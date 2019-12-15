Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей

В 17-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил на своем поле «Уотфорд» (2:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» победил на классе

«Мерсисайдцы отправляются на Клубный чемпионат мира в Катаре в воскресенье с 16 победами в 17 матчах Премьер-лиги и осознанием, что их безоговорочное лидерство никто не потревожит в ближайшее время. Метафорически и физически они исчезают за горизонтом, оторвавшись на 10 пунктов после ничьей "Лестера" с "Норвичем" в домашних стенах. Это, правда, было далеко не то привычное выступление не знающего поражений лидера», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Они играли сами по себе и могут быть довольны, что для победы хватило двух великолепных голов от Салаха. Если бы у Найджела Пирсона был игрок хотя бы с намеком самообладания у чужих ворот, тогда бы "Уотфорд" дал бы их новому менеджеру нечто более осязаемое в его первом матче у руля коллектива, чем просто обнадеживающее выступление. Гости создали и растратили несколько отличных возможностей забить, где главными неудачниками Исмаила Сарр и Абдулай Дюкуре».

«Уотфорд» показал хорошую игру

«Визит на "Энфилд" в дебютном матче во главе команды изначально было трудной задачей для Пирсона, который заменил Кике Санчеса Флореса в качестве босса "Шершней" в начале этого месяца. Он побуждал своих подопечных сохранять плотность и в целом должен быть рад их организации в обороне. Но они не выигрывали в АПЛ с 8 ноября — их единственная победа в сезоне», — отмечает в отчете BBC о матче Эмма Сандерс.

«Кроме того, клуб отличается самой низкой результативностью, забив всего девять голов. У них были шансы забить на "Энфилде". От гостей совсем не ожидали, что они выжмут что-то из этой игры, но если команда собирается подняться в турнирной таблице и выбраться из зоны вылета, им нужно найти наладить реализацию моментов».

«Ливерпуль» потерял еще одного игрока из-за травмы

«Во втором тайме на замену ушел Вейналдум из-за травмы мышцы, и это, наряду с повреждением у Ловрена означает, что состав, как сказал Клопп, не становится больше. В центре обороны прекрасным выступлением отметился Джо Гомес. Это произошло потому, что в первом тайме, в частности, "Уотфорд" вовсю атаковал левым флангом "Ливерпуля", забегая за Милнера, который подменял там Робертсона», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Схема 4-4-1-1 с Дюкуре под Дини в атаке, и две весьма мобильные линии обороны и полузащиты были свидетельством подготовки Пирсона к поединку. Клопп признал, что аналитическая работа, в которой он уделяет такое большое внимание, была несколько подорвана новыми идеями, которые визави привнес в свою команду».

«Ливерпуль» компенсировал недостатки в игре страстью

«Хозяева выдали одно из самых причудливых своих выступлений в обороне так как они проявили слишком большое уважение к "Шершням", оставляя зазоры в защите и часто испытывая проблемы в игре первым номером. Большую часть времени им это удается, но в те моменты, когда они действительно были на грани, они могли легко пропустить гол или два», — отмечает в материале ESPN Харри Кеттл.

«Казалось, что Клоппу было нелегко выбрать состав на игру, но самое лучшее в популярном немце — это то, что он никогда не думает долго. Он придерживался схемы, которая работает, проводил необходимые замены, и когда они происходили, страсть и интенсивность, которые мы обычно видим от его команды были на месте». 0