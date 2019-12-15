ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Уотфорд»

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Уотфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Клопп не без проблем добился победы от подопечныхСтрасть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей Россия — ЧехияБез идей и целостной игры. Сборная России одолела чехов только по буллитам Алина ЗагитоваЗагитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
  • 00:53
    • «Атлетико» взял верх над «Осасуной»
  • 00:28
    • Ржига о санкциях ВАДА в адрес России: Ваш игрок попался на допинге на ЧМ-2019
  • 23:11
    • Определился соперник «Ливерпуля» по полуфиналу КЧМ
  • 22:32
    • «Наполи» проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо
  • 22:22
    • «Лейпциг» разгромил «Фортуну» и возглавил таблицу чемпионата Германии
  • 20:17
    • Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
  • 19:58
    • «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта
    Клопп не без проблем добился победы от подопечных
    Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    В 17-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил на своем поле «Уотфорд» (2:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» победил на классе

    «Мерсисайдцы отправляются на Клубный чемпионат мира в Катаре в воскресенье с 16 победами в 17 матчах Премьер-лиги и осознанием, что их безоговорочное лидерство никто не потревожит в ближайшее время. Метафорически и физически они исчезают за горизонтом, оторвавшись на 10 пунктов после ничьей "Лестера" с "Норвичем" в домашних стенах. Это, правда, было далеко не то привычное выступление не знающего поражений лидера», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

  • Месси — шестикратный. И другого варианта не было
  • Реакция спортивных СМИ на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2019
  • 03/12/2019

    • «Они играли сами по себе и могут быть довольны, что для победы хватило двух великолепных голов от Салаха. Если бы у Найджела Пирсона был игрок хотя бы с намеком самообладания у чужих ворот, тогда бы "Уотфорд" дал бы их новому менеджеру нечто более осязаемое в его первом матче у руля коллектива, чем просто обнадеживающее выступление. Гости создали и растратили несколько отличных возможностей забить, где главными неудачниками Исмаила Сарр и Абдулай Дюкуре».

    «Уотфорд» показал хорошую игру

    «Визит на "Энфилд" в дебютном матче во главе команды изначально было трудной задачей для Пирсона, который заменил Кике Санчеса Флореса в качестве босса "Шершней" в начале этого месяца. Он побуждал своих подопечных сохранять плотность и в целом должен быть рад их организации в обороне. Но они не выигрывали в АПЛ с 8 ноября — их единственная победа в сезоне», — отмечает в отчете BBC о матче Эмма Сандерс.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Кроме того, клуб отличается самой низкой результативностью, забив всего девять голов. У них были шансы забить на "Энфилде". От гостей совсем не ожидали, что они выжмут что-то из этой игры, но если команда собирается подняться в турнирной таблице и выбраться из зоны вылета, им нужно найти наладить реализацию моментов».

    «Ливерпуль» потерял еще одного игрока из-за травмы

    «Во втором тайме на замену ушел Вейналдум из-за травмы мышцы, и это, наряду с повреждением у Ловрена означает, что состав, как сказал Клопп, не становится больше. В центре обороны прекрасным выступлением отметился Джо Гомес. Это произошло потому, что в первом тайме, в частности, "Уотфорд" вовсю атаковал левым флангом "Ливерпуля", забегая за Милнера, который подменял там Робертсона», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

  • Мощный «Ливерпуль» подвел «Эвертон» к краху
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
  • 05/12/2019

    • «Схема 4-4-1-1 с Дюкуре под Дини в атаке, и две весьма мобильные линии обороны и полузащиты были свидетельством подготовки Пирсона к поединку. Клопп признал, что аналитическая работа, в которой он уделяет такое большое внимание, была несколько подорвана новыми идеями, которые визави привнес в свою команду».

    «Ливерпуль» компенсировал недостатки в игре страстью

    «Хозяева выдали одно из самых причудливых своих выступлений в обороне так как они проявили слишком большое уважение к "Шершням", оставляя зазоры в защите и часто испытывая проблемы в игре первым номером. Большую часть времени им это удается, но в те моменты, когда они действительно были на грани, они могли легко пропустить гол или два», — отмечает в материале ESPN Харри Кеттл.

  • «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • Пять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом»
  • 11/12/2019

    • «Казалось, что Клоппу было нелегко выбрать состав на игру, но самое лучшее в популярном немце — это то, что он никогда не думает долго. Он придерживался схемы, которая работает, проводил необходимые замены, и когда они происходили, страсть и интенсивность, которые мы обычно видим от его команды были на месте». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январь
  • Вчера в 22:11
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
  • 1.80
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
    • 02:38 11/12/2019     Златан Ибрагимович
  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
    • 20:42 09/12/2019     «Хетафе» — «Краснодар»
  • Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»
    • 00:39 13/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол «Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январьУле Гуннар Сульшер подбирает новичков для усиления состава Вчера в 22:110
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»
  • 17:54
    • Россия обыграла Чехию в Кубке Первого канала
  • 17:32
    • «Ливерпуль» без проблем обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Салаха
    Лионель Месси Футбол Примера. «Барса» потеряла очки в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»Результаты матчей 17 тура Примеры 01:030
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 00:56
    • «Витесс» одержал первую победу после увольнения Слуцкого
  • 00:42
    • «Сампдория» оказалась сильнее в генуэзском дерби
  • 00:24
    • Варламов помог «Баффало» обыграть «Айлендерс»
    Юрген Клопп Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда», ничья «Лестера», «Ман Сити» едет в гости к «Арсеналу»Обзор матчей 17 тура АПЛ Вчера в 23:160
  • 16:56
    • «Гранада» добыла победу на последних минутах матча с «Леванте
  • 00:13
    • Ржига: Думаю, что есть кому в Чехии бить буллиты, но они остались дома
  • 00:05
    • Слуев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие