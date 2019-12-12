ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ

    Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Футбол России Атлетико Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Атлетико»Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ «Зенит»Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны Мохамед Салах«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • 00:51
    • «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
  • 01:28
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 01:07
    • «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы
  • 01:02
    • «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»
  • 01:00
    • ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»
  • 00:57
    • «Бавария» выиграла у «Тоттенхэма»
  • 00:54
    • Голы Роналду и Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Байером»
    Все новости спорта
    «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив» — «Атлетико»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    «Локомотив» проиграл «Атлетико» (2:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже в первые 20 минут игры «Локо» дважды заработал пенальти в свои ворота. Сначала на первой минуте игры Антон Коченков сбил в штрафной Жоау Фелиша, но затем отбил пенальти в исполнении Кирана Триппьера. А на 17-й минуте судья при помощи VAR усмотрел игру рукой у Рифата Жемалетдинова в штрафной. С точки точен был Фелиш. На 54-й минуте после розыгрыша углового отличился Аугусто Фелипе.

    Кверквелия впервые в старте с сентября

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает стартовый состав «Локомотива», в котором произошли вынужденные изменения.

    «В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" и "Атлетико" решали совершенно разные задачи. Для москвичей, лишившихся шансов на евровесну из-за поражения от "Байера", матч в Испании был возможностью уйти, хлопнув дверью.

  • «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • Пять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом»
  • Вчера

    • Мадридцы же не смогли гарантировать себе попадание в плей-офф заранее. Поэтому игра с "железнодорожниками" для команды Симеоне была максимально принципиальной. Особенно после двух подряд поражений в ЛЧ.

    После досадного поражения от "Байера" Юрий Сёмин решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Довольно неожиданно место в центре обороны рядом с Хёведесом и Чорлукой занял Кверквелия, впервые появившийся в стартовом составе "Локо" с конца сентября.

  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков
  • Вчера

    • В полузащите с первой минуты встречи в паре с Крыховяком действовал Мурило, заменивший Баринова, который пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.

    В линии нападения обошлось без сюрпризов: Миранчук и Жемалетдинов — играли на флангах, Эдер — на острие».

    «Автобус» долго не продержался

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин признает, что начало матча осталось полностью за мадридским клубом.

    «Семин явно не собирался играть с мадридцами в открытый футбол: тренер выпустил с первых минут трех центральных защитников: Кверквелия занял позицию между Чорлукой и Хеведесом. Грузин проводил лишь второй матч в стартовом составе за последние полгода. Но большого выбора у тренера "Локо" не было.

  • Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»
  • «Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга
  • 10/12/2019

    • "Атлетико" уже на первой минуте показал свой уровень: прострел с фланга на Жоау Феликса, и Коченков бросился в ноги нападающему. Судья показал на "точку", но второй голкипер, который заменял травмированного Гильерме, справился с ударом.

    Гол Мораты отменили из-за офсайда

    Команда Симеоне не собиралась давать "Локо" времени прийти в себя: гости закрылись на своей половине поля, одинокого Эдера впереди иногда было жалко. На 15-й минуте Виктор Кошшои назначил еще один пенальти в ворота российской команды. На этот раз с помощью ВАР он разглядел руку у Жемалетдинова.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Через 10 минут испанцы могли заканчивать игру. Однако тут ВАР сработал в пользу "Локо", хоть и оборона вновь провалилась. Борьбу Морате проиграл Чорлука, но нападающий находился в небольшом офсайде».

    Стритбол на одно кольцо

    Автор Rusfoorball.info Роман Гуськов изучает неутешительную для «Локомотива» статистику первого тайма.

    «Курбан Бердыев в былые времена сравнивал игру "Барселоны" с баскетболом. Первый тайм в исполнении "Атлетико" тоже походил на эту игру, только шла она на одно кольцо, велась одной командой и не требовала удара по воротам каждые 24 секунды.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    "Локомотив" на чужой половине поля вообще не появлялся и не имел такой возможности: мадридцы при потере мяча сразу накрывали прессингом, разбирали все варианты, заставляли в лучшем случае отдавать пас в борьбу и выигрывали её. Хозяева всегда создавали численное преимущество, делали всё гораздо быстрее и техничнее — такой контроль соперника в матче двух профессиональных команд увидишь редко.

  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
  • Где продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней
  • 09/12/2019

    • 1:12 по ударам (и то пас Рыбуса в руки Облаку считать не стоило), 66% точности передач, менее 25% владения мячом. В домашнем матче с "Ювентусом" "Локомотив" сыграл неожиданно смело, а на "Ванда Метрополитано" выглядел то ли трусливо, то ли беспомощно, а скорее и так, и сяк.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    При этом средняя линия отсутствовала у "Локо" и при обороне (»Атлетико« делал на подступах к штрафной что хотел), и при атаке — идти вперёд было просто некому».

    Опять травма!

    Редакция Sport24 сочувствует «Локомотиву», не только завершившему год поражением, но потервшему очередного игрока из-за травмы.

    «За полчаса хозяева восемь раз пробили по воротам "Локо", гости — ни разу. Можно было радоваться, что в первом тайме команда Семина пропустила меньше, чем могла. Но во втором измученном травмами "Локо" обычно приходится труднее.

  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
  • В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу»
  • 09/12/2019

    • Так получилось и на этот раз: уже в самом начале мадридцы разыграли угловой, и Фелипе в касание переправил мяч под перекладину — 2:0.

    А самое неприятное, что за 20 минут до конца последнего матча в 2019 году сломался Ведран Чорлука. Вместо него в защите вышел 20-летний Станислав Магкеев, толком за "Локомотив" и не игравший. Чтобы хоть как-то оживить игру в атаке, Семин выпустил еще и Федора Смолова.

    Фелипе забил красивым ударом с лета

    Но это ничего не изменило: москвичи ужасно заканчивают непростой год. Всего одна победа в десяти матчах».

    «Локомотив» не верил в себя

    Автор Soccer.ru Станислав Горин сетует на отсутствие у «Локомотива» командной игры и созидательных действий.

    «Когда у команды из Лиги чемпионов есть очевидные проблемы в защите — и фланги не лучше, чем центр, а у вратаря случаются ошибки, то допущенные моменты и пропущенные голы — норма. Если в атаке далеко не все получается — Смолов и Эдер разочаровывают, командная игра хромает, а ставка на Алексей Миранчука и центральных хавбеков основы — Баринова и Крыховяка, то последнее место в по-настоящему сложной группе не может удивить.

  • «Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»
  • 09/12/2019

    • Хуже реальности лишь догадка, что с таким качеством футбола, как в матчах против "Атлетико" или ответной игре с "Байером", "Локомотив" мог финишировать четвертым и в более слабой группе.

    Великий Арриго Сакки идеально описал ключевое противоречие Сарри в "Ювентусе": пытается управлять оркестром, в котором не он выбирал музыкантов. "Локомотив", будучи такой же командой, оказался неудобным для туринцев соперников.

    «Локомотив» не поспевал за «Атлетико»

    Большие сомнения, что Семин лично выбрал Хеведеса, Мурильо, Крыховяка и Смолова, и в результате получилось проиграть достойно именно "Ювентусу". Но ничего достойного в четвертом месте в группе ЛЧ второй раз подряд нет. В еврокубках "Локомотив", который в этом сезоне дважды обыграл "Зенит", доказал общую неготовность чемпиона и вице-чемпиона удивить.

    Все футбольные трансферы

    В Мадриде тоже все было предсказуемо, "Атлетико" в своем стиле забирал путевку в плей-офф ЛЧ, а футболисты "железнодорожников" ждали, как школьники звонка последнего урока, финальный свисток, чтобы разлететься на каникулы. Они в себя не поверили, потому за третье место и не зацепились». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лионель Месси: 14 лучших моментов карьеры
  • 03/12/2019 в 18:33
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Краснодар»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Иван Обляков
  • «Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают внимания
    • 00:09 08/12/2019     Энтони Джошуа и Энди Руис
  • Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса
    • 10:49 08/12/2019     «Зенит»
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
    • Вчера в 02:38
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Флорида» уступила «Тампа-Бэй», «Каролина» разгромила «Эдмонтон», очередное поражение «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря Вчера в 08:570
  • 00:19
    • Глава UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор — Дональда, подумаем о реванше
  • 22:54
    • «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 20:47
    • Гаттузо возглавил «Наполи»
    Фредди Юнгберг Футбол Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»«Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга 10/12/2019 в 10:570
  • Экспресс дня

  • Останется ли Россия без евровесны?
  • 2.56
    •
  • 00:35
    • Сане отказал «Ман Сити» в продлении контракта
  • 00:29
    • Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе
  • 00:12
    • Белица: Горжусь тем, как загребское «Динамо» провело групповой этап
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 10/12/2019 в 08:430
  • 20:35
    • Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате
  • 23:20
    • Дос Сантос: У Велы есть предложение от «Барселоны», это правда
  • 21:48
    • «Ювентус» ведет переговоры с Игуаином по продлению контракта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие