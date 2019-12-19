Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Ливерпуль» со счетом 2:1 победил «Монтеррей». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» победил вопреки проблемам в обороне

«Другой континент, другая конкуренция, тот же старый "Ливерпуль". Полуфинал Клубного чемпионата мира выдался сложным для европейских чемпионов, но Фирмино нашел знакомое решение, когда забил победный мяч в компенсированное время», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Джордану Хендерсону пришлось стать партнером Гомеса в центре обороны, тогда как Джеймс Милнер заменил отдыхавшего Александера-Арнольда. В связи с этим проблемы были неизбежны, и "Монтеррей" пытался использовать уязвимость своих оппонентов в воздухе, но контроль мяча вместе с надежной игрой Алиссона помогли ослабить давление на защиту мерсисайдцев».

Салах сыграл ключевую роль в голах «Ливерпуля»

«Салах был, бесспорно, главным действующим лицом в этот вечер. Он внес свой вклад в первый решающий момент в игре, разрезав оборону соперника превосходным обратным пасом за спины Сесара Монтеса и Николаса Санчеса, который получил Кейта и одним касанием конвертировал в гол», — отмечает в материале The Independent Мелисса Редди.

«Для "Ливерпуля" в концовке наступил момент, чтобы ускорить темп и, к счастью для себя, не допустить перехода игры в дополнительное время. Это Фирмино, который только недавно появился на поле, провел аккуратный гол после упорных действий Салаха, а также хитрой скидки Александера-Арнольда, после чего команда навстречу "Фламенго" вышла в финал».

«Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер

«Был момент, когда Клоппу, вероятно, хотелось бы, чтобы он вместо этого отправился в "Вилла Парк" [на четвертьфинал Кубка Лиги, где накануне против "Астон Виллы" играл резерв мерсисайдцев]. У его подопечных были проблемы в игре, состав был неузнаваем, а тренер "Монтеррея" Антонио Мохамед — призывая удалить Джо Гомеса — решил имитировать гангстера из "Наркоса", жестикулируя менеджеру "Ливерпуля" о том, чтобы сравнить размер яиц», — пишет на страницах The Telegraph Крис Баскомб.

«Клопп, все более разочарованный затягиванием времени, симуляцией и постоянным срывом игры со стороны мексиканского соперника, который оказался более конкурентоспособным, чем представлялось, был рад принять вызов. Один из самых необычных 24 часов в истории "Ливерпуля": два матча, 28 игроков, два кубка и два континента. "Клопп-тайм" — столь влиятельное в Премьер-лиге — очевидно, путешествует удачно».

Кейта постепенно находит себя в «Ливерпуле»

«Когда он был нужен, он вышел. Снова. Многое сказано о значении Фирмино для "Красных", а также о том, как его игра позволяет раскрываться остальным, но это был его момент, от которого фанаты, игроки и персонал будут в восторге — классный финиш от бразильца, а значит им предстоит встреча с его соотечественниками в субботу», — констатирует в материале The Mirror Алекс Ричардс.

«В Катаре были проблески лучших качеств Кейта, который показал, что может принести своей команде благодаря умению разгонять атаки через центр поля и производить умные касания в и рядом с владениями соперника. Его игра продемонстрировала, что он использует предоставленные ему возможности после его недавней травмы». 0