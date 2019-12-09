Трансферный дайджест. 3 — 9 декабря

Златан Ибрагимович

Свободный агент, нападающий, 38 лет

Форвард Златан Ибрагимович, получивший статус свободного агента после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси», до сих пор официально не объявил о том, где продолжит карьеру.

По последним данным, распространенным The Telegraph, шведский футболист согласовал контракт с «Миланом», отказавшись от вариантов в Англии.

Ожидается, что соглашение 38-летнего ветерана с «россонери» будет рассчитано до конца текущего сезона.

Сам Ибрагимович пока лишь подтвердил, что намерен вернуться в Италию, где на него также претендуют «Наполи», «Рома» и «Болонья».

Златан Ибрагимович Шведский нападающий Я перейду в клуб, который должен вернуться к победам, обновить свою историю и воевать против всех и вся. Для меня это единственный способ найти необходимую мотивацию, чтобы вновь вас удивить. Дело не только в выборе клуба — есть и другие факторы, в том числе интересы моей семьи. Увидимся вскоре в Италии.

В то же время спортивный директор «красно-черных» Фредерик Массара подтвердил, что форвард получил предложение от клуба.

Фредерик Массара Спортивный директор «Милана» Нет никаких текущих переговоров, есть момент размышления со стороны Ибрагимовича. Клуб ждет, у нас нет никаких новостей. Нет никакого смысла заявлять его в команду сразу, потому что он не играл несколько недель. Ему все равно потребуется некоторое время, чтобы вернуть оптимальное состояние. Он будет отличным укреплением состава, но не раньше января.

Наш прогноз: «Милан».

Роберт Боженик

«Жилина», нападающий, 20 лет

Роберт Боженик pravda.sk

Московский ЦСКА заинтересовался услугами нападающего «Жилины» Роберта Боженика, информирует «Чемпионат».

Московский клуб хочет арендовать игрока с опцией выкупа, притом хотел бы сделать это уже зимой, не дожидаясь окончания сезона.

Представитель словака частично подтвердил интерес ЦСКА, отметив также, что его клиентом интересуются клубы из Германии.

Бенджамин Бертрам Представитель агентства Stars & Friends Божеником интересуются в Европе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе немецким и российским.

Словацкие СМИ утверждают, что сам Боженик не горит большим желанием перебираться в Москву, да и российская пресса отмечает, что переговоры проходят тяжело. При этом словак в Instagram уже успел подписаться на полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Наш прогноз: «Жилина».

Педро Роша

«Крузейро», полузащитник, 25 лет

Педро Роша globallookpress.com

Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», играет на правах аренды в «Крузейро». Впрочем, совсем скоро бразильцу, вероятно, придется сменить клуб.

Дело в том, что «Крузейро» впервые в истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. К тому же у клуба имеются финансовые проблемы, не позволяющие выкупить контракт игрока у «красно-белых».

Бернард Агент нападающего Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии. Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами.

Судя по всему, Роша останется в Бразилии, где на него среди прочих претендуют «Коринтианс» и «Фламенго». Цорн, к слову, подтвердил наличие предложений.

Томас Цорн Генеральный директор «Спартака» Есть ряд предложений по Роше, по аренде или покупке. Летом у нас произошло большое изменение в составе, не планируем делать больших изменений зимой. Будут легкие изменения, которые будем обсуждать на совете директоров, на трансферном комитете, с тренером.

Наш прогноз: бразильский клуб.

Жоау Мариу

«Локомотив», полузащитник, 26 лет

Жоау Мариу globallookpress.com

Полузащитник Жоау Мариу, являющийся игроком «Интера», может остаться в «Локомотиве» на постоянной основе, сообщает Calciomercato.

Как стало известно изданию, московский клуб доволен выступлениями 26-летнего португальца и готов выкупить его контракт за фиксированную сумму — 18 миллионов евро.

Окончательное решение должно быть принято после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком», когда состоится встреча агента игрока и руководства «Локомотива».

В нынешнем сезоне Мариу провел 12 матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач.

Наш прогноз: «Локомотив».

Эдинсон Кавани

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Похоже, нападающий Эдинсон Кавани в скором времени все-таки покинет «Пари Сен-Жермен», с которым у него истекает контракт летом 2020 года. Уже с января уругваец получит право вести переговоры с новыми потенциальными работодателями, которых, вероятно, хватит с лихвой.

По информации AS, одним из главных претендентов на Кавани является мадридский «Атлетико», ищущий возможность усилить линию атаки.

Отмечается, что президент мадридского клуба Энрике Сересо уже контактировал с представителями нападающего «Пари Сен-Жермен», чтобы начать переговоры.

Пока стороны слишком далеки от того, чтобы полностью завершить сделку, но что-то нам подсказывает, что в Испании у Кавани должна пойти игра не хуже, чем во Франции.

Наш прогноз: «Атлетико».

Эрлинг Холанд

«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет

Эрлинг Холанд globallookpress.com

19-летний форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд уже в январе может сменить клуб, поскольку его талант очень востребован в топ-чемпионатах Европы.

Как сообщает Bild, по условиям действующего контракта, любой клуб способен выкупить норвежца, если согласиться за платить 20 миллионов евро.

Эту сумму готова выложить дортмундская «Боруссия», положившая глаз на Холанда. Впрочем, ей придется выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса».

По данным Corriere dello Sport, туринцы вышли на Мино Райолу, агента 19-летнего футболиста, предложив игроку зарплату в размере трех миллионов евро в год плюс бонусы.

Борьба намечается нешуточная, тем более что многие заинтересованные стороны пока хранят молчание. И все же, как нам кажется, выгоду получит тот, кто проявляет наибольшую активность.

Наш прогноз: «Ювентус».

Донни ван де Бек

«Аякс», полузащитник, 22 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек летом может перейти в «Реал», информирует De Telegraaf.

22-летний футболист неоднократно заявлял, что хочет доиграть нынешний сезон в амстердамской команде. При этом он открыт к переговорам для того, чтобы летом сменить клуб.

«Реал» уже давно присматривается к голландцу. И вот в Мадриде пришли к тому, что готовы заплатить за него 55 миллионов евро.

Отмечается, что ван де Бек успел отклонить предложение «Тоттенхэма», как раз в связи с интересом со стороны «Реала». Если переговоры действительно пройдут гладко, то уже летом мы увидим голландца в команде Зинедина Зидана.

Наш прогноз: «Реал». 0