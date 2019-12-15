Ошибки тер Штегена и скандал с VAR: «Барселона» сыграла вничью на «Аноэте»

«Реал Сосьедад» в домашнем матче 17-го тура Примеры сыграл вничью с «Барселоной» со счетом 2:2. На голы Микеля Оярсабаля и Александера Исака каталонцы ответили точными ударами Антуана Гризманна и Луиса Суареса. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Потеря ДНК

Обозреватель Marca Хавьер Эстепа отметил неприятную для «Барселоны» тенденцию, связанную с потерей контроля над мячом.

«Футбольный клуб "Барселона" продолжает терять контроль над мячом, хотя в течение многих лет именно данный аспект игры был основой ДНК "сине-гранатовых".

В матче против "Реал Сосьедада" подопечные Эрнесто Вальверде вновь не соответствовали своему уровню, владея мячом лишь 46,58 процента игрового времени.

Это уже девятая игра из 141 под руководством Вальверде, в которой процент владения опускается ниже отметки в 50 процентов.

Его предшественники не позволяли себе так часто отдавать инициативу сопернику. Луис Энрике уступил во владении лишь в шести матчах из 181. Тата Мартино — в одной встрече из 59. Пеп Гвардиола, которого называют архитектором игры, основанной на контроле мяча, тоже лишь в одной игре позволил показателю опуститься ниже 50 процентов: это произошло 6 февраля 2010 года в противостоянии с "Хетафе".

Эрнесто Вальверде Главный тренер «Барселоны» В этом матче было все. Были и моменты, в которых они действовали лучше, и моменты, в которых лучшими были мы. В итоге, если бы игра длилась дольше, случиться могло что угодно. Думаю, матч получился хорошим. Поначалу мы не справлялись с их давлением, однако затем нашли способ, как доставлять им неудобства. При счете 2:1 в нашу пользу все было в наших руках, мы действовали лучше и создавали моменты. Это была интенсивная игра. Нам было сложно преодолеть их натиск, и они могли в любой момент нас подловить. В то же время оппонент сильно рискует при такой игре, и это нужно использовать себе на пользу.

Ближайшая встреча с "Реалом", без сомнения, станет еще одной лакмусовой бумажкой для "Барселоны", которая теряет свою идентичность при Вальверде», — отмечает Эстепа.

Выводы перед «Эль Класико»

Журналист AS Хуан Хименес не стал критиковать всех игроков «Барселоны», найдя в ее составе тех, кто начинает прогрессировать.

«Если бы игроки "Барселоны" были акциями на бирже, то в целом их цена неуклонно бы снижалась. Однако по крайней мере четверо футболистов могут записать себе в актив встречу на "Аноэте".

Жерар Пике отыграл зрелищно в Сан-Себастьяне. Вероятно, он был лучшим в команде Вальверде, и после нескольких турбулентных месяцев защитник, похоже, находится в идеальном состоянии перед встречей с Каримом Бензема и компанией.

Серхи Роберто, игравший на правом фланге обороны, также пребывает в хорошей форме. Это же касается Антуана Гризманна и Луиса Суареса, который сначала записал на свой счет результативную передачу, а затем отметился голом после ассиста Лионеля Месси.

Но есть и те игроки, которые тянут команду вниз. Марк-Андре тер Штеген неудачно сыграл против "Мальорки" и в Сан-Себастьяне тоже выглядел ненадежно. Он лишь подтвердил, что в его игре имеются проблемы при мячах, которые поступают с флангов. В моменте со вторым голом "Реал Сосьедада" немец допустил грубую ошибку, подарив мяч Исаку прямо перед своими воротами. Нужно обратить внимание на его проблемы перед "Эль Класико".

Также не соответствовал уровню команды Клеман Лангле, который в последнее время проигрывает слишком много единоборств. Ему сложно гарантировать место в стартовом составе, тем более что есть Самюэль Умтити.

Антуан Гризманн Форвард «Барселоны» У обеих команд были свои моменты. Мы хорошо взаимодействовали и имели опасные моменты. Пытались забить третий гол, но не смогли. Обе команды могли победить в этой встрече. Но сейчас мы должны думать об игре с «Реалом». Никогда не буду праздновать голы в ворота «Реал Сосьедада». Я уважаю тех, кто дал мне всё, что я имею.

Френки де Йонг тоже разочаровал в Сан-Себастьяне. Он не контролировал ситуацию в центре поля и активничал гораздо меньше, чем обычно. У "Барселоны" осталось всего три дня, чтобы подготовиться к важнейшему матчу», — подчеркивает Хименес.

Фатальная ошибка тер Штегена

Корреспондент sport.es Герман Бона подробнее остановился на ошибке Марк-Андре тер Штегена, которая привела к пропущенному мяча.

«Он так часто спасал "Барселону", что данную ошибку на "Аноэте" ему быстро простят, но правда в том, что тер Штеген смотрелся неуверенно, а его оплошность позволила "Реал Сосьедаду" отыграться в тот момент, когда игра у хозяев явно не клеилась. Прострел Начо Монреаля не представлял особой опасности, но немец отбил мяч прямо на Исака, который не промахнулся из убойной дистанции, а "Барселона" была вынуждена все начать сначала.

Далее стало намного сложнее. "Реал Сосьедал" время от времени наваливался на чужие ворота, и тер Штеген действовал неубедительно, предпочитая выбивать мяч кулаками. Вальверде решил дать шанс Аленье, заменив Бускетса. Также ушел отдыхать Альба, уступив свое место Семеду. Вскоре после этого Артуро Видаль заменил Ракитича, который не нашел возможности забить.

Аленья добавил команде мощи, но в обороне наблюдались проблемы, и каждая атака "Реал Сосьедада" вызывала беспокойство», — пишет Бона.

Новый скандал с VAR

Колумнист El Mundo Deportivo Санти Нолла подверг критике систему VAR, которая при счете 2:2 не помогла арбитру зафиксировать фол на Жераре Пике, который должен был привести к назначению пенальти в ворота хозяев.

«Обе команды провели неплохой матч на "Аноэте", но странности в работе VAR сделали итоговый результат спорным. Явный пенальти на Пике не был назначен ни главным арбитром, ни Хилем Мансано, сидевшим в специальной комнате перед монитором, что вызвало логический гнев со стороны "Барселоны".

Никто в "Барсе" не собирается признавать, что эта ошибка была случайной в столь зрелищном матче. Если в эпизоде с нарушением Бускетса судья незамедлительно указал на "точку", то в концовке, когда Пике явно держали за футболку, он лишь развел руками.

При этом команда из Сан-Себастьяна не виновата в том, что VAR стал катастрофой для "Барселоны". Хозяева блестяще сыграли в первом тайме, однако после перерыва уже были в роли догоняющих. После гола Суареса "сине-гранатовые" вышли вперед, но этого оказалось мало для итоговой победы, тем более что в концовке игры работники VAR решили вздремнуть.

Серхио Бускетс Полузащитник «Барселоны» Споры всегда будут. В эпизоде с первым пенальти была борьба. Момент с Жераром понятнее. Рефери должен был видеть его. Но уже мало что можно сделать. Я не знаю, почему этот эпизод не проверили с помощью VAR. В таких моментах VAR должен войти в игру.

Трудно сказать, какой результат был бы закономерным, но фол на Пике в любом случае бросает тень на арбитров. За три дня до "Эль Класико" непозволительно допускать подобные ошибки. "Барса" вполне способна подать жалобу на судей в Федерацию, ведь дополнительный шум очень полезен перед приездом мадридцев на "Камп Ноу". Впрочем, мы все равно знаем, что арбитров не накажут, списав все на случайность», — убежден Нолла. 0