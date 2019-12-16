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    Де Брейне — ключ к успехам «Манчестер Сити»

    Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

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    Де Брейне (справа) — главный творец побед «Сити»
    Де Брейне (справа) — главный творец побед «Сити»
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    В 17-м туре АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 3:0 победил на выезде «Арсенал». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Де Брейне в очередной раз проявил свой интеллект

    «Есть два полузащитника, которые, как по мне, выделяются в мировом футболе прямо сейчас. И это Кевин де Брейне из "Манчестер Сити" и Френки де Йонг из "Барселоны", — пишет в своем материале для Daily Mail экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Реднапп.

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    • "У них совершенно другой класс. Их мозг так созвучен современному футболу. Интеллект, который проявляется во время их проходов, своевременность их попыток отобрать мяч у соперника, то, как они читают игру и знают, что должно произойти, как будто у них в гетрах хрустальный шар!".

    Тактика Юнгберга провалилась

    "Это была шестая игра в АПЛ подряд, в которой 'Арсенал' пропустил первым. И в целом подопечные Фредди Юнгберга были биты слишком легко — их полузащита и наспех сформированная оборона оказалась не способной справиться с 'Манчестер Сити' во время его контратак. 'Канониры' редко угрожали чужим воротам, когда Обамеянг в основном был безучастным свидетелем", — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

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    "Что еще хуже, менеджер лондонцев потерял Колашинаца из-за травмы, и это еще больше осложнило его проблемы в защите. 'Арсенал' уже пять матчей дома кряду не знает без побед в АПЛ: высокий прессинг его команды не сработал, поскольку оборона раскрывалась слишком легко и часто. Уязвимость задней линии хозяева бросалась в глаза, а замены шведского тренера мало повлияли на ход игры".

    Де Брейне — мозг "Манчестер Сити"

    "Какой игрок! В этом поединке состоялись две игры, которые перекликались как эхо. Одна из них — это, собственно матч между 'Арсеналом' и 'Манчестер Сити', тогда как вторая — когда де Брейне получал мяч", — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

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    • "В эти моменты все остальное, казалось, таяло. Этот футболист настолько хорош, что иногда он делает игру глупой или мягкой. Именно вокруг него наверняка будет вращаться все остальное в действиях манкунианцев, если они собираются превратить свой устойчивый блеск в центре поля в трофеи".

    Де Брейне стоит считать лучшим на своей позиции

    "Он был той фигурой, которая делала разницу на поле. Мы говорим о человеке, который стал одним из лучших на своем месте в футболе. На данной позиции его стоит считать лучшим в мире, если говорить о полузащитниках атакующего плана", — заявил в эфире Sky Sports экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер.

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    • "В голову сразу приходят все эти великие легионеры в английской Премьер-лиге, вроде Бергкампа, Дзолы и Кантона. Мы будем так говорить о Давиде Сильве, и мы будем говорить так о де Брейне, когда бы он ни ушел из клуба. Он на голову выше всех, кто действует в этом амплуа, как в АПЛ, так и во всем мире". 0

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