти не прижились

Именно в его второй сезон мы должны были увидеть «Наполи» Анчелотти — нам это удалось, и это стало проблемой.

Казалось, он удалял все привлекательные черты хорошо отработанного, быстротечного атакующего футбола, сменив его на 4-4-2, который никто в команде не оценил, и особенно Лоренцо Инсинье.

Плохие результаты и скучные выступления были только частью причины отставки Анчелотти, поскольку в значительной степени он стал жертвой слишком большого количества сильных личностей, сталкивающихся рядом с ним. В конце концов, Карлетто был раздавлен.

Сила тренерских качеств Анчелотти оказалась его слабостью

Сарри противостоял президенту Аурелио Де Лаурентису и защищал своих игроков, что в итоге и привело к его безобразному уходу из клуба. На этот раз, когда патрон «адзурри» начал свое обычное вмешательство, Анчелотти пытался поддерживать дружеские отношения со всеми сторонами, но был слишком слаб, чтобы его услышали в типичном неаполитанском хаосе.

Возможно, старая миланская система сообщения с Сильвио Берлускони о том, что он будет следовать его тактическим указаниям, но делал то, что действительно хотел, потрясла Де Лаурентиса.

К сожалению для Анчелотти, рядом с ним не оказалось фигуры Адриано Галлиани, который был буфером между тренером, командой и президентом в лагере «россонери». Спортивный директор Кристиано Джунтоли и вице-президент Эдоардо Де Лаурентис слишком привязаны к своему покровителю, чтобы быть относительно объективными.

Принцип мягкой силы от опытного тренера провалился еще в «Баварии». Он уже начал терять свою эффективность в «Челси». Возможно, сейчас в мире модно быть «альфа-самцом», где каждый пытается перекричать другого и замаскировать это качество в спорах. В итоге, доброту и порядочность путают со слабостью.

5 ноября судьба Анчелотти была предрешена

Баланс в игре «Партенопеи» потерпел крах 5 ноября. Это случилось в раздевалке команды после ничьей 1:1 с «Зальцбургом», когда команда восстала против приказа Де Лаурентиса сразу же вернуться на базу клуба и оставаться там до следующего матча Серии А.

Анчелотти накануне на пресс-конференции успел заявить, что не согласен с этим указанием, фактически дав своим игрокам право встать и уйти. После игры он отказался говорить со СМИ, из-за чего на «адзурри» были наложены штрафы, и его судьба была предрешена.

Мы не знаем точно, что произошло на этой встрече, но вряд ли случилось что-то хорошее. Если Анчелотти занял нейтральную позицию, когда игроки отказались слушать клубный приказ, это была демонстрация слабости.

Если он велел подопечных отправиться на базу, а они проигнорировали его, то он потерял над ними власть. Если он побудил их разъехаться по домам, тогда Де Лаурентиса был по праву обижен на тренера, осуществившего мятеж.

Анчелотти был обречен провалиться в «Наполи»

Анчелотти никогда не был создателем команд, а скорее посредником, позволяющим чемпионам действовать в унисон. Всякий раз, когда он пытался навязать радикальные перемены, он обнаруживал, что эти большие личности не только оказывали сопротивление, но и активно отталкивали его, чтобы сразу перейти к источнику власти — директорам.

Анчелотти всегда будет тем человеком, который вызывает симпатии и восхищение, но оказался слишком мягок для беспощадного мира «Наполи».

Более сильная фигура, такая как Гаттузо, также не может стать успешной, потому что им всем в конечном итоге придется иметь дело с Де Лаурентисом, и он всегда будет рад жестко обращаться с коллективом, пока не добьется своего. Ведь покуда Де Лаурентис железной хваткой контролирует каждый аспект жизни своего клуба, тот никогда не сможет по-настоящему преуспеть. 0