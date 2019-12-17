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    Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид

    Итоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов
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    Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира вышли исключительно клубы из пяти сильнейших европейских чемпионатов — Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Неудивительно, что жеребьевка подарила нам противостояния гигантов, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    Завоевав шестой в истории Кубок чемпионов в Мадриде в прошлом сезоне, «Ливерпуль» будет вынужден вернуться на арену своего триумфа для тяжелой встречи с «Атлетико» Диего Симеоне, тогда как наградой «Реала» за второе место в группе станет противостояние с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

    «Барселоне» придется с опаской подходить к матчам против грозного «Наполи», в то время как «Челси» и «Бавария» повторят финал 2012 года, в котором «синие» по пенальти обыграли мюнхенцев на «Альянц Арене».

    Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель встретится со своим бывшим клубом — дортмундской «Боруссией», а Жозе Моуринью со своим «Тоттенхэмом» попробует пройти лидера Бундеслиги — «Лейпциг».

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    • Итак, какие команды имеют наилучшие шансы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов?

    «Атлетико» — «Ливерпуль»

    Однозначное отношение к этой паре заключается в том, что «Ливерпуль» сразу может забыть о комфортной прогулке по арене «Ванда Метрополитано», где девять месяцев назад «красные» стали победителями Лиги чемпионов. Подопечные Диего Симеоне проводят неубедительный сезон в Ла Лиге, но они остаются жестким и закаленным в боях коллективом, а их трудовой футбол и упорство практически гарантируют команде Юргена Клоппа два непростых матча.

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    Текущая форма «Ливерпуля», а также тот факт, что он не проигрывает на стадии плей-офф в течение почти пяти лет, делает его фаворитом на выход в четвертьфинал, но «Атлетико» не стоит недооценивать. Если Симеоне сможет вдохновить своих игроков и вдохнуть новую энергию в Диего Косту, «Атлетико» будет бороться с «Ливерпулем» до конца.

    Мадридская команда — единственная, которая не боится выезда на «Энфилд», куда в последнее время мало кто приезжает с хорошими ожиданиями.

    Прогноз: «Ливерпуль» победит с небольшим перевесом.

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    Повторение полуфинала 2016 года, в котором «Реал» выиграл с общим счетом 1:0, окажет огромное давление на оба клуба, которые просто не могут себе позволить выбыть из Лиги чемпионов до четвертьфинала. Выиграв все, кроме Лиги чемпионов за три с половиной года у руля «горожан», тренер Пеп Гвардиола отчаянно пытается добиться желанной цели уже в этом сезоне, но «Реал» Зинедина Зидана вряд ли испугается чемпиона Премьер-лиги.

    Все будет зависеть от того, какая команда быстрее наберет оптимальную форму. Увидим ли мы «Сити» таким, как в матче против «Арсенала», или таким, который проиграл «Норвичу»? Не стал ли «Реал» слишком стар для того, чтобы победить «Сити»? Вылет от «Аякса» в прошлом сезоне выявил некоторые слабости «сливочных», которые еще предстоит исправить.

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    • На двух наставников оказывается серьезное давление, поэтому дальше пройдет та команда, которая лучше подготовиться к тому, чтобы оправдать ожидания. В этом плане у «Реала» будет преимущество.

    Прогноз: «Реал» вырвет победу.

    «Челси» — «Бавария»

    У Фрэнка Лэмпарда остались приятные воспоминания от победы над «Баварией» в финале 2012 года, но главный тренер «Челси» должен понимать, что его молодая команда в этой паре выглядит аутсайдером. Работа на трансферном рынке в январе может улучшить баланс состава «синих», если они будут грамотно инвестировать средства в новичков, но в пользу «Баварии» говорят ее уверенное выступление в группе, где она опередила «Тоттенхэм», и голы Роберта Левандовски.

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    • Проблемы «Баварии» в чемпионате Германии не нашли своего отражения в Лиге чемпионов, и после зимнего перерыва мюнхенцы надеются, что смогут прибавить. «Бавария» обладает богатым опытом и родословной, но впечатляющая молодежь «Челси», в числе которой Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, способна приятно удивлять.

    Прогноз: «Бавария» победит.

    «Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»

    Томас Тухель находится под огромным давлением, ведь его обязали сделать «Пари Сен-Жермен» грозной силой в Лиге чемпионов, и немец прекрасно понимает, что ему нужно как-то избавиться от призрака шокового раунда 1/8 финала прошлого сезона, в котором парижане проиграли «Манчестер Юнайтед».

    Впрочем, одержав победу в своей группе, где также играл «Реал», Тухель, вероятно, позволил своим подопечным ощутить столь необходимую уверенность. Имея в распоряжении Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, «Пари Сен-Жермен» способен обыграть любого, и чемпионы Франции рассчитывают пройти «Боруссию».

    Но у дортмундцев есть возможность шокировать. Если им удастся зимой удержать вингера сборной Англии Джейдона Санчо, у них будет больше возможностей причинить сопернику страдания.

    Прогноз: «Пари Сен-Жермен» выйдет в четвертьфинал.

    «Наполи» — «Барселона»

    После катастрофического провала в матчах против «Ливерпуля» и «Ромы» в двух предыдущих сезонах «Барселона» к каждому своему сопернику будет подходить с полной серьезностью, ведь надеется выиграть Лигу чемпионов в Стамбуле. «Наполи» — один из тех противников, которые способны огорчить «Барсу» в противостоянии, которое выделяется как встреча двух бывших клубов Диего Марадоны.

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    • Сменив Карло Анчелотти на Дженнаро Гаттузо после завершения группового этапа, «Наполи» становится непредсказуемым перед встречей с подопечными Эрнесто Вальверде. Но поскольку у «Барселоны» будет преимущество домашнего поля в ответной встрече («Ливерпулю» и «Роме» каталонцы проиграли как раз в гостях), трудно представить, что Лионель Месси и компания не дойдут до четвертьфинала.

    Прогноз: победа «Барселоны».

    «Тоттенхэм» — «Лейпциг»

    Несмотря на то, что «Лейпциг» лидирует в Бундеслиге под руководством перспективного тренера Юлиана Нагельсмана, «Тоттенхэм» и Жозе Моуринью остались в восторге от того, что избежали встречи с признанными тяжеловесами, заняв второе место в своей группе.

    Скорость и результативность нападающего сборной Германии Тимо Вернера станут самой большой угрозой для надежд «Тоттенхэма» на дальнейшее продвижение, но финалисты прошлого сезона имеют все атрибуты, чтобы в статусе аутсайдера вновь добраться до финала. Опыт Моуринью в Лиге чемпионов, голы Гарри Кейна и недавний ренессанс Деле Алли указывают на то, что «шпоры» являются фаворитами в этом противостоянии.

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    • Для «Лейпцига», впервые вышедшего в 1/8 финала, это новый опыт. «Тоттенхэм» должен иметь преимущество в этом плане. Дополнительном плюсом для «шпор» станет желание Моуринью выиграть третью Лигу чемпионов с новым клубом.

    Прогноз: «Тоттенхэм» выиграет.

    «Лион» — «Ювентус»

    «Ювентус» продолжает бороться за свой первый титул в Лиге чемпионов в этом столетии, поэтому он точно рад, что на стадии 1/8 финала избежал встречи с «Реалом», «Челси» или «Тоттенхэмом». «Лион» забронировал себе место в плей-офф, сыграв вничью с «Лейпцигом» со счетом 2:2 в шестом туре, пройдя при этом через самую слабую группу, что делает его аутсайдером в паре со «старой синьорой».

    Потеря Мемфиса Депая на оставшуюся часть сезона из-за травмы стала ударом по самым минимальным надеждам «Лиона». Если «Ювентус» приблизится к своей лучшей форме, то без проблем выйдет в четвертьфинал.

    В заголовки новостей вновь будет попадать Криштиану Роналду, но Пауло Дибала, Миралем Пьянич и Маттейс де Лигт тоже будут представлять угрозу для «Лиона».

    Прогноз: проход «Ювентуса».

    «Аталанта» — «Валенсия»

    Проиграв стартовые три матча группового этапа и пропустив в них 11 голов, «Аталанта» все равно вышла в 1/8 финала, что вызывает удивление. Команда Джана Пьеро Гасперини одержала свою первую победу лишь в пятом туре, но и этого оказалось достаточно, чтобы в группе C финишировать вслед за «Манчестер Сити».

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    • «Валенсия» оказалась на вершине группы H, опередив «Челси» и «Аякс», но она остается непредсказуемой и нестабильной командой под руководством Альберта Селадеса. Однако, поскольку испанская команда проведет ответный матч на «Месталье», то получит важное преимущество перед итальянцами.

    Прогноз: победа «Валенсии». 0

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