Трансферный дайджест. 3 — 9 декабря

Златан Ибрагимович
Свободный агент, нападающий, 38 лет
Форвард Златан Ибрагимович, получивший статус свободного агента после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси», до сих пор официально не объявил о том, где продолжит карьеру.
По последним данным, распространенным The Telegraph, шведский футболист согласовал контракт с «Миланом», отказавшись от вариантов в Англии.
Ожидается, что соглашение 38-летнего ветерана с «россонери» будет рассчитано до конца текущего сезона.
Сам Ибрагимович пока лишь подтвердил, что намерен вернуться в Италию, где на него также претендуют «Наполи», «Рома» и «Болонья».
В то же время спортивный директор «красно-черных» Фредерик Массара подтвердил, что форвард получил предложение от клуба.
Наш прогноз: «Милан».
Роберт Боженик
«Жилина», нападающий, 20 лет
Московский ЦСКА заинтересовался услугами нападающего «Жилины» Роберта Боженика, информирует «Чемпионат».
Московский клуб хочет арендовать игрока с опцией выкупа, притом хотел бы сделать это уже зимой, не дожидаясь окончания сезона.
Представитель словака частично подтвердил интерес ЦСКА, отметив также, что его клиентом интересуются клубы из Германии.
Словацкие СМИ утверждают, что сам Боженик не горит большим желанием перебираться в Москву, да и российская пресса отмечает, что переговоры проходят тяжело. При этом словак в Instagram уже успел подписаться на полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Наш прогноз: «Жилина».
Педро Роша
«Крузейро», полузащитник, 25 лет
Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», играет на правах аренды в «Крузейро». Впрочем, совсем скоро бразильцу, вероятно, придется сменить клуб.
Дело в том, что «Крузейро» впервые в истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. К тому же у клуба имеются финансовые проблемы, не позволяющие выкупить контракт игрока у «красно-белых».
Судя по всему, Роша останется в Бразилии, где на него среди прочих претендуют «Коринтианс» и «Фламенго». Цорн, к слову, подтвердил наличие предложений.
Наш прогноз: бразильский клуб.
Жоау Мариу
«Локомотив», полузащитник, 26 лет
Полузащитник Жоау Мариу, являющийся игроком «Интера», может остаться в «Локомотиве» на постоянной основе, сообщает Calciomercato.
Как стало известно изданию, московский клуб доволен выступлениями 26-летнего португальца и готов выкупить его контракт за фиксированную сумму — 18 миллионов евро.
Окончательное решение должно быть принято после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком», когда состоится встреча агента игрока и руководства «Локомотива».
В нынешнем сезоне Мариу провел 12 матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач.
Наш прогноз: «Локомотив».
Эдинсон Кавани
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года
Похоже, нападающий Эдинсон Кавани в скором времени все-таки покинет «Пари Сен-Жермен», с которым у него истекает контракт летом 2020 года. Уже с января уругваец получит право вести переговоры с новыми потенциальными работодателями, которых, вероятно, хватит с лихвой.
По информации AS, одним из главных претендентов на Кавани является мадридский «Атлетико», ищущий возможность усилить линию атаки.
Отмечается, что президент мадридского клуба Энрике Сересо уже контактировал с представителями нападающего «Пари Сен-Жермен», чтобы начать переговоры.
Пока стороны слишком далеки от того, чтобы полностью завершить сделку, но что-то нам подсказывает, что в Испании у Кавани должна пойти игра не хуже, чем во Франции.
Наш прогноз: «Атлетико».
Эрлинг Холанд
«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет
19-летний форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд уже в январе может сменить клуб, поскольку его талант очень востребован в топ-чемпионатах Европы.
Как сообщает Bild, по условиям действующего контракта, любой клуб способен выкупить норвежца, если согласиться за платить 20 миллионов евро.
Эту сумму готова выложить дортмундская «Боруссия», положившая глаз на Холанда. Впрочем, ей придется выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса».
По данным Corriere dello Sport, туринцы вышли на Мино Райолу, агента 19-летнего футболиста, предложив игроку зарплату в размере трех миллионов евро в год плюс бонусы.
Борьба намечается нешуточная, тем более что многие заинтересованные стороны пока хранят молчание. И все же, как нам кажется, выгоду получит тот, кто проявляет наибольшую активность.
Наш прогноз: «Ювентус».
Донни ван де Бек
«Аякс», полузащитник, 22 года
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек летом может перейти в «Реал», информирует De Telegraaf.
22-летний футболист неоднократно заявлял, что хочет доиграть нынешний сезон в амстердамской команде. При этом он открыт к переговорам для того, чтобы летом сменить клуб.
«Реал» уже давно присматривается к голландцу. И вот в Мадриде пришли к тому, что готовы заплатить за него 55 миллионов евро.
Отмечается, что ван де Бек успел отклонить предложение «Тоттенхэма», как раз в связи с интересом со стороны «Реала». Если переговоры действительно пройдут гладко, то уже летом мы увидим голландца в команде Зинедина Зидана.
Наш прогноз: «Реал». 0