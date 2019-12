«Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?

Такуми Минамино произвел впечатление на «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, когда «красные» играли против «Зальцбурга» к октябре — он забил гол и сделал ассист. Его команда в той встрече проиграла на «Энфилде» со счетом 3:4. Еще раз он привлек к себе внимание в поединке второго круга, который завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Многие клубы АПЛ привлекла идея выкупить контракт Минамино за 7,25 миллиона фунтов. Но всех опередил «Ливерпуль» — 1 января японец присоединится к своему новому клубу.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1