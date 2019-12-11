Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны

«Зенит» на выезде уступил «Бенфике» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче в начале второго тайма открыл Франко Серви. На 56-й минуте защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос в своей штрафной сыграл рукой, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Пенальти у «Бенфики» реализовал Пицци. На 79-й минуте игры Сердар Азмун забил в свои ворота. «Зенит» замкнул квартет G и завершил выступления в еврокубках.

Осорио вместо Ракицкого

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовый состав питерского клуба и видит связь между старсобытиями двух матчей в группе G.

«Понятно, что питерцам нужно было стремиться к максимальному результату, чтобы увеличивать вероятность своего выхода из группы. Хотя добиваться этого максимума чемпиону России предстояло не самым оптимальным составом. Главная потеря случилась в обороне: из-за дисквалификации не смог сыграть в Лиссабоне Ярослав Ракицкий, поэтому напарником Бранислава Ивановича в центре защиты стал Йордан Осорио.

Кроме того, как и в предыдущих матчах РПЛ не попали в заявку не совсем здоровые Юрий Жирков и Себастьян Дриусси, что стало причиной появления в стартовом составе Александра Ерохина и Олега Шатова.

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Стартовые минут десять на стадионе "Да Луж" прошли примерно в равной борьбе, но затем непроизвольно совпали два независимых друг от друга события. В Лионе счет с пенальти открыл шведский форвард германского клуба Эмиль Форсберг, а в Лиссабоне случился серьезный всплеск активности хозяев.

Отчасти это можно связать с интересным тактическим ходом наставника "Бенфики" Бруну Лаже: он поменял флангами защитников Томаша Тавареша и Алехандро Гримальдо. Переместившийся на правую бровку левоногий испанец Гримальдо не только сделал несколько обостряющих передач, которые заставили занервничать оборону гостей и Михаила Кержакова, но и сам неожиданно выскакивал в различных точках у ворот "Зенита", будто чертик из табакерки».

Первый тайм: всё в порядке

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров признается, что первый тайм встречи не предвещал ничего неприятного для питерского клуба.

«Стартовая же половина сложилась как раз легко и как-то уверенно. Логика подсказывала, что "Бенфика" должна организовать настоящий штурм, но даже его не наблюдалось. Всё, чем португальцы удивили нашу команду, уместилось в промежутке с 15 по 17 минуты, вместившем в себя опасные удары Пицци из-за штрафной и Лимы с более близкого пространства после прошедшей передачи в штрафную с фланга.

В остальном "Бенфика" чуть больше владела мячом, пыталась освобождать зоны для крайних защитников и запускать их в высокие позиции для навесов и прострелов, однако "Зенит" даже без дисквалифицированного Ракицкого (вместо него вышел Осорио) легко справлялся с этими немногочисленными попытками.

Первый тайм прошел без моментов «Зенит»

А главное, что удавалось команде Сергея Семака на протяжении первого тайма, — отличная организация ответных атак. Удавалось выходить вперёд как за счёт длинных передач на Азмуна и Дзюбу (прекрасная игра Артёма до перерыва включила в себя четыре заработанных фола для соперников и одну жёлтую, а так же множество полезных скидок), так и при помощи флангов.

"Зенит" ни разу не пробил в створ до перерыва (всего два удара — оба от Азмуна), но подходов создал не меньше соперника. Характер матча абсолютно не намекал на то, что случится на первых минутах второго тайма».

Дуглас-вредитель

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов удивляется тому, как драматически перевернулась игра во втором тайме.

«К концу первого тайма должны были улетучиться остатки интриги. "Лион" от "Лейпцига" летел 0:2, а "Зенит" не дал ни одного повода усомниться в серьезности намерений на плей-офф лиги чемпионов.

Парадоксально, что случилось все наоборот. Дуглас Сантос на пресс-конференции перед матчем признался, что его места — дойти до финала лиги чемпионов. При этом у бразильца получалось все, чтобы "Зенит" от финала был как можно дальше. Сначала с фланга Сантоса в штрафную пришел первый гол. Затем бразилец неудачно подстроился при перехвате и сыграл рукой — красная и пенальти.

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Тут и трибуны завелись, и в пресс-ложе закурили уже больше португальских журналистов. Наверное, и серфинг уже никто не смотрел. Мужики с планшетом ушли, и точно сказать было нельзя.

К тому моменту "Лион" как раз отыграл один мяч и находился в еще одном голе от плей-офф. Один гол в Германии, и "Зенит" вместо плей-офф Лиги чемпионов получает 4-е место в группе. Интересная ситуация: либо становишься одной из 16 лучших команд Европы, либо можешь сосредоточиться на чемпионате России».

Без атаки нет побед

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает закономерным поражение питерского клуба, не сумевшего проявить себя в атаке.

«Все началось с быстрого гола "Бенфики", к которому главным образом привели ошибка Караваева на правом фланге, ошибка Ивановича при попытке прервать передачу и коллективное оставление в одиночестве Серви. Продолжилось дело в столице Португалии игрой рукой Сантоса в своей штрафной, за которую Дуглас получил вторую желтую карточку, а "Зенит" — пенальти в свои ворота.

Взять удар Пицци Кержаков не смог, и команда Семака к 58-й минуте устроилась на 0:2. При этом к этому времени гости даже ни разу не пробили в створ и фактически не имели ни единого голевого момента.

Ожидать, что, играя в меньшинстве, "Зенит" вдруг перевернет матч, к сожалению, не приходилось. Слишком уж безнадежно выглядел питерский клуб. И это уже был тот случай, когда наши ожидания не разошлись с тем, что мы увидели. Более того, Азмун эффектно подчеркнул всю суть сегодняшнего провала. Сердар мог отметиться голом на 77-й минуте (спас вратарь "Бенфики"), но сделал это на минуту позже и не в те ворота, красиво забив пяткой в свои.

В то время пока "Зенит" с треском проигрывал в Лиссабоне, "Лион" на своем поле отыгрался со счета 0:2 и завоевал спасительную для себя ничью. "Лейпциг" старался, но не смог вытащить команду Семака в плей-офф еврокубков. "Зенит" очень неудачно сыграл против "Бенфики" и, пожалуй, заслуженно остался даже без Лиги Европы. Не показывая ничего в атаке, сложно рассчитывать на успех».

Стыдно за «Зенит»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин разочарован выступлением «Зенита» в финальном для него еврокубковом матче этого сезона.

«Увы, последние полчаса всем симпатизирующим "Зениту" приходилось главным образом следить за матчем во Франции и надеяться на то, что "Лейпциг" устоит. Прямо скажем, сомнительное удовольствие, тем более учитывая-то, как все в итоге завершилось.

Жаль, что все прошло по именно такому сценарию. В той непростой ситуации, в какой оказался "Зенит" перед этим матчем, в том числе и психологической, хотелось, чтобы команда сыграла так, чтобы при любом исходе не было никаких вопросов — мол, сделали, все что могли и совесть наша чиста. А стыдно пусть будет другим.

Дзюба себя не проявил «Зенит»

Теперь же стыдно за "Зенит". Потому что "Лейпциг"-то, в отличие от сине-бело-голубых, худо бедно свою работу сделал — и даже при 2:2 шел вперед и мог забить, подарив Санкт-Петербургу лигочемпионскую весну. Которую тот, судя по матчу в Лиссабоне, не заслужил.

"Зенит" в главном для себя матче первой половины сезона оказался почему-то полностью разобранным — и это, на мой взгляд, даже хуже факта завершения еврокубковой кампании». 0