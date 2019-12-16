Де Брейне — ключ к успехам «Манчестер Сити»

В 17-м туре АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 3:0 победил на выезде «Арсенал». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Де Брейне в очередной раз проявил свой интеллект

«Есть два полузащитника, которые, как по мне, выделяются в мировом футболе прямо сейчас. И это Кевин де Брейне из "Манчестер Сити" и Френки де Йонг из "Барселоны", — пишет в своем материале для Daily Mail экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Реднапп.

"У них совершенно другой класс. Их мозг так созвучен современному футболу. Интеллект, который проявляется во время их проходов, своевременность их попыток отобрать мяч у соперника, то, как они читают игру и знают, что должно произойти, как будто у них в гетрах хрустальный шар!".

Тактика Юнгберга провалилась

"Это была шестая игра в АПЛ подряд, в которой 'Арсенал' пропустил первым. И в целом подопечные Фредди Юнгберга были биты слишком легко — их полузащита и наспех сформированная оборона оказалась не способной справиться с 'Манчестер Сити' во время его контратак. 'Канониры' редко угрожали чужим воротам, когда Обамеянг в основном был безучастным свидетелем", — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

"Что еще хуже, менеджер лондонцев потерял Колашинаца из-за травмы, и это еще больше осложнило его проблемы в защите. 'Арсенал' уже пять матчей дома кряду не знает без побед в АПЛ: высокий прессинг его команды не сработал, поскольку оборона раскрывалась слишком легко и часто. Уязвимость задней линии хозяева бросалась в глаза, а замены шведского тренера мало повлияли на ход игры".

Де Брейне — мозг "Манчестер Сити"

"Какой игрок! В этом поединке состоялись две игры, которые перекликались как эхо. Одна из них — это, собственно матч между 'Арсеналом' и 'Манчестер Сити', тогда как вторая — когда де Брейне получал мяч", — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

"В эти моменты все остальное, казалось, таяло. Этот футболист настолько хорош, что иногда он делает игру глупой или мягкой. Именно вокруг него наверняка будет вращаться все остальное в действиях манкунианцев, если они собираются превратить свой устойчивый блеск в центре поля в трофеи".

Де Брейне стоит считать лучшим на своей позиции

"Он был той фигурой, которая делала разницу на поле. Мы говорим о человеке, который стал одним из лучших на своем месте в футболе. На данной позиции его стоит считать лучшим в мире, если говорить о полузащитниках атакующего плана", — заявил в эфире Sky Sports экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер.

"В голову сразу приходят все эти великие легионеры в английской Премьер-лиге, вроде Бергкампа, Дзолы и Кантона. Мы будем так говорить о Давиде Сильве, и мы будем говорить так о де Брейне, когда бы он ни ушел из клуба. Он на голову выше всех, кто действует в этом амплуа, как в АПЛ, так и во всем мире". 0