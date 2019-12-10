Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»

Лондонский «Арсенал» прервал серию из девяти матчей без побед, обыграв в гостях «Вест Хэм» со счетом 3:1.

«Молотобойцы» вышли вперед в первом тайме после точного удара головой от Анджело Огбонны и контролировали ситуацию вплоть до середины второй половины встречи, когда по разу в течение девяти минут отличились, принесшие «канонирам» три очка.

Обозреватель Squawka Гарри Эдвардс выделил победителей и проигравших в данной игре.

Победитель: Габриэл Мартинелли

Игра «Арсенала» в текущем сезоне не принесла слишком много ярких моментов, которыми фанаты могли бы быть воодушевлены. И все же одним из открытий сезона можно назвать Габриэла Мартинелли.

Пользуясь доверием Унаи Эмери в Лиге Европы и Кубке лиги, Мартинелли забил семь голов в шести матчах, в том числе в захватывающей встрече с «Ливерпулем» (5:5) на «Энфилде».

Тем не менее, до минувшего вечера Мартинелли не выходил в стартовом составе на игру Премьер-лиги, а все его семь предыдущих выступлений в элитном дивизионе в сумме набрали 96 минут со скамейки запасных. В этот же раз он с первых минут расположился на правом фланге полузащиты, где ему компанию составили Николя Пепе и Месут Озил, тогда как Пьер-Эмерик Обамеянг расположился чуть впереди. При этом бразилец имел право смещаться в центр, если чувствовал необходимость.

И именно благодаря этому Мартинелли, наконец, забил свой первый гол в Премьер-лиге. Это произошло в тот момент, когда «Арсенал» выглядел скованным и неуверенным. Сеад Колашинац прорвался по флангу и сделал прострел в центр, где в идеальном положении оказался Мартинелли. Отличные эмоции для 18-летнего игрока, с которого начался камбек «Арсенала».

Независимо от того, какое будущее ожидает Обамеянга и Александра Ляказетта, у «Арсенала» есть жемчужина в лице Мартинелли.

Проигравший: Мануэль Пеллегрини

Еще на 59-й минуте «Вест Хэм» чувствовал себя комфортно. В матче между двумя кризисными командами, которые на двоих одержали всего одну победу в 19 последних встречах, «молотобойцы» имели преимущество.

Нельзя сказать, что оно было подавляющим, но в любом случае оно присутствовало. «Вест Хэм» включил повышенные обороны, как только понял, что «Арсенал» вполне уязвим. Об этом «молотобойцы» должны были знать заранее, учитывая девятиматчевую серию «канониров» без побед.

Как только «Вест Хэм» начинал играть на максимальных скоростях, он обретал дополнительную уверенность. Хозяева раз за разом проверяли на прочность шаткую оборону «Арсенала», благодаря чему у ворот Бернда Лено стали возникать опасные моменты. В конечном итоге они добились своего. После подачи с углового «канониры» позволили сопернику сделать слишком много касаний в штрафной площади, и в итоге «Вест Хэм» заслуженно вышел вперед благодаря голу Огбонны.

Даже после перерыва «Вест Хэм» смотрелся убедительнее. Создавалось впечатление, что скорее хозяева удвоят преимущество, чем гости отыграются. Но затем, внезапно, «молотобойцы» выключились из игры, позволив «Арсеналу» свободно пройти по флангу и провести результативную атаку. И тогда «Вест Хэм» капитулировал.

Девять минут спустя «Вест Хэм» проигрывал 1:3, а Мануэль Пеллегрини оказался лишен каких-либо идей относительно того, как перевернуть ход встречи. Себастьян Алле заменил Фелипе Андерсона, а Натан Холланд – Роберта Снодграсса, но они никак не повлияли на игру и были абсолютно незаметны на футбольном поле.

После этой неудачи «Вест Хэм» может похвастаться лишь одной победой в последних 11 матчах, а триумф в игре с «Челси» стал слишком далеким воспоминанием. Возникает вопрос: как долго Пеллегрини продержится на тренерской скамье?

Победитель: Фредди Юнгберг

Некоторое время казалось, что это не произойдет, но Фредди Юнгберг наконец-то одержал свою первую победу на посту временного наставника «Арсенала».

Обычно, если это не «Уотфорд», тренерские перемены приводят к незамедлительным преображениям команд. Эра Жозе Моуринью в «Тоттенхэме» началась с победы, как и эра Данкана Фергюсона в «Эвертоне». Но, как и в случае с Кике Санчесом Флоресом и Хайденом Маллинсом, «Арсенал» Юнгберга начал не с победы — с ничьей со счетом 2:2 в матче с «Норвичем», если быть точным.

Затем «канониры» на своем поле проиграли «Брайтону» 1:2, увеличив серию без побед до девяти встреч. Казалось, что серия продлится до десяти игр, по крайней мере после первого тайма.

Но вскоре что-то щелкнуло в лондонском механизме, и команда обрела уверенность после гола Мартинелли. Этого оказалось достаточно, чтобы забить второй и третий голы, одержав первую победу с 24 октября, когда в Лиге Европы была повержена «Витория». Очевидно, что последний успех не устраняет все проблемы «Арсенала», но он может послужить отправной точкой.

«Арсенал» обязан развивать свой успех уже в Лиге Европы, где он сыграет против «Стандарда», не имея гарантий выхода из группы. Что после этого? Игра против «Манчестер Сити», озлобленного недавним поражением от «Манчестер Юнайтед».

Проигравшие: Эктор Бельерин и Киран Тирни

Помимо популярной шутки о том, что «Арсенал» всегда финиширует четвертым, чего сейчас довольно сложно добиться, «канониры» известны своими травмами. В последние пять лет у лондонской команды регулярно возникают проблемы с травмами на зимнем этапе сезона, что в конечном итоге приводит к большим игровым неудачам. И хотя в этом сезоне действительно серьезных травм удавалось избегать, они все же начали появляться.

Эктор Бельерин и Киран Тирни хорошо знают, что такое проблемы со здоровьем. Бельерин с января находился в лазарете после повреждения крестообразной связки и только недавно возобновил полноценные тренировки, а дебют Тирни за «Арсенал» переносился из-за травмы бедра.

И вот на игру против «Вест Хэма» Бельерин и Тирни должны были выйти с первых минут, расположившись на флангах обороны. Однако еще до стартового свистка испанец пропал из заявки, поскольку травмировал подколенное сухожилие во время разминки. Новым партнером Тирни по линии обороны стал Эйнсли Мэйтленд-Найлс, но их союз продлился чуть менее 30 минут.

Обороняясь после розыгрыша стандартного положения, Тирни столкнулся с Майклом Антонио и травмировал руку. Сразу стало понятно, что шотландец не сможет продолжить игру. Поскольку вскоре нас ожидает напряженный рождественский период, «Арсеналу» следовало бы обойтись без потерь основных игроков линии обороны.

Победитель: Николя Пепе

Николя Пепе — самый дорогой игрок «Арсенала», перешедший в клуб за 71 миллион фунтов. От него ждали многого, но, к сожалению, ожидания полностью не оправдались.

Ивуариец забил три гола в 17 матчах во всех турнирах до встречи с «Вест Хэмом», причем все они последовали после стандартных положений: к реализованному пенальти в Премьер-лиги добавились два замечательных штрафных в Лиге Европы. И хотя эти штрафные удары были превосходны, многие продолжали сомневаться в эффективности Пепе.

Тревога усилилась после того, как он потерял доверие со стороны Эмери и остался на скамейке в дебютном матче Юнгберга против «Норвича», когда швед заявил о его плохой работе на тренировках. В игре с «Брайтоном» он все же вышел на замену, а на матч против «Вест Хэма» попал в стартовый состав впервые с конца октября, если говорить об АПЛ.

Первый тайм вышел непростым для Пепе, поскольку защитники «Вест Хэма» грубо играли против него. Аарон Крессвел наслаждался своим превосходством над ивуарийцем, но вскоре ему пришлось покинуть поле из-за травмы.

Крессвела заменил Артур Масуаку, к которому Пепе нашел подход и, наконец, забил гол с игры, закрутив мяч в ворота соперника. Это добавило уверенности Пепе, и когда в концовке Юнгберг его заменил, он улыбнулся и поблагодарил наставника.

В целом Пепе еще далек от идеальной формы, во многом ему удалось забить благодаря слабостям «Вест Хэма», но этот точный удар может стать поворотной точкой для вингера.

Проигравший: Бернд Лено

Неужели Бернд Лено заслужил иметь таких партнеров по обороне в «Арсенале»? Немец в целом неплохой вратарь, и во многих случаях нынешнего сезона он выручал «канониров».

До игры с «Вест Хэмом» Лено выполнил 66 сейвов, то есть больше, чем любой другой вратарь в Премьер-лиге, отразив 73,86 процента ударов. К этому показателю он добавил еще три сейва по итогам матча с «молотобойцами», но, опять же, его подвели защитники.

Вряд ли можно было что-то поделать с пушечным ударом головой от Огбонны, но защита «Арсенала» от стартового и до финального свистка не справлялась со своей работой. «Вест Хэм» имел привилегию непрерывно выигрывать мяч без особой борьбы, что оборачивалось опасными ударами Марка Ноубла, Деклана Райса, Пабло Форнальса и, наконец, Огбонны.

Навес Форнальса на Огбонну не был слишком мощным, скорее выверенным, при этом итальянцу было позволено беспрепятственно добраться до мяча и вколотить его в сетку. Конечно, ему немного повезло, что сфера удачно отскочила от Мэйтленда-Найлса, а вратарь «канониров» попался на противоходе. И все же этот гол стоит записать в пассив защитникам, но уж точно не Лено. 0