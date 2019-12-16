В Ньоне 16 декабря в 14:00 по Москве начнется жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Сильнейшие клубы континента узнают соперников по первому раунду плей-офф.

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Кто играет

В 1/8 финала Лиги чемпионов участвует 16 команд. Они разбиты на две корзины: сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места).

Сеняные: «Бавария», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Ювентус».

Несеяные: «Аталанта», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Челси», «Лион», «Наполи», «Реал Мадрид», «Тоттенхэм».

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Напомним, что российские клубы — «Зенит» и «Локомотив» — не сумели выйти из групп и закончили европейский сезон.

Правила жеребьевки

На стадии 1/8 финала УЕФА разводит по разным парам команды из одного чемпионата и выступавших в одной группе.

Первые матчи пройдут на полях сеяных команд.

Даты матчей

Как и прежде, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут растянуты на 4 недели. Первые встречи пройдут 18-19 и 26-25 февраля. Ответные — 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

Жеребьевка 1/4 финала намечена на 20 марта 2020 года. Финал турнира состоится 30 мая в Стамбуле. 0