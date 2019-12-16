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    Эпоха Моуринью в «Тоттенхэме» по-настоящему началась

    Реакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

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    Жозе Моуринью прививает «Тоттенхэму» характер
    Жозе Моуринью прививает «Тоттенхэму» характер
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    В 17-м туре АПЛ «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» (2:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Дайер стал ключевой фигурой в победе «Тоттенхэма»

    «Лондонцы проявили свою стойкость, выдержав удушающий удар от "Волков", прежде чем добиться невыразительной победы благодаря голу Яна Вертонгена в самом конце игры. После двух замечательных ударов Лукаса Моуры и Адамы Траоре, а также безумного, физического противостояния не на жизнь, а на смерть, бельгиец забил победный мяч на последней минуте матча, в котором доминировали хозяева поля», — пишет на страницах The Guardian Тумайни Карайол.

    «В течение всего своего короткого срока пребывания в северном Лондоне Моуринью указывал на трудность выбора состава команды в середине сезона и попыток привить свои методы с таким небольшим временем для тренировок, и оставались вопросы о том, как ему следует настроить свой центр поля. Воскресенье, казалось, отразило принятие португальцем решения сегодня, поскольку Эрик Дайер и Мусса Сиссоко сохранили свои места после того, как "Тоттенхэм" уничтожил "Бернли" (5:0) на прошлой неделе.

    Это был первый раз, когда "Шпоры" выставили одинаковый состав в двух играх кряду с 2017 года, и это привело к тому, что Дайер выдал одно из своих лучших оборонительных выступлений в сезоне, что помогло команде держать "Волков" подальше от своих ворот».

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    «Вулверхэмптон» заслуживает похвалу за свою игру

    «По мере приближения половины сезона "Вулверхэмптон", который можно простить за признаки усталости, играет с той интенсивностью и решительностью, которые полностью заслуживают очка, если не всех трех. Нуну высоко оценил самоотдачу и сплоченность своих подопечных во время их насыщенного сезона, в ходе которого они сыграли уже 31 матч, поскольку чередуют внутренние турниры со своей первой еврокубковой кампанией за 40 лет», — отмечает в отчете BBC о поединке Харри Пул.

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    • «Несмотря на пятый поединок за 15 дней, "Вулвз" прессинговали и по пятам преследовали "Шпор", показав 87,5% владения мячом в последние пять минут первого тайма, но безрезультатно. Они сохраняли такой же настрой во втором тайме, где Жоао Моутинью и Рубен Невес продолжали диктовать свою игру, а Хименес едва не забил перед тем, как это удалось Траоре. Как только пыль этой битвы осядет, они наверняка будут гордиться еще одним отличным выступлением».

    Моуринью одержал победу под своим товарным знаком

    «Эпоха Жозе Моуринью в "Тоттенхэме" действительно началась, и одна из тех побед на выезде, которой содействовала удача, что уже стало его товарным знаком в Премьер-лиге. Было даже то самое скольжение на коленах от него по мокрому газону, что вызывало воспоминания о его известном забеге вдоль боковой линии на "Олд Траффорд" в 2004 году, когда победный мяч забил Вертонген», — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

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    • «Фанаты "Вулверхэмптона" большую часть матча пели: "Особенный Нуну", Моуринью расстроил своего бывшего вратаря драмой в самой концовке матча, что позволило "Шпорам" подняться на пятое место, что на три очка позади "Челси". Моуринью настаивал на том, что лондонцы проиграли бы такой поединок при Маурисио Почеттино, и его команде действительно повезло против хозяев, которые доминировали на поле после того, как пропустили в первом тайме от Моуры».

    «Тоттенхэм» проявил качества, которые ценит Моуринью

    «Стараясь изо всех сил, "Шпоры" испытывали проблемы с тем, чтобы соответствовать невероятному уровню энергии своих оппонентов. И гости попросту не могли проявить себя на протяжении значительных периодов в матче. Давинсон Санчес попал в настоящий кошмар против беспокойных Диого Жоты и Рауля Хименеса, в то время как Вертонгену пришлось отвечать на темп Траоре», — отмечает в материале ESPN Лиам Уилер.

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    • «Босс "Шпор", похоже, разжег в себе некий пожар, а Эрик Дайер стал еще одним исполнителем, выдавшим вдохновенное выступление после возвращения в основной состав. Подопечные Моуринью проявили готовность бросаться под удары соперника, когда "Волки" совершили натиск чужих владений, и менеджер "Тоттенхэма" должен быть доволен стойкостью своего коллектива». 0

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