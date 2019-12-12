Развязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-офф

Победители

Габриэл Жезус

В этом есть что-то от фильма «Его игра», где героя прозвали «Иисус» за его выразительную игру и невероятный талант. У Габриэла Жезуса такой же выразительный талант. Более того, он способен добиваться успеха, находясь под давлением, хотя по-прежнему уступает в завершении атак Серхио Агуэро. У Жезуса возникли проблемы в дерби Манчестера на выходных, но хет-трик в Загребе, который позволил «Сити» изменить 0:1 на 3:1 показал, что он тот нападающий, в которого можно верить.

Папу Гомес

Алехандро «Папу» Гомесу 31 год, и вероятность, что у него будет возможность провести еще одну кампанию в Лиге чемпионов не так уж велика. Да, «Аталанта» в Серии А лишь на 1 очко отстает от идущего четвертым «Кальяри», но можно ожидать, что «Рома» и «Наполи» прибавят во второй половине сезона. И если «Аталанта» не выйдет в ЛЧ, это будет грустно, учитывая успех Гомеса на закате карьеры, когда он стал одним из самых захватывающих игроков Серии А.

Когда «Аталанта» проиграла первые три матча на групповом этапе ЛЧ, а в четвертом лишь сыграла вничью, казалось, что вся шумиха вокруг их их стиля и атакующей игры приведет лишь к неловкому разочарованию. Но затем Папу совершил прекрасный рывок, получил пас, обработал мяч и отдал прекрасный пас на Тимоти Кастаня, чтобы тот отправил мяч в сетку.

«Шахтер» — «Аталанта» twitter.com/Atalanta_BC

Следом «Аталанта» использует ошибки обороны «Шахтера», чтобы сделать счет 3:0, но первый гол был ключевым и самым важным. И именно его сотворил миниатюрный аргентинец, который обязан оставить свой след в главном клубном турнире Европы. Мечта не умерла.

Дани Ольмо

Это нелегко — уйти из «Барселоны» и преуспеть. Но Дани Ольмо делает именно это. В 2014 году хорват покинул «Ла-Масию», чтобы присоединиться к загребскому «Динамо». Ему понадобилось некоторое время, но в конце концов он проявил себя. В прошлом сезоне Ольмо забил 12 голов в 44 матчах, а в этом у него уже 7 мячей в 18 матчей.

Седьмой был забит в ворота «Манчестер Сити» совершенно потрясающим ударом после рывка в штрафную «Сити» между двумя центральными защитниками. Ольмо ворвался и с лета замкнул подачу, продемонстрировав великолепную технику.

«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Это был его третий гол в турнире и с учетом того внимания, которое он уже привлек к себе (в том числе вызов в сборную Испании, где он отличился в дебютной игре), сложно представить, как он остается в Загребе после января.

Пеп Гвардиола

После поражения в дерби Манчестера, которое практически похоронило шансы «Ман Сити» на защиту титула в АПЛ, Гвардиола понимает, что давление касательно выигрыша Лиги чемпионов теперь будет большим, чем когда-либо. И каталонский тренер увидел, как его игроки демонстрируют тот менталитет, который может позволить им это сделать.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Играя без ключевых исполнителей, таких как Кевин де Брюйне, Эдерсон и Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» мог с легкостью сбросить карты после гола Дани Ольмо. Но подопечные Гвардиолы сохраняли спокойствие. В полузащите «Сити» на этот раз были два классических центральных полузащитника — Родри и Илкай Гюндоган. И этот баланс позволил им взять контроль над игрой в свои руки.

Гюндоган играл впечатляюще и совершил больше всех касаний (125) и пасов (105) в игре. Немец вместе с Родри диктовал темп игры, что позволило Филу Фодену действовать в качестве разрушительной «свободной восьмерки» — он продвигался вперед и помог «Сити» нагружать оборону соперника. Когда план Гвардиолы сработал, Фоден даже сумел вписать свое имя в протокол. Может ли это стать шаблоном для «Ман Сити», чтобы наконец продемонстрировать весь свой домашний блеск на европейской арене?

Неудачники

Эмир Дилавер

По правде говоря, многие игроки «Динамо» Загреб могли оказаться в этом списке, потому что им не удалось сдержать «Сити». Несмотря на то, что «Динамо» быстро вышло вперед, оборона хорватской команды не смогла удержать «Ман Сити», которому не хватало мотивации. Но никто не сравнится с провалом Эмира Дилавера.

Австрийский правый защитник провел кошмарный вечер и «поучаствовал» в трех голах «Сити». При первом голе Жезус выиграл у него борьбу за мяч, а вместо того, чтобы подняться и попытаться помочь своей команде, он продолжил еще минуту лежать на газоне в надежде, что игра будет остановлена. Но этого не произошло и «Ман Сити» забил. При третьем голе Дилавер не смог сдержать Бенджамена Менди и попытаться заблокировать подачу, после которой Жезус оформил хет-трик.

Но настоящей катастрофой стал второй гол. «Сити» доставил мяч в штрафную, и Жезус начал продвигаться к воротам по диагонали. Дилавер был в прекрасной позиции, чтобы остановить его, но вместо этого Жезус одним движением вынудил Дилавера рухнуть на пол. В итоге австриец, лежа, наблюдал, как бразилец выводил «Ман Сити» вперед. О, Боже.

«Динамо» Загреб — «Ман Сити» globallookpress.com

Андрей Пятов

Честно говоря, в число неудачников можно было включить весь «Шахтер». Украинский клуб в заключительном туре нуждался в победе, потому что в трех предыдущих турах они сыграли вничью. Но, несмотря на то, что с «Аталантой» они играли дома, все закончилось поражением. Это был нелепый провал.

На 79-й минуте «Шахтер» уже проигрывал со счетом 0:1 и остался в меньшинстве после странной красной карточки для Додо (которая стала еще более несправедливой с учетом того, что ранее арбитр простил Луиса Муриеля, не став показывать ему вторую желтую). «Шахтеру» пришлось столкнуться со всем этим, но времени на камбэк оставалось достаточно.

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену в составе «Аталанты» и получил право выполнить штрафной почти от углового флажка. Он закрутил мяч в створ, а Марио Пашалич подставил ногу. Пятов просто убрал руки, не пытаясь спасти свою команду. Это была ключевая ошибка игрока, которая подвела итог неудачному выступлению «Шахтера». 0