«Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?

Такуми Минамино произвел впечатление на «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, когда «красные» играли против «Зальцбурга» к октябре — он забил гол и сделал ассист. Его команда в той встрече проиграла на «Энфилде» со счетом 3:4. Еще раз он привлек к себе внимание в поединке второго круга, который завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Многие клубы АПЛ привлекла идея выкупить контракт Минамино за 7,25 миллиона фунтов. Но всех опередил «Ливерпуль» — 1 января японец присоединится к своему новому клубу.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) 19 декабря 2019 г.

К слову, в «Зальцбург» Минамино перешел в январе 2015 года из «Черезо Осака» менее чем за 1 миллион фунтов.

Несмотря на то, что Минамино пропустил часть этого сезона, он и в австрийской Бундеслиге демонстрирует потрясающую форму. На счету японца — 5 голов и 6 ассистов в 14 матчах. Футболист продолжает демонстрировать результативную игру и в составе сборной Японии — 11 голов в 22 матчах.

Минамино стал уже пятым действующим игроком «Ливерпуля», прогресс которого связан с нынешним спортивным директором «Зальцбурга» Ральфом Рангником, после Наби Кейта, Садио Мане, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино.

«Наш стиль очень похож на стиль Юргена. Это активный футбол, высокий прессинг, контр-прессинг. Когда мы отбираем мяч, то не хотим тратить время на пасы ради удержания или передачи назад. Мы стараемся как можно быстрее доставлять мяч вперед, создавать шансы и забивать как можно больше», — отмечает Рангник.

Ральф Рангник globallookpress.com

«Это точно не случайность, что у Клоппа в команде есть четыре моих бывших игрока. Это демонстрирует то, что он ищет игроков того же стиля, с теми же навыками и с тем же менталитетом, что и мы», — также сказал немецкий специалист.

На какой позиции играет Минамино?

В этом сезоне в «Зальцбурге» Минамино преимущественно действует на позиции центрального атакующего полузащитника или вингера. Но также он может сыграть на фланге полузащиты. Инфографика, приведенная ниже, демонстрирует его активность на поле и впечатляющие показатели в текущем розыгрыше ЛЧ.

Инфографика skysports.com

Тепловая карта еще больше подчеркивает то пространство от штрафной до штрафной, которое охватывает Минамино, а также то, что он нацелен в основном на пасы вперед, а также часто ищет партнеров на левом фланге.

Инфографика skysports.com

Его умение забивать голы и разворачивать атаки своей команды является ключевым качеством. Карта ударов по воротам, приведенная ниже, демонстрирует то, что большинство ударов Минамино наносит из пределов штрафной после того, как команда создает идеальный для этого момент.

Инфографика skysports.com

Благодаря своим великолепным пасам японец создает многочисленные возможности для партнеров команде. Инфографика ниже демонстрирует, как он отдавал ключевые пасы в Лиге чемпионов.

Инфографика skysports.com

Минамино всего 24 года, он обладает высоким уровнем работоспособности, он универсален и может создавать убийственные шансы для партнеров по команде. Подписание японца всего за 7 миллионов фунтов может оказаться весьма выгодной сделкой.

Минамино добавит «Ливерпулю» качества в атаке

Эксперт по немецкому футболу Рафаэль Хонигштейн анализирует трансфер Минамино в «Ливерпуль»:

«Минамино отличается от трех игроков атаки, которые на данный момент есть у "Ливерпуля", он не похож ни на одного из них. Садио Мане сильно отличается от Мохамеда Салаха, а Салах — от Роберто Фирмино. Теперь к ним добавляется четвертый футболист, и вы не можете сказать, кого конкретно он заменит. Но он точно добавит атакующего качества.

В последний год мы увидели, что каждый раз когда на поле появляется Алекс Окслейд-Чемберлен, он не оказывает того влияния, которое может предложить один из основной троицы "красных". Он лучше выглядит в полузащите. А Джердан Шакири, несмотря на все его навыки, недостаточно стабилен. Дивок Ориги может быть полезен только в центре нападения. Вы можете выпустить его вместо Фирмино, но не вместо Мане или Салаха.

Таким образом, наличие четвертого универсала в атаке, на которого можно положиться, снизит давление, которое оказывается на Фирмино, Салаха и Мане, а также позволил Клоппу использовать ротацию.

Я больше ждал, что "Ливерпуль" попытается подписать Тимо Вернера, который мог бы стать этим четвертым парнем. Однако этого не произошло. Минамино намного дешевле, но также, возможно, имеет большую ценность с точки зрения прогресса, которого может достичь.

Такуми Минамино globallookpress.com

Опять же — "Ливерпуль" зарекомендовал себя как клуб, который не тратит на игроков 100 миллионов фунтов. Он, как правило, покупает игроков, которые будут стоить 50, 60 или 100 миллионов через несколько лет благодаря игре и тренировкам в этой команде. Это ключ к успехам "Ливерпуля".

С точки зрения АПЛ трансфер Минамино — это почти бесплатный переход. Он стоит меньше 10 миллионов, вы никого не купите в АПЛ за такие деньги. Даже если взять Германию или Францию, то это невероятно дешево. Даже если Минамино по какой-то причине не заиграет, то это не станет большой проблемой, так как вы потратили деньги, которые сможете вернуть».

Журналист Sky Sports Винни О'Коннор объясняет, почему «Ливерпуль» быстро провернул сделку:

«Минамино произвел впечатление в "Зальцбурге" в матчах против "Ливерпуля". Он забил на "Энфилде" и был заметен в ответной игре. В нынешних рыночных условиях он, возможно, стоит около 20 миллионов фунтов, может, даже больше. Но у него в контракте был пункт выкупа за 7,25 миллиона. Для "Ливерпуля" это был трансфер, над которым вообще не нужно раздумывать. Имело смысл сделать этот ход уже сейчас, потому что за Минамино следили несколько клубов из Бундеслиги и Серии А, а также "МЮ" в АПЛ».

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