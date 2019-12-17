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    Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧ

    В 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг»

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    Юлиан Нагельсман
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    Squawka.com — о предстоящем противостоянии «Тоттенхэма» с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    «Тоттенхэм» получил лишь на первый взгляд простого соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов — «РБ Лейпциг».

    «Ливерпулю» достался «Атлетико», «Ман Сити» — 13-кратный победитель турнира «Реал», а «Челси» — «Бавария». На этом фоне жребий для «шпор» — по крайней мере на бумаге — выглядит довольно благоприятным.

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    • Однако внешность бывает обманчива. Команда Юлиана Нагельсмана на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, уступив лишь в двух турах из 15 и забив больше голов (42), чем любая другая команда чемпионата.

    Нас ждет противостояние финалиста Лиги чемпионов, которого возглавляет Жозе Моуринью, против лидера Бундеслиги. Итак, вот что нужно знать об этой дуэли.

    Когда матчи?

    Как победитель группы, «РБ Лейпциг» получил право сыграть ответный матч дома — на «Ред Булл Арене» 10 марта. В Северном Лондоне команды встретятся 18 февраля. Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.

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    • Какой календарь ждет «Тоттенхэм»?

    8 февраля. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

    18 февраля. «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

    22 февраля. «Челси» — «Тоттенхэм»

    29 февраля. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

    7 марта. «Бернли» — «Тоттенхэм»

    10 марта. «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

    14 марта. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Сильные и слабые стороны «РБ Лейпциг»

    Сильные стороны

    «РБ Лейпциг», у которого есть форвард Тимо Вернер, силен в атаке. В 15 турах Бундеслиги команда забила уже 42 гола. Такие футболисты, как Марсель Забитцер и Юссуф Поульсен, являются разноплановыми игроками нападения, что делает атаки немецкого клуба крайне непредсказуемыми.

    Тимо Вернер
    globallookpress.com

    Под руководством Нагельсмана «РБ Лейпциг» стал экспертом в интенсивном прессинге и занимает третье место в Бундеслиге по отбору мяча на трети поля соперника (74 раза). Прессинг также делает команду смертельно опасной в контригре. «РБ Лейпциг» в таких ситуациях в этом сезоне забивает больше, чем любая другая команда Бундеслиги (5 мячей).

    Слабые стороны

    Существование «РБ Лейпциг» на сегодняшний день основано на развитии молодых талантов, которых клуб затем продает по более высокой цене. Как итог — теперь у них наиболее молодой стартовый состав в Бундеслиге — всего 23 года и три месяца. Несмотря на то, что это делает команду более динамичной, мобильной и захватывающей, молодые игроки также грешат индивидуальными ошибками. «РБ Лейпциг» — второй в Бундеслиге в этом сезоне по количеству ошибок, которые приводят к ударам по воротам (7).

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    «РБ Лейпциг» знает только один способ игры — это атака. Несмотря на то, что это приносит команде Нагельсмана успех, команда подвергается большому риску, когда ей нужно удерживать преимущество в счете, так как она просто не пытается это делать. «Лейпциг» продолжает играть в рискованный пас и использует прессинг, даже если они лидируют с разницей в один мяч на последних минутах. Похвально, что они так уверенно гнут свою линию, но в матчах плей-офф Лиги чемпионов это будет именно тем, что соперники постараются использовать.

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    Хотя все выглядит так, что «шпорам» выпал самый слабый соперник среди всех английских клубов в ЛЧ, их дуэль с «Лейпцигом» будет очень неприятной для команды.

    Команда Бундеслиги играет в динамичный футбол, она непредсказуема и чрезвычайно уверена в своих силах. И если Моуринью к тому моменту не прокачает уровень свой команды, то «Тоттенхэм» вполне может быть выбит командой Нагельсмана.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    Тем не менее, Моуринью очень хорош в жестких битвах в ЛЧ и является тактиком наивысшего уровня. Один лишь португалец дает «шпорам» дополнительное преимущество над рядом команд на евроарене.

    Не удивляйтесь, если «Тоттенхэм» оформит преимущество в Лондоне, после чего сыграет вничью на выезде и в итоге пройдет в следующий этап. 0

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