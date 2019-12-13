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    Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии

    Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в заключительном матче Лиги Европы

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    ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч в матче забил Никола Влашич. Армейцы завершили групповой этап на четвертом месте, набрав лишь пять очков. Для команды Виктора Гончаренко эта победа стала единственной в группе.

    Последний матч в году без капитана

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов отмечает, что в заключительном матче еврокубков наставник ЦСКА дал шанс молодому голкиперу, позволив Игорю Акинфееву отдохнуть.

    «В заключительной игре группового этапа Лиги Европы "армейцы" вышли в оптимальном составе. Тройку центральных защитников составили Магнуссон, Карпов и Дивеев, на позиции латералей расположились Кучаев и Фернандес, опорную зону заняли Ахметов и Бистрович, а в группе атаки действовали Влашич, Чалов и Обляков.

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    • Единственной неожиданностью стало появление Ильи Помазуна в воротах. Игорь Акинфеев полетел с командой в Барселону, но не попал даже в заявку московского клуба.

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    Впрочем, наградить игровой практикой Помазуна было давно пора. В нынешнем сезоне он провёл лишь два матча за "армейцев" в Кубке России. Когда, если не во встречах, в которых результат — не главное, давать молодому голкиперу шанс?!»

    Еврокубковая презсезонка

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что не имеющие турнирной мотивации команды показывали футбол достойный товарищеского матча на сборах.

    «У Помазуна было немного работы в первом тайме, как и у его коллеги — запасного голкипера "Эспаньола" Андреса Прието. У Пьятти в первые 25 минут было два хороших момента, но в обоих случаях аргентинцу не позволил забить Помазун. ЦСКА тоже имел мало моментов до перерыва, а самым опасным был удар Дивеева со штрафного — чуть мимо ворот.

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    • Матч очень напоминал классическую игру предсезонного сбора. С одной стороны — команда резервистов, с другой — команда с мыслями об отпуске. Отсюда и низкий коэффициент зрелищности. ЦСКА даже не слишком старался забить — уж точно не так сильно, как год назад в Мадриде.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На "Бернабеу" Чалов порхал по полю, а тут — загубил стопроцентный момент. В середине второго тайма Федор с Кучаевым вышли два в одного, но форвард по неизвестным причинам не дотянулся до мяча».

    Влашич принес первую победу ЦСКА

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов критикует армейцев за унылую игру и огромное количество запоротых моментов.

    «Часто вы смотрите матчи, в которых комментаторы не пытаются нагнетать эмоции, кричать, искать нерв? Такого практически не бывает. Но даже Константин Генич не удержал мнения по поводу второго тайма: с таким футболом можно и заснуть. И ладно бы Гончаренко выставил резервный состав, чтобы мы все сразу пошли спать, поняв, с чем мы имеем дело...

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    Вдвойне печально было из-за двух вещей — состава "Эспаньола" и поддержки российских фанатов. Болельщики были просто красавцы — шумели так, чтобы слышно по телевизору, и не заслуживали такой игры. Потому что команда мучилась с дублем последней команды Ла Лиги, ведь "Эспаньол" сделал 11 замен в стартовом составе относительно матча Ла Лиги с "Реалом".

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    • Но под конец все пошло результативнее, но при этом не сказать, чтоб сильно лучше. Неудачную предачу Кучаева на Чалова вы наверняка видели или увидите в социальных сетях, поэтому останавливаться на ней не будем: всё равно мы все до сих пор в шоке.

    Влашич забил единственный победный мяч

    Но любой аномалии наступает конец. ЦСКА до гола показывал типичный для себя футбол в этой Лиге Европы — неплохо атаковал, но безбожно порол моменты. На сей раз — и, возможно, это благой знак — нереализацию удалось преодолеть.

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    • Справился Влашич, который принес первую победу ЦСКА в этих еврокубках. Было бы совсем хорошо, если бы в конце встречи не запорол еще пару возможностей Сигурдссон. Но в текущем сезоне ЦСКА вряд ли надеялся на что-то большее в этой Лиге Европы».

    Надолго седьмые

    Еврокубковый провал российских клубов ударил по позициям старны в рейтинге УЕФА, объясняет заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

    «Победа ЦСКА принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. И только. Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли "Гимарайнш", "Брага" и "Порту". Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У нас в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.

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    • Потеря шестого места означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, мы, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

    Все футбольные трансферы

    Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира». 0

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