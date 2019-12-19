Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла

«Барселона» сыграла вничью с «Реалом» со счетом 0:0 в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании. Этот результат сохранил двоевластие клубов в турнирной таблице. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Одного Месси мало

Автор sport.es Луис Маскаро признал, что в «Эль Класико» «Барселона» должна была сделать больше, чем просто полагаться на Лионеля Месси.

«На "Камп Ноу" встречали "Эль Класико" с особыми эмоциями. Клубы не просто выясняли личные отношения, но и боролись за лидерство в чемпионате. Впрочем, в Мадриде, как показалось, восприняли дуэль более серьезно.

Особенно удивил первый тайм, в котором "сливочные" прижали "сине-гранатовых" к их воротам. Только кратковременные вспышки от Месси позволили сохранить иллюзию борьбы "Барселоны" на фоне "Реала". Лучшей новостью для каталонцев стал счет 0:0 в перерыве.

Во второй половине встречи монолог "Реала" продолжился, в то время как "Барса" полагалась лишь на гениального Месси. Но аргентинец в этот день имел человеческий облик и не мог решить все в одиночку. Лео — номер один всех времен, но только его стараний мало для победы над мотивированным "Реалом".

Эрнесто Вальверде Главный тренер «Барселоны» Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы выиграли с большим преимуществом, — нет. Нам было трудно преодолеть давление, но я не помню у соперника таких явных моментов, как у нас. Конечно, нам бы хотелось выиграть, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить. «Реал» провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это делают.

Если бы это была команда Пепа Гвардиолы, то она бы нашла выход из положения, как это делала всегда в труднейшие моменты. Однако нынешняя "Барса", к сожалению, не имеет ничего общего с командой Пепа. Есть Месси, да. Но этого мало», — констатирует Маскаро.

Тер Штеген исправил ошибки

Журналист ESPN Грэм Хантер похвалил вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, благодаря которому «Барселоне» удалось сыграть на ноль.

«Вряд ли мы бы увидели нулевую ничью в этом "Эль Класико", если бы не игра трех футболистов: Марк-Андре тер Штегена, Серхио Рамоса и Жерара Пике.

Прекрасные выступления этих трех воинов обеспечили ничейный результат 0:0, который стал первым для "Эль Класико" за последние 17 лет.

Немецкий вратарь "Барселоны" подходил к встрече с противоречивыми чувствами. Да, он наслаждался одним из самых успешных сезонов в своей спортивной карьере. Тем не менее, в двух предыдущих матчах он допустил три грубейшие ошибки, две из которых привели к пропущенным мячам.

Но знаком отличия тер Штегена стала игра на "Камп Ноу", где, несмотря на высокую вероятность допустить ошибку, он не позволил извечным соперникам вырвать победу.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Мы сыграли хороший матч, достаточно серьезный, против хорошей команды. Игра получилась хорошей, просто не хватало голов. Но в целом мы должны быть довольны.

Теперь Йоахим Лев точно должен опустить голову от стыда. Тер Штеген доказал, что готов потеснить Мануэля Нойера и стать первым номером сборной Германии», — убежден Хантер.

Гнев «сливочных»

Корреспондент издания Marca Сантьяго Сигуэро отметил недовольство действиями арбитра со стороны «Реала».

«Мадридский "Реал" с большим подозрением относился к назначению на матч Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса и Рикардо де Бургоса… и встреча подтвердила правильность переживаний столичной команды.

"Сливочные" могли рассчитывать на получение двух пенальти в моментах с Рафаэлем Вараном в дебюте игры, но, к негодованию футболистов, арбитр оставил вероятные нарушения правил без внимания.

Гнев был настолько сильным, что даже обычно сдержанный Эмилио Бутрагеньо не скрывал своих эмоций.

Эмилио Бутрагеньо Директор «Реала» Вы знаете, что мы сторонники VAR. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может видеть все. Для этого VAR и существует. Он должен вступать в действие, когда есть явная ошибка. Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном. Судья не заметил два явных фола. Но трудно понять, почему в таких эпизодах не был использован VAR. Вот это всех смущает.

Варан был главным героем двух эпизодов. На 18-й минуте центральный защитник "Реала" добрался до чужой штрафной, где на нем сфолил Клеман Лангле. Игрок обороны "Барсы" даже оставил отпечаток своей бутсы на бедре соотечественника, но рефери проигнорировал этот момент.

Следующий скандальный эпизод не заставил себя долго ждать. В этот раз Варан вновь нарвался на соперника, которым стал Иван Ракитич, на углу штрафной площади. Впрочем, ни рефери, ни VAR, за который отвечал де Бергос, не заметили нарушения.

Гнев мадридцев был настолько сильным, что даже официальный сайт клуба, дающий, как правило, вполне нейтральную позицию, сделал нарезку скандальных эпизодов и упомянул о них прямо в текстовой трансляции», — подчеркивает Сигуэро.

Ключевая потеря

Обозреватель газеты AS Хавьер Мигель пролил свет на отсутствие в составе «Барселоны» полузащитника Серхио Бускетса.

«Наша газета, едва узнав об этом, незамедлительно проинформировала читателей о недомогании Серхио Бускетса из-за лихорадки, которая появилась за считанные часы до старта "Эль Класико". Представители "Барселоны" поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что непопадание хавбека в стартовый состав является "техническим решением".

Однако эти слова были сказаны лишь с целью дезинформировать соперника. В "Барселоне" до последней секунды пытались скрыть состояние Бускетса, и только после игры Эрнесто Вальверде сам признал наличие недомогания у игрока.

Впрочем, в "Реале" узнали об истинной причине отсутствия Бускетса в перерыве, когда сам игрок пересекся с соперниками. Карвахаль, Иско и Серхио Рамос подходили к нему и интересовались делами, и Серхио открыто признался, что не очень хорошо себя чувствует. Таким образом, стратегия по дезинформации продержалась около 45 минут.

Гильермо Амор Директор «Барселоны» 0:0 — лучше, чем проиграть, потому что мы по-прежнему впереди «Реала». Мы любим побеждать в классико, и фанатам такой результат не понравится, но это была тяжелая игра, не всегда удается победить. Результат можно считать справедливым, потому что команды были равны. «Реал» доказал, что это отличная команда, которая будет сражаться за свои цели. Они опасны, и мы должны уважать их.

Вальверде, понимая, что игра выходит из-под контроля после очень разочаровывающего первого тайма, поговорил с Бускетсом, спросив, сможет ли он сыграть хотя бы 15 минут. Игрок сборной Испании ответил "да". Именно тогда он вместе с Ансу Фати и одним из тренеров начал разминку. Однако через пять минут он вернулся на скамейку. Было очевидно, что Серхио играть не сможет, но его стоит похвалить хотя бы за то, что он до последнего момента был готов помочь команде», — подчеркивает Мигель.

Усталость каталонцев

Колумнист El Mundo Deportivo Хавьер Босх заметил, что в «Эль Класико» «Реал» выглядел намного свежее «Барселоны».

«Сыграв домашний матч Примеры, "Барселона" все-таки не выиграла. До этого соперники "сине-гранатовых" могли забить, но очков не набирали. И вот "Барса", наконец, сыграла на ноль, потеряв два балла на "Камп Ноу" в довольно странной встрече.

Зидан продолжает оставаться непобежденным на поле "Барселоны", хотя стоит напомнить, что на "Бернабеу" в рамках Ла Лиги он преимущественно уступает каталонцам.

В турнирной таблице подопечные Вальверде продолжают лидировать, но не оставляют приятных эмоций. Ни тактически, ни физически, ни амбициозно они не соответствовали уровню своего соперника.

Во время игры каталонские болельщики могли задаться вопросом, какая из команд имела на один день отдыха больше? Напомним, что "Барса" в субботу играла на "Аноэте", тогда как "Реал" в воскресенье провел тяжелый матч с "Валенсией". При этом по интенсивности, желанию и скорости "сливочные" казались намного свежее. Чего только стоят Вальверде и Каземиро, вдвоем отработавшие за всю команду.

Серхио Рамос Защитник «Реала» Нельзя быть довольным отсутствием победы. На «Камп Ноу» всегда очень сложно, нам противостояла команда, которая всегда много владеет мячом. Соперник способен наказывать за мельчайшие ошибки, но сегодня их было мало. Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло.

Два простых факта по итогам "Эль Класико": "Реал" не выиграл, но сыграл лучше, чем "Барса", следующее и, возможно, решающее дерби пройдет уже на "Бернабеу". Очевидно, что "Реал" уже преодолел посттравматический стресс, связанный с уходом Роналду, осталось лишь добавить уверенности в своих силах», — считает Босх. 0