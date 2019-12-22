Ребрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили все

Смело и вопреки старым фанатам

Встреча, на которой «Ювентус» впервые представил свой новый лик, состоялась еще весной 2016 года в небольшом офисе на первом этаже бывшей штаб-квартиры клуба в центре Турина.

На ней присутствовали Джорджио Риччи, руководитель отдела корпоративных доходов «Юве», менеджер по развитию бренда Лука Адорнато, а также другие менеджеры — Сильвио Вигато, Даниэле Лунацци, Федерико Паломба и Клаудио Альбанезе. Также к общению подключилась американская консалтинговая компания Interbrand.

Когда за окнами стучал дождь, люди из Interbrand представили 20-минутную презентацию о ребрендинге клуба. Ее итогом стал новый логотип «Юве» в виде простой и стильной буквы J.

Представители туринского клуба были поражены смелостью перемен. Они осознавали, что отказ от прежнего стиля может привести к гневу фанатов, но на первом месте оказалось стремление охватить новые рынки.

«Идея состояла в том, чтобы внедрить клуб в более широкую индустрию развлечений. Речь шла о популяризации "Ювентуса" в более широких кругах. Чтобы это явление вышло за пределы футбола», — отметил Риччи.

«Юве» пустил корни везде

У «Юве» получилось преобразиться juventus.com

Переработанный логотип, в конечном счете, сформировал основу новой визуальной идентичности клуба, которая была представлена в январе 2017-го. Яркое событие, которое посетили 500 гостей, состоялось во время Миланской недели моды. Это не совпадение.

Место и время были выбраны специально, чтобы показать стремление «Ювентуса» выйти на новый уровень и начать диалог со всем миром. Клуб постарался сделать все, чтобы обратить внимание глобальных потребителей разных возрастов и профессий, которые могли бы заплатить за бренд «Юве» в надежде получить впечатления, которые способны дарить Red Bull, Ferrari и Harley-Davidson, даже если их поклонники никогда не пили энергетики, не ездили на спорткаре или мотоцикле.

«Нам надо было создать бренд, который захватывал бы воображение людей, которым не обязательно увлекаться футболом. Мы последовали примеру Nike и Adidas, Chanel, Loui Vuitton и Gucci, которые ведут борьбу за внимание и эмоции», — заявил представитель туринского клуба.

«Если взглянуть на лого "Ювентуса", то оно гораздо лучше сочетается с Gucci или Nike, чем другие, сложные и многогранные эмблемы клубов».

Проект не заставил долго ждать свои плоды. За три года, которые прошли с момента запуска, клуб стал героем документального сериала от Netflix, запустил серию мультфильмов на YouTube Kids, организовывал дискотеки в Нью-Йорке и основал скейт-бренд Palace.

Цель была достигнута — клуб превратился в глобальный бренд, выходящий за рамки игры.

Молодежи не нужны матчи на стадионе

J — новый знак клуба juventus.com

«Их амбиция — перейти от очень успешной итальянской футбольной команды к одному из крупнейших спортивных брендов в мире. Речь идет об актуальности и известности в огромном мире развлечений», — заявил вице-президент MediaCom Sport and Entertainment Миша Шер.

Инновации в маркетинге подкреплялись и на футбольном поле, где доминирование в Серии А сопровождалось провалами в Лиге чемпионов. Летом 2018 года пути двух направлений слились. «Юве» подписал Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

Наследие Роналду стало частью пятилетнего плана развития бизнеса до 2024 года. В этом плане описаны некоторые главные тенденции, которые могут определять ближайшее будущее всей футбольной индустрии: объединение спорта и стиля жизни, рост популярности некоторых игроков, развитие женского футбола («Юве» создал свою команду в 2017-м), развитие киберспорта. Последнее вылилось в сотрудничество клуба в партнерстве с Konami.

Наиболее значимая тенденция — эволюция отношения к футболу молодежи. Молодое поколение больше не интересуют живые футбольные матчи на стадионе, поэтому клуб вкладывает деньги в рекламные ролики и съемки «за кулисами».

Цифры говорят обо всем

Популярность «Ювентуса» только растет, как и стоимость globallookpress.com

Внутреннее доминирование команды может оказаться под угрозой из-за успехов «Интера» и «Лацио» в этом сезоне, но за пределами поля клуб продолжает расти. Оборот подскочил с 172 миллионов евро в сезоне 2010/11 до 621 миллиона в прошлом сезоне.

При этом стоимость «Ювентуса» увеличилась со 162 миллионов до 1,47 миллиарда за тот эе период. За последние 12 месяцев переговоры привели к доходу клуба в 100 миллионов евро в год от партнерских соглашений с Adidas и Jeep. И клуб стремится к большему.

В мировом масштабе «Ювентус» все еще отстает от настоящих тяжеловесов Европы и находится на 11-м месте по данным Deloitte's Football Money League по годовой выручке. Тем не менее, руководство «Юве» убеждено, что «Реал», «Барселону» и «МЮ» реально догнать, используя глобальную привлекательность Роналду и умение мыслить нестандартно.

«Чтобы достигнуть их уровня, мы не можем следовать по их курсу. "Барса", "Реал" и другие — часть совершенно другой системы и они используют ее силу. Они проделали свой путь за 10 лет, тогда как наша работа намного моложе. Мы будем пытаться догнать их, но сделаем это по-своему», — заявил Риччи. 0