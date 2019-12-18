Молодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лиги

«Астон Вилла» нанесла поражение «Ливерпулю» со счетом 5:0 в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Дубль оформил Жонатан Коджиа, по одному точному удару нанесли Конор Хурихейн и Уэсли, а Морган Бойс отметился автоголом. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Команда тинэйджеров

Редакция BBC обратила внимание на состав «Ливерпуля», основу которого составляли игроки, которым не было и 20 лет.

«До начала матча некоторые эксперты предполагали, что "Ливерпулю" стоило сформировать два примерно равных состава, один из которых должен был отправиться в Катар на клубный чемпионат мира, а второй должен был остаться в Англии. Впрочем, "красные" поступили иначе, за что нарвались на критику со стороны Футбольной ассоциации, которая рассчитывала, что мерсисайдцы попросят внести изменения в календарь.

На игру с "Астон Виллой" "Ливерпуль" выставил самый молодой состав в своей 127-летней истории, затмив рекорд, установленной командой, сыгравшей в Кубке Англии против "Плимута" в 2017 году. Средний возраст того коллектива составлял 21 год и 296 дней.

Во вторник самыми возрастными игроками "красных" были капитан Педро Чиривелья и Исаак Кристи-Дэвис, которым сейчас по 22 года.

16-летний Харви Эллиотт, 17-летний Том Хилл и 18-летний Льюис Лонгстафф сформировали атакующее трио.

Чиривелья провел наибольшее количество матчей за "Ливерпуль" на взрослом уровне — семь. Харби Кейн отыграл на взрослом уровне 50 игр, но 49 из них припали на выступления за "Донкастер" в прошлом сезоне.

Семеро из 11 игроков "Ливерпуля", находившихся на поле в концовке встречи, были тинэйджерами», — говорится в материале.

Урок для «Ливерпуля», праздник для «Виллы»

Корреспондент The Guardian Пол Дойл считает, что успех в Кубке лиги может помочь «Астон Вилле» улучшить турнирное положение в Премьер-лиге.

«В тот момент, когда молодое поколение "Ливерпуля" надеялось продемонстрировать свою готовность к взрослому футболу, 30-летний нападающий "Астон Виллы" Жонатан Коджиа воспользовался своим шансом и сделал громкую заявку на попадание в основу, сыграв главную роль в моменте с первым голом, после чего еще и оформил дубль.

Эти точные удары наряду с автоголом Моргана Бойса обеспечили "вилланам" выход в полуфинал Кубка лиги, преподав юным футболистам "Ливерпуля" урок о беспощадной реальности взрослого футбола. Довершил разгром "Ливерпуля" точный удар Уэсли в компенсированное время второго тайма.

Итоговый результат говорит нам о легкой прогулке "Астон Виллы", но "Ливерпуль" на самом деле уступал не так сильно, как может показаться, хотя ему не хватало зрелости и доли везения. Возникали моменты, особенно когда 16-летний Харви Эллиотт включал свой дриблинг, когда казалось, что юнцы "красных" вот-вот повергнут трибуны в шок. Вратарю "вилланов" Эрьяну Нюланду пришлось выполнить несколько сэйвов.

В конечном счете, однако, "Вилла" почувствовала себя комфортно задолго до окончания первого тайма. Под занавес встречи Дин Смит лишь в очередной раз порадовался, когда гол забил вышедший со скамейки Уэсли. Первый гол бразильца за десять последних матчей стал идеальным ответом на дубль Коджиа.

Таким образом, футболисты "Астон Виллы" получили серьезный заряд уверенности перед тремя матчами Премьер-лиги против прямых конкурентов в борьбе за выживание», — подчеркивает Дойл.

Хороший старт «Ливерпуля»

Журналист SkySports Адам Бейт отметил, что «Ливерпуль» не сильно уступал более опытному сопернику, особенно на старте матча.

«Юрген Клопп подчеркивал, что Нил Критчли и его футболисты могут рассчитывать на поддержку основного состава, отправившегося в Катар на клубный чемпионат мира, но именно громкая поддержка фанатов "Ливерпуля" на "Вилла Парк" стала самым ярким моментом в дебюте встречи.

Было хорошо слышно вздохи разочарования, когда Ки-Ян Хувер выбирал неправильную позицию, и рев одобрения, когда 16-летний Харви Эллиотт был близок к взятию ворот.

Это была самая молодая команда "Ливерпуля". Самая молодая команда, когда-либо игравшая в Кубке лиги. На первых минутах игры "красные" были настойчивы и активны. Сначала Херби Кейн вынудил вратаря выполнить сэйв, затем Элиотт серьезно угрожал чужим воротам. Юные футболисты не подавали признаков страха.

Если кто-то считает, что я слишком преувеличиваю, учитывая, как мало продержался паритет, обращу внимание на некоторую статистику. "Ливерпуль" не только доминировал во владении мячом в течение 90 минут, но и сделал в три раза больше касаний мяча в чужой штрафной за первые полчаса и нанес в четыре раза больше ударов», — отмечает Бейт.

Эллиотт готов к основе

Обозреватель Liverpool Echo Коннор Данн выделил в составе «Ливерпуля» Харви Эллиотта, который, по его мнению, вскоре ворвется в первую команду.

«Всегда наблюдается большое волнение и интерес к молодым игрокам, выходящим на поле на взрослом уровне, и "Ливерпуль" не стал исключением.

Во вторник вечером на игру с "Астон Виллой" "красные" выставили самую молодую команду в истории, средний возраст которой составил 19 лет, шесть месяцев и три дня.

И то, что мы увидели, стало по-настоящему превосходным выступлением, в котором некоторые молодые игроки продемонстрировали, почему их считают звездами следующего поколения.

Во главе команды находился Харви Эллиотт, который раз за разом бросал вызов опытному Нилу Тейлору и с постоянством оказывался победителем дуэлей.

16-летний нападающий неустанно работал, чтобы усилить давление и вынудить "Астон Виллу" прижаться к воротам.

Эрьяну Нюланду пришлось выполнить несколько шикарных сэйвов, чтобы помешать Эллиотту отличиться. Усилия талантливого юноши также позволили "красным" заработать несколько угловых.

Он несколько раз показал в деле свои быстрые ноги и физическую мощь, а также неплохо комбинировал с Льюисом Лонгстаффом, Томом Хиллом и Херби Кейном.

Это был отличный матч со стороны молодого футболиста, который приблизился к тому, чтобы действительно ворваться в первую команду "Ливерпуля", и дело не только в том, как он сыграл в атаке.

Эллиотт часто опускался вглубь поля, где оказывал помощь защитникам в отборе мяча, после чего активно двигался к чужим воротам», — пишет Данн. 0