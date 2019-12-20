Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?

Артета все увидел своими глазами

Артета нуждался в оценке ситуации, чтобы осознать весь масштаб работы, который его ждет в Лондоне. В прошлом туре АПЛ «Ман Сити» гостил у «Арсенала» и победил со счетом 3:0, а Артета находился на тренерской скамье «горожан» и наблюдал за происходящим.

Испанец не мог не заметить, насколько легко игроки «Сити» проходят среднюю линию «канониров», а защитники ничего не могли поделать с Кевином де Брейне и его партнерами.

Артета не мог не заметить и сжатость ряда футболистов «Арсенала», которые потеряли уверенность в собственных силах. Он слышал гнев болельщиков, которые во втором тайме обрушили шквал эмоций на Месута Озиля, а затем начали покидать стадион задолго до финального свистка.

В такой ситуации ассистент Гвардиолы мог бы задуматься, стоит ли вообще браться за этот проект.

«Арсенал» бьет антирекорды

Команда находится в плачевном состоянии globallookpress.com

«Арсенал» так же близок к зоне вылета, как и к месту в Лиге чемпионов. Однако игра с «Сити» показала, насколько «канониры» отстали от элиты чемпионата Англии.

За 17 туров команда пропустила больше голов, чем в любом другом сезоне Премьер-лиги прошлого. Впервые клуб на данном этапе сезона имеет отрицательную разницу голов. «Арсенал» никогда не выигрывал меньше игр, а единственный раз у команды было меньше очков в сезоне 1994/95, когда в итоге удалось занять 12-е место.

Такие условия — чрезвычайно сложное испытание для любого тренера, не говоря уже о специалисте без опыта. Это показывает, насколько «Арсенал» верит в Артету. Клуб такого уровня готов сделать ставку на начинающего тренера. Кроме того, сам Артета рискует своей репутацией и очень верит в себя, ведь в случае провала его карьера может пойти ко дну.

Команда не умеет работать в защите

Ляказетт и Обамеянг вместе на поле — непозволительная роскошь globallookpress.com

Испанцу безусловно нужна вера в себя. Артета не скрывал в прошлом, что ему нравится яркий и выразительный футбол, но в Лондоне сначала он будет обязан наладить дела в защите и создать четкую организацию игры.

«Каждый раз, когда я смотрю на игру "Арсенала", каждый раз, когда мяч попадает в атаку, все рушится. Игроки отступают, когда надо идти вперед, они начинают давить, когда следует отступить. Словно они не знают, что делают», — заявил эксперт Sky Sports Джейми Каррагер.

Каррагер добавил, что защитники «Арсенала» просто не соответствуют уровню клуба — с этим сложно спорить в свете недавних результатов. Но стоит отметить и разрывы в полузащите, которые вредят задней линии. Это еще одна область, которая требует срочного вмешательства.

В «Ман Сити» у Артеты есть роскошь работать с Фернандиньо, мастером опорной зоны. В «Арсенале» тренер получит группу игроков, в которой только Гранит Джака может действовать в схожем ключе, но ему не хватает скорости и мобильности.

Артета должен будет внедрить позиционную ответственность и тактическую дисциплину в умы молодых игроков и изменить отношение команды к обязанности работать в защите. Но можно ли это сделать быстро? Артета может быть долгосрочным проектом, но перемены все равно нужны уже сейчас.

Есть всего одна хорошая новость

Джо Уиллок globallookpress.com

Январское трансферное окно — возможность для нового тренерского штаба лепить команду под свой стиль, но в нынешнем составе нет баланса и очередными новичками это не исправить. Вина лежит на селекции, которая давно работает без четкой стратегии.

Можно ли доверять людям, которые ищут игроков и эти игроки в итоге не приносят результат? Сможет ли руководство клуба в очередной раз раскошелиться, даже если в итоге «Арсенал» в четвертый раз подряд окажется вне зоны Лиги чемпионов?

Нынешнему наставнику «канониров» Фредди Юнгбергу потребовалось всего несколько игр, чтобы понять, что Обамеянга и Ляказетта нельзя использовать на поле одновременно. В таком случае просто рушится баланс в защите. Также остаются вопросы — как раскрыть потенциал Николя Пепе, стоимость которого составила 72 миллиона фунтов, а также внедрить Озиля.

Проблема Ляказетта и Обамеянга только растет. Следующим летом начнется последний год контракта у обоих, а на двоих они забили 69 голов с начала прошлого сезона. Изменение структуры атаки команды — еще одна задача в огромном списке дел Артеты.

Есть и большой плюс в этой истории. У «Арсенала» нет настоящих лидеров, но остается выбор среди многообещающих выпускников академии — Джо Уиллок, Букайо Сака, Эмиль Смит Роу и другие. Материал есть — осталось слепить из него качественную боевую единицу. 0