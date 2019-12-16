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    Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020

    Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 15:00 мск

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    16 декабря в 15:00 по Москве в Швейцарии начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Впервые за долгое время в плей-офф турнира нет российских команд.
  • Онлайн жеребьёвки
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    • Кто играет

    32 команды 1/16 финала Лиги Европы составили: 12 победителей группового этапа, 12 — вторых команд и 8 команд из Лиги чемпионов, занявших там третьи места в группах.

    Перед жеребьевкой клубы поделены на две части: сеянные и несеяные.

    Сеяными стали победители групп и 4 выходца из Лиги чемпионов с наибольшим рейтингом УЕФА.

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    • Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Базель», «Бенфика», «Брага», «Гент», «Зальцбург», «Интер», «Истанбул Башакшехир», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Севилья», «Селтик», «Эспаньол».

    Несеяные: «Айнтрахт», «Алкмаар», АПОЕЛ, «Байер», «Брюгге», «Вольфсбург», «Вулверхэмптон», «Копенгаген», «Лудогорец», «Олимпиакос», «Глазго Рейнджерс», «Рома», «Спортинг» «Хетафе» «ЧФР Клуж», «Шахтер» Донецк.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Команд из России в плей-офф Лиги Европы не оказалось. ЦСКА и «Краснодар» не сумели выйти из своих групп, а «Локомотив» и «Зенит» заняли в Лиге чемпионов лишь четвертые места.

    Правила жеребьевки

    Первые матчи дома проведут сеяные команды.

    Не сыграют друг с другом клубы из одного национального чемпионата и те, кто играл в одной группе.

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    Отдельное ограничение затронуло «Брагу» и «Порту». Их стадионы находятся близко друг от друга, и по регламенту УЕФА не могут принимать матчи в один день. При этом обе команды сеяные.

    «Порту» по итогам чемпионата Португалии занял место выше, чем «Брага», потому первый матч проведет дома, а «Брага» — на выезде.

    Даты матчей

    Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы намечены на 20 февраля, ответные — 27 февраля 2020 года.

    Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.

    Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша). 0

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