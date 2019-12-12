Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ

«Локомотив» проиграл «Атлетико» (2:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже в первые 20 минут игры «Локо» дважды заработал пенальти в свои ворота. Сначала на первой минуте игры Антон Коченков сбил в штрафной Жоау Фелиша, но затем отбил пенальти в исполнении Кирана Триппьера. А на 17-й минуте судья при помощи VAR усмотрел игру рукой у Рифата Жемалетдинова в штрафной. С точки точен был Фелиш. На 54-й минуте после розыгрыша углового отличился Аугусто Фелипе.

Кверквелия впервые в старте с сентября

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает стартовый состав «Локомотива», в котором произошли вынужденные изменения.

«В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" и "Атлетико" решали совершенно разные задачи. Для москвичей, лишившихся шансов на евровесну из-за поражения от "Байера", матч в Испании был возможностью уйти, хлопнув дверью.

Мадридцы же не смогли гарантировать себе попадание в плей-офф заранее. Поэтому игра с "железнодорожниками" для команды Симеоне была максимально принципиальной. Особенно после двух подряд поражений в ЛЧ.

После досадного поражения от "Байера" Юрий Сёмин решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Довольно неожиданно место в центре обороны рядом с Хёведесом и Чорлукой занял Кверквелия, впервые появившийся в стартовом составе "Локо" с конца сентября.

В полузащите с первой минуты встречи в паре с Крыховяком действовал Мурило, заменивший Баринова, который пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.

В линии нападения обошлось без сюрпризов: Миранчук и Жемалетдинов — играли на флангах, Эдер — на острие».

«Автобус» долго не продержался

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин признает, что начало матча осталось полностью за мадридским клубом.

«Семин явно не собирался играть с мадридцами в открытый футбол: тренер выпустил с первых минут трех центральных защитников: Кверквелия занял позицию между Чорлукой и Хеведесом. Грузин проводил лишь второй матч в стартовом составе за последние полгода. Но большого выбора у тренера "Локо" не было.

"Атлетико" уже на первой минуте показал свой уровень: прострел с фланга на Жоау Феликса, и Коченков бросился в ноги нападающему. Судья показал на "точку", но второй голкипер, который заменял травмированного Гильерме, справился с ударом.

Гол Мораты отменили из-за офсайда «Локомотив»

Команда Симеоне не собиралась давать "Локо" времени прийти в себя: гости закрылись на своей половине поля, одинокого Эдера впереди иногда было жалко. На 15-й минуте Виктор Кошшои назначил еще один пенальти в ворота российской команды. На этот раз с помощью ВАР он разглядел руку у Жемалетдинова.

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Через 10 минут испанцы могли заканчивать игру. Однако тут ВАР сработал в пользу "Локо", хоть и оборона вновь провалилась. Борьбу Морате проиграл Чорлука, но нападающий находился в небольшом офсайде».

Стритбол на одно кольцо

Автор Rusfoorball.info Роман Гуськов изучает неутешительную для «Локомотива» статистику первого тайма.

«Курбан Бердыев в былые времена сравнивал игру "Барселоны" с баскетболом. Первый тайм в исполнении "Атлетико" тоже походил на эту игру, только шла она на одно кольцо, велась одной командой и не требовала удара по воротам каждые 24 секунды.

"Локомотив" на чужой половине поля вообще не появлялся и не имел такой возможности: мадридцы при потере мяча сразу накрывали прессингом, разбирали все варианты, заставляли в лучшем случае отдавать пас в борьбу и выигрывали её. Хозяева всегда создавали численное преимущество, делали всё гораздо быстрее и техничнее — такой контроль соперника в матче двух профессиональных команд увидишь редко.

1:12 по ударам (и то пас Рыбуса в руки Облаку считать не стоило), 66% точности передач, менее 25% владения мячом. В домашнем матче с "Ювентусом" "Локомотив" сыграл неожиданно смело, а на "Ванда Метрополитано" выглядел то ли трусливо, то ли беспомощно, а скорее и так, и сяк.

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При этом средняя линия отсутствовала у "Локо" и при обороне (»Атлетико« делал на подступах к штрафной что хотел), и при атаке — идти вперёд было просто некому».

Опять травма!

Редакция Sport24 сочувствует «Локомотиву», не только завершившему год поражением, но потервшему очередного игрока из-за травмы.

«За полчаса хозяева восемь раз пробили по воротам "Локо", гости — ни разу. Можно было радоваться, что в первом тайме команда Семина пропустила меньше, чем могла. Но во втором измученном травмами "Локо" обычно приходится труднее.

Так получилось и на этот раз: уже в самом начале мадридцы разыграли угловой, и Фелипе в касание переправил мяч под перекладину — 2:0.

А самое неприятное, что за 20 минут до конца последнего матча в 2019 году сломался Ведран Чорлука. Вместо него в защите вышел 20-летний Станислав Магкеев, толком за "Локомотив" и не игравший. Чтобы хоть как-то оживить игру в атаке, Семин выпустил еще и Федора Смолова.

Фелипе забил красивым ударом с лета «Локомотив»

Но это ничего не изменило: москвичи ужасно заканчивают непростой год. Всего одна победа в десяти матчах».

«Локомотив» не верил в себя

Автор Soccer.ru Станислав Горин сетует на отсутствие у «Локомотива» командной игры и созидательных действий.

«Когда у команды из Лиги чемпионов есть очевидные проблемы в защите — и фланги не лучше, чем центр, а у вратаря случаются ошибки, то допущенные моменты и пропущенные голы — норма. Если в атаке далеко не все получается — Смолов и Эдер разочаровывают, командная игра хромает, а ставка на Алексей Миранчука и центральных хавбеков основы — Баринова и Крыховяка, то последнее место в по-настоящему сложной группе не может удивить.

Хуже реальности лишь догадка, что с таким качеством футбола, как в матчах против "Атлетико" или ответной игре с "Байером", "Локомотив" мог финишировать четвертым и в более слабой группе.

Великий Арриго Сакки идеально описал ключевое противоречие Сарри в "Ювентусе": пытается управлять оркестром, в котором не он выбирал музыкантов. "Локомотив", будучи такой же командой, оказался неудобным для туринцев соперников.

«Локомотив» не поспевал за «Атлетико» «Локомотив»

Большие сомнения, что Семин лично выбрал Хеведеса, Мурильо, Крыховяка и Смолова, и в результате получилось проиграть достойно именно "Ювентусу". Но ничего достойного в четвертом месте в группе ЛЧ второй раз подряд нет. В еврокубках "Локомотив", который в этом сезоне дважды обыграл "Зенит", доказал общую неготовность чемпиона и вице-чемпиона удивить.

Все футбольные трансферы

В Мадриде тоже все было предсказуемо, "Атлетико" в своем стиле забирал путевку в плей-офф ЛЧ, а футболисты "железнодорожников" ждали, как школьники звонка последнего урока, финальный свисток, чтобы разлететься на каникулы. Они в себя не поверили, потому за третье место и не зацепились». 0