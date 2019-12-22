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    Ребрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили все

    В 2016-м году туринский суперклуб обновил свое лицо и это сработало

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    Криштиану Роналду
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    Автор Bleacher Report Том Уильямс рассказывает о том, насколько успешно «Ювентус» провел кампанию по смене имиджа и восприятия клуба.

    Смело и вопреки старым фанатам

    Встреча, на которой «Ювентус» впервые представил свой новый лик, состоялась еще весной 2016 года в небольшом офисе на первом этаже бывшей штаб-квартиры клуба в центре Турина.

    На ней присутствовали Джорджио Риччи, руководитель отдела корпоративных доходов «Юве», менеджер по развитию бренда Лука Адорнато, а также другие менеджеры — Сильвио Вигато, Даниэле Лунацци, Федерико Паломба и Клаудио Альбанезе. Также к общению подключилась американская консалтинговая компания Interbrand.

    Когда за окнами стучал дождь, люди из Interbrand представили 20-минутную презентацию о ребрендинге клуба. Ее итогом стал новый логотип «Юве» в виде простой и стильной буквы J.

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    • Представители туринского клуба были поражены смелостью перемен. Они осознавали, что отказ от прежнего стиля может привести к гневу фанатов, но на первом месте оказалось стремление охватить новые рынки.

    «Идея состояла в том, чтобы внедрить клуб в более широкую индустрию развлечений. Речь шла о популяризации "Ювентуса" в более широких кругах. Чтобы это явление вышло за пределы футбола», — отметил Риччи.

    «Юве» пустил корни везде

    У «Юве» получилось преобразиться
    juventus.com

    Переработанный логотип, в конечном счете, сформировал основу новой визуальной идентичности клуба, которая была представлена в январе 2017-го. Яркое событие, которое посетили 500 гостей, состоялось во время Миланской недели моды. Это не совпадение.

    Место и время были выбраны специально, чтобы показать стремление «Ювентуса» выйти на новый уровень и начать диалог со всем миром. Клуб постарался сделать все, чтобы обратить внимание глобальных потребителей разных возрастов и профессий, которые могли бы заплатить за бренд «Юве» в надежде получить впечатления, которые способны дарить Red Bull, Ferrari и Harley-Davidson, даже если их поклонники никогда не пили энергетики, не ездили на спорткаре или мотоцикле.

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    • «Нам надо было создать бренд, который захватывал бы воображение людей, которым не обязательно увлекаться футболом. Мы последовали примеру Nike и Adidas, Chanel, Loui Vuitton и Gucci, которые ведут борьбу за внимание и эмоции», — заявил представитель туринского клуба.

    «Если взглянуть на лого "Ювентуса", то оно гораздо лучше сочетается с Gucci или Nike, чем другие, сложные и многогранные эмблемы клубов».

    Проект не заставил долго ждать свои плоды. За три года, которые прошли с момента запуска, клуб стал героем документального сериала от Netflix, запустил серию мультфильмов на YouTube Kids, организовывал дискотеки в Нью-Йорке и основал скейт-бренд Palace.

    Цель была достигнута — клуб превратился в глобальный бренд, выходящий за рамки игры.

    Молодежи не нужны матчи на стадионе

    J — новый знак клуба
    juventus.com

    «Их амбиция — перейти от очень успешной итальянской футбольной команды к одному из крупнейших спортивных брендов в мире. Речь идет об актуальности и известности в огромном мире развлечений», — заявил вице-президент MediaCom Sport and Entertainment Миша Шер.

    Инновации в маркетинге подкреплялись и на футбольном поле, где доминирование в Серии А сопровождалось провалами в Лиге чемпионов. Летом 2018 года пути двух направлений слились. «Юве» подписал Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

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    • Наследие Роналду стало частью пятилетнего плана развития бизнеса до 2024 года. В этом плане описаны некоторые главные тенденции, которые могут определять ближайшее будущее всей футбольной индустрии: объединение спорта и стиля жизни, рост популярности некоторых игроков, развитие женского футбола («Юве» создал свою команду в 2017-м), развитие киберспорта. Последнее вылилось в сотрудничество клуба в партнерстве с Konami.

    Наиболее значимая тенденция — эволюция отношения к футболу молодежи. Молодое поколение больше не интересуют живые футбольные матчи на стадионе, поэтому клуб вкладывает деньги в рекламные ролики и съемки «за кулисами».

    Цифры говорят обо всем

    Популярность «Ювентуса» только растет, как и стоимость
    globallookpress.com

    Внутреннее доминирование команды может оказаться под угрозой из-за успехов «Интера» и «Лацио» в этом сезоне, но за пределами поля клуб продолжает расти. Оборот подскочил с 172 миллионов евро в сезоне 2010/11 до 621 миллиона в прошлом сезоне.

    При этом стоимость «Ювентуса» увеличилась со 162 миллионов до 1,47 миллиарда за тот эе период. За последние 12 месяцев переговоры привели к доходу клуба в 100 миллионов евро в год от партнерских соглашений с Adidas и Jeep. И клуб стремится к большему.

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    • В мировом масштабе «Ювентус» все еще отстает от настоящих тяжеловесов Европы и находится на 11-м месте по данным Deloitte's Football Money League по годовой выручке. Тем не менее, руководство «Юве» убеждено, что «Реал», «Барселону» и «МЮ» реально догнать, используя глобальную привлекательность Роналду и умение мыслить нестандартно.

    «Чтобы достигнуть их уровня, мы не можем следовать по их курсу. "Барса", "Реал" и другие — часть совершенно другой системы и они используют ее силу. Они проделали свой путь за 10 лет, тогда как наша работа намного моложе. Мы будем пытаться догнать их, но сделаем это по-своему», — заявил Риччи. 0

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