Трансферный дайджест. 10—16 декабря

Эрлинг Холанд

«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет

Если неделю назад мы предполагали, что главным претендентом на Эрлинга Холанда является «Ювентус», то теперь ситуация кардинально изменилась, ведь в ситуацию вмешался «Манчестер Юнайтед», который, по данным Daily Mail, выделил Уле Гуннару Сульшеру деньги на покупку талантливого нападающего.

Воодушевившись этим фактом, норвежский специалист в конце недели вылетел в Зальцбург, где провел встречу с 19-летним игроком, с которым хорошо знаком по совместной работе в «Мольде».

Сульшер попытался убедить соотечественника в необходимости перейти в «Манчестер Юнайтед», и, похоже, остался доволен результатами встречи, хотя открыто и не делится подробностями.

Уле Гуннар Сульшер Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Я не комментирую слухи, и на этом все. Он знает, что хочет сделать и что сделает.

Поскольку Сульшер и Холанд хорошо знают друг друга, то можно предположить, что они вновь воссоединяться на Туманном Альбионе.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Сауль Ньигес

«Атлетико», полузащитник, 25 лет

Сауль Ньигес globallookpress.com

Также Daily Mail пишет об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику мадридского «Атлетико» Саулю Ньигесу.

Проблема заключается в отступных испанца, которые составляют 125 миллионов фунтов. «Красные дьяволы» вряд ли согласятся заплатить столь огромные деньги.

По информации The Telegraph, «матрасники» могут снизить трансферную стоимость Ньигеса до 85 миллионов, но только в том случае, если он сам захочет попробовать силы в другом клубе.

Столь качественный полузащитник наверняка бы пригодился «Манчестер Юнайтед», но что-то нам подсказывает, что Ньигес настолько привязан к «Атлетико», что никуда не уйдет, по крайней мере зимой.

Наш прогноз: «Атлетико».

Карлос Вела

«Лос-Анджелес», нападающий, 30 лет

Карлос Вела globallookpress.com

Самого ценного игрока североамериканской MLS Карлоса Велу отправляли в «Барселону» еще в конце октября, когда мексиканец заявлял, что вряд ли откажется от возможности поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

На некоторое время история с его возможным возвращением в Испанию утихла, но совсем недавно одноклубник Велы Хонатан дос Сантос поделился интересными подробностями о будущем своего напарника.

По словам дос Сантоса, Вела получил предложение от «Барселоны» и уже зимой может перебраться в Каталонию.

Хонатан дос Сантос Полузащитник «Лос-Анджелес» Это правда, у него есть предложение от «Барселоны» на руках. Не знаю, как он собирается поступать. Я рад за него. «Барселона» — очень хороший вариант для него. Как мексиканец я бы хотел, чтобы ему представилась такая возможность.

Учитывая любовь «Барселоны» к подписанию возрастных нападающих, нам кажется, что сделка с Велой вполне вероятна.

Наш прогноз: «Барселона».

Артуро Видаль

«Барселона», полузащитник, 32 года

Артуро Видаль globallookpress.com

Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter распространил информацию о том, что миланский «Интер» хотел бы арендовать у «Барселоны» полузащитника Артуро Видаля.

По его информации, агент 32-летнего чилийца Фернандо Феличевич посетил Милан для обсуждения потенциального трансфера клиента в «Интер» с руководством итальянского клуба.

Проблема заключается в том, что «нерадзурри» планируют взять Видаля в аренду, тогда как «сине-гранатовые» рассматривают лишь продажу игрока за 15 миллионов евро.

Ожидается, что до конца нынешнего года между представителями игрока и «Барселоной» состоится решающий раунд переговоров. Пока же все выглядит так, что стороны далеки от компромисса.

Наш прогноз: «Барселона».

Такуми Минамино

«Ред Булл», нападающий, 24 года

Такуми Минамино globallookpress.com

Одним из первых об интересе «Ливерпуля» к нападающему «Ред Булла» Такуми Минамино заявило издание The Times.

Его журналисты написали о том, что главного тренера «красных» Юрген Клопп настолько впечатлила игра японца, что он решил активировать опцию его выкупа за 7,25 миллиона фунтов.

Если кто-то воспринял эту информацию несерьезно, то был вынужден признать ошибку через несколько часов, когда спортивный директор «Ред Булла» Кристоф Фройнд подтвердил наличие переговоров.

Кристоф Фройнд Спортивный директор «Ред Булла» Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с «Ливерпулем». Для нас честь, что такие клубы интересуются нашими игроками.

По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, форвард пройдет медосмотр в «Ливерпуле» и подпишет с клубом контракт 1 января.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Мерих Демирал

«Ювентус», защитник, 21 год

Мерих Демирал globallookpress.com

«Лестер» включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, которым также активно интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

«Лисы», заявившие, что не продадут ни одного своего игрока этой зимой, готовы предложить за трансфер турецкого футболиста 30 миллионов евро.

Демирал перешел в «Ювентус» летом за 20 миллионов евро, но провел за «старую синьору» всего один матча в Серии А. Несмотря на это, в туринском клубе все еще верят в талант защитника и не спешат расставаться с ним.

«Ювентус» хорошо разбирается в защитниках, поэтому вряд ли позволит уйти Демиралу в ближайшее время, не проверив его в серьезных матчах в течение длительного периода.

Наш прогноз: «Ювентус».

Себастьян Дриусси

«Зенит», нападающий, 23 года

Себастьян Дриусси globallookpress.com

«Интер Майами», принадлежащий звездному в прошлом английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, хочет подписать форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Эту информацию распространил агент аргентинского игрока Эрнан Берман.

Американский клуб готов заплатить за Дриусси 25 миллионов долларов, но «Зенит» должен дать окончательный ответ до 19 декабря.

Эрнан Берман Агент Себастьяна Дриусси Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря.

Вряд ли эта сумма удовлетворит аппетиты «Зенита», поэтому Дриусси, скорее всего, останется в Санкт-Петербурге.

Наш прогноз: «Зенит». 0