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    «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой

    Два гранда европейского футбола сразятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Пеп Гвардиола
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    По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов самой громкой парой этой стадии стало противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Автор Squawka Гарри Эдвардс представил все подробности предстоящих матчей, которые пройдут в феврале и марте.
    Команда Пепа Гвардиолы довольно легко вышла из группы, финишировав на первом месте без поражений и опередив «Аталанту» на семь очков.

    У «горожан» было пять потенциальных соперников перед жеребьевкой — «Реал», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» Д и «Лион». Конечно, были более предпочтительные варианты, но жребий выбрал Мадрид.

    В то же время «Реал» стал вторым в группе вслед за «Пари Сен-Жермен». В первых двух играх «сливочные» набрали одно очко, но затем команда набрала ход. В плей-офф «Реал» будет бороться за свой 14-й трофей в истории и пятый — за последние семь сезонов.

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    • Однако пока мысли о финале надо отложить, ведь впереди обе команды ждет сложнейшее испытание. Итак, что нам надо знать?

    Когда и где

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    Первая игра: 26 февраля 2020 года, стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид

    Вторая игра: 17 марта 2020 года, «Эстихад», Манчестер

    Как это скажется на графике «Сити»?

    У «Ман Сити» будет самый сложный календарь из всех участников плей-офф.

    За четыре дня до поездки в Мадрид «горожане» отправятся в гости к прямому конкуренту «Лестеру», который набрал шикарную форму и ведет борьбу за второе место в АПЛ. Также манчестерцы могут встретиться с «Арсеналом», если подопечные Гвардиолы не выйдут в финал Кубка английской лиги. В случае выхода в решающий матч, он заменит поединок с «Арсеналом».

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    • Ситуация станет лишь на каплю лучше перед встречей с «Реалом» на «Этихаде». «Ман Сити» встретится дома с «Бернли» за три дня до ответного поединка с мадридцами. Затем, четыре дня спустя, команда в гостях будет сражаться с «Челси».

    «Реал» — «Манчестер Сити»: предыдущие матчи в ЛЧ

    Команды в последний раз встречались в ЛЧ почти четыре года назад
    globallookpress.com

    4 мая 2016 года: «Реал» — «Ман Сити» 1:0

    26 апреля 2016 года: «Ман Сити» — «Реал» 0:0

    21 ноября 2012 года : Ман Сити« — "Реал" 1:1

    18 сентября 2012 года: "Реал" — "Ман Сити" 3:2

    Общая статистика: "Реал" (победа, ничья, ничья, победа) — "Ман Сити" (поражение, ничья, ничья, поражение), по голам — 5:3

    "Реал": плюсы и минусы

    Бензема сейчас — главная сила в атаке «Реала»
    globallookpress.com

    Сильные стороны

    Карим Бензема в этом сезоне находится в отличной форме. Французский форвард забил 16 голов в 21 матче во всех турнирах, 12 из которых — в Примере. В этом сезоне равных ему нет. Помогают Бенземе впереди Родриго и Иско, причем у первого уже четыре гола в ЛЧ.

    Помимо довольно мощной атаки, у "Реала" также весьма надежная защита. В Примере "сливочные" пропустили 12 голов — лучший результат только у мадридского "Атлетико". Осталось показать такую же надежность в Лиге чемпионов.

    Слабые стороны

    Не только игровые моменты, но и одержимость "Реала" Лигой чемпионов — этим "Сити" может воспользоваться. Испанский гранд выигрывал три ЛЧ подряд, чего никому не удавалось сделать за всю историю турнира под таким названием.

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    • Но в прошлом сезоне "Реал" выбыл из турнира на аналогичном этапе после поединков с "Аяксом". Да, голландцы играли великолепно, но капитуляция "Реала" в Мадриде все равно нанесла огромный ущерб клубу. Это может привести теперь к чрезмерной мотивации, что может сработать против "Реала" в итоге.

    Ключевая статистика: "Реал" преодолевал 12 из 13 барьеров в плей-офф Лиги чемпионов.

    "Реал": реакция на жеребьевку

    Зидан установил планку для «Реала» в ЛЧ очень высоко
    globallookpress.com

    Мадридский клуб — самый успешный в истории Лиги чемпионов, поэтому статус несеяной для этой команды оказался настоящей подставой для "Ман Сити".

    Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо признает, что "Ман Сити" — большой клуб, но он также заявил, что мадридцы способны обыграть любого соперника.

    "Сейчас это классный оппонент и болельщиков ждет захватывающая битва для болельщиков. Мы подходим к ней с энтузиазмом и верой в наших футболистов. Все знают, насколько этот турнир особенный для нас.

    У нас будет противник, который преследует аналогичную цель. 'Сити' вложил большие деньги в команду за последние годы, но мы — 'Реал', который способен противостоять любой команде", — отметил Бутрагеньо.

    Прогноз

    ЛЧ может остаться единственной целью для «Ман Сити»
    globallookpress.com

    Сложно делать однозначные прогнозы. 13-кратный чемпион турнира против команды, которая пытается выиграть ЛЧ впервые. Зинедин Зидан против Пепа Гвардиолы. Испанские богачи против английских.

    Гвардиола имеет отличную статистику против "Реала" — его команды выиграли 9 из 17 матчей и проиграли всего четыре. Тем не менее, три поражения состоялись в последних трех играх.

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    • Гвардиола может говорить, что его не интересует статистика, но каталонцу сейчас нужна только победа, ведь гонка за титул в АПЛ может быстро закончиться, что видно уже сейчас — "Ливерпуль" продолжает отрываться.

    Таким образом, "Манчестер Сити" сосредоточит все силы на Лиге чемпионов. Мы ждем, что "горожане" пройдут дальше. 0

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