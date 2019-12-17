«Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?

«Синим» лишь в последнем матче группового этапа удалось завоевать путевку в плей-офф, когда они обыграли «Лилль» со счетом 2:1 на «Стэмфорд Бридж».

Это позволило им финишировать вторыми в группе H, сразу после «Валенсии», которая набрала столько же очков (11), но обошла их по дополнительным показателям.

Учитывая, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выиграли свои группы (и не могли попасть на команду из Англии), и то, что «Валенсия» не могла выйти на «Челси» в 1/8 финала, у лондонцев было пять возможных противников перед жеребьевкой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Варианты были: «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Барселона», «Бавария» и «РБ Лейпциг». У «синих» есть свои история взаимоотношений с каждым из клубов кроме «Лейпцига», но именно шарик с надписью «Бавария» был извлечен из чаши.

Когда и где

Первый матч: 25 февраля 2020 года, «Стэмфорд Бридж», Лондон.

Второй матч: 18 марта 2020 года, «Альянц Арена», Мюнхен.

Как это скажется на графике «Челси»?

Счастливы игроки «Челси» точно не будут, учитывая, что матчи Лиги чемпионов неудачно пересекаются с запланированными матчами Премьер-лиги — хотя эти даты все еще могут измениться, а телевизионные трансляции еще не запланированы.

Всего за три дня до того, как они примут «Баварию» в первом матче 1/8 финала, «синие» будут играть с «Тоттенхэмом» на «Стэмфорд Бридж» в матче, который потребует много энергии — особенно после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик «шпор». Через четыре дня они отправятся в Борнмут, надеясь отомстить за недавнее поражение со счетом 0:1.

Между тем, за четыре дня до ответного матча на «Альянц-Арене», «Челси» отправляется в гости к «Астон Вилле», а затем, через три дня после того, как лондонцы отдадут все свои силы в Германии, «Манчестер Сити» примет «синих» на «Этихаде».

«Челси» ждет тяжелый матч на «Этихаде» globallookpress.com

На той же неделе команда Пепа Гвардиолы также примет участие в матче Лиге чемпионов, но после домашнего поединка с «Реалом» у них будет лишний день отдыха. Важно также отметить, что на той неделе «горожане» не будут никуда ездить.

Предыдущие встречи: «Челси» против «Баварии»

30 августа 2013: «Бавария» 2:2 «Челси» (Суперкубок УЕФА)

19 мая 2012: «Бавария» 1:1 «Челси» (Лига Чемпионов)

12 апреля 2005: «Бавария» 3:2 «Челси» (Лига Чемпионов)

6 апреля 2005: «Челси» 4:2 «Бавария» (Лига Чемпионов)

Совокупный счет: «Челси» (ННПВ) 9:8 «Бавария» (ННВП)

«Бавария» Мюнхен: сильные и слабые стороны

Сильные стороны

Одна из самых очевидных сильных сторон мюнхенской «Баварии» — это Роберт Левандовски. Польский нападающий был в феноменальной форме в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов.

Левандовски в настоящее время лидирует в бомбардирской гонке соревнования, забив 10 голов в пяти матчах, в том числе два против другой лондонской команды — «Тоттенхэма».

31-летний футболист также забил четыре гола матче с белградской «Црвеной Звездой», закончившемся со счетом 6:0. Это был самый быстрый покер в ​​истории Лиги чемпионов, кроме того, уже во второй раз Левандовски забил четыре мяча в одной игре Лиги чемпионов, догнав по этому показателю Лионеля Месси.

Если говорить о статике Левандовски во всех соревнованиях, польский нападающий забил 29 мячей в 23 играх, не сумев отличиться только в пяти матчах.

Левандовски оформил покер в матче с «Црвеной Звездой» globallookpress.com

Сказать, что защита «Челси» была не лучшей в этом сезоне, было бы небольшим преуменьшением, и Левандовски, без сомнения, предвкушает встречи с ними в следующем году.

Но Левандовски не одинок, в составе «Баварии» также есть такие забивные игроки, как Серж Гнабри и Филипп Коутиньо. Немец — бывший игрок «Арсенала» — вернувшись в Лондон в октябре забил четыре гола в ворота «Тоттенхэма» (7:2).

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Если у «Челси» и есть какой-то шанс, то лишь если они выжмут максимум из зимнего трансферного окна. Поскольку недавно их транферный бан был сокращен, это позволяет им подписывать игроков уже в январе.

Слабые стороны

Несмотря на то, что «Бавария» не слишком впечатляюще начала сезон Бундеслиги, на самом деле она не продемонстрировала ни одной серьезной слабости.

Их плохая форма при Нико Коваче была скорее коллективной неудачей, но у «Баварии» Ханса Флика есть проблемы, которыми может воспользоваться «Челси».

В Бундеслиге в этом сезоне «Бавария» позволила своим противникам сделать в общей сложности 143 удара по воротам, в среднем 9,53 за игру.

В прошлом сезоне за игру в Бундеслиге противники наносили 7,59 ударов, что не намного ниже, но все же достаточно ощутимо для команды, завоевавшей седьмой титул подряд.

Защита «Баварии» уже не так надежна globallookpress.com

«Бавария» также чаще пропускает голы, в среднем за игру в этом сезоне пропуская 1,4 гола — их набрался 21. В прошлом сезоне их среднее значение было 0,94 за игру — «Бавария» финишировала со второй по надежности защитой в Бундеслиге, пропустив всего 32 мяча.

В последние недели «Челси» испытывает проблемы в атаке, не сумев дважды забить в последних пяти играх — столько же, сколько в первых 21 играх. Но «синие» были связаны слухами с трансферами, которые усилят их атаку, такими как Уилфрид Заа и Тимо Вернер — оба добавили бы остроте атакам в матчах против «Баварии».

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Ключевая статистика: «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в семи из восьми прошедших сезонов и была выбита «Ливерпулем» в 1/8 финала сезона 2018/19.

Реакция «Баварии» на жеребьевку

Не желая опережать события и заранее расслабляться, несмотря на проблемы «Челси», звезды мюнхенской «Баварии» были сдержаны в своих реакциях на результат жеребьевку — хотя некоторые называли жребий «хорошим».

Томас Мюллер, который забил в финале Лиги чемпионов 2012 года против «Челси», подчеркнул проблемы, которые могут доставить «синие», сказав: «Мне нравится результат жеребьевки, но у "Челси" есть игроки, которые могут доставить нам сложности».

«Приятно видеть три немецких команды в 1/8 финала, и я надеюсь, что то же самое смогу сказать и о четвертьфинале».

Серж Гнарби globallookpress.com

Серж Гнабри разделяет его чувства: «Мы просто смотрели ход жеребьевки в нашей столовой. "Челси" — это хороший жребий, это будет отличный матч с хорошей атмосферой».

Мануэль Нойер, который отразил пенальти Ромелу Лукаку в финале Суперкубка 2013 года, обеспечив трофей для «Баварии», сказал:

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«Мы очень рады поехать в Лондон, у нас остались хорошие воспоминания. "Челси" — опасная команда, мы должны относиться к ней серьезно и не терять концентрации. Конечно, мы хотим пройти в четвертьфинал».

Прогноз

В данный момент ни «Челси», ни «Бавария» не лидируют в своих чемпионатах. «Челси» четвертый в Премьер-лиге, но проиграл четыре из пяти последних матчей, а «Бавария» занимает пятое место в Бундеслиге.

Но «Бавария» хорошо играла даже в матчах, в которых уступала, а их выступление в Лиге чемпионов безупречно.

Поскольку Левандовски возглавляет линию атаки против ненадежной защиты «Челси» — даже с учетом потенциальных январских новобранцев — трудно увидеть что-либо, кроме успеха «Баварии».

«Бавария» выйдет в четвертьфинал. 0