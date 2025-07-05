Луис Энрике: «ПСЖ» хочет побеждать и идти дальше на КЧМ-2025

Наставник «ПСЖ»рассказал, чего ждет от матча с «Баварией» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Турнир проходит в США.

«В этом сезоне мы уже встречались с "Баварией". Это будет открытая игра двух атакующих команд. Я уверен, болельщики оценят это. Мы хотим побеждать и продвигаться на турнире, это наша четкая цель.

Реванш против "Баварии"? Для меня все по-другому. Я не испытываю чувства мести. Месть за что? За матч на стадии Лиги чемпионов? Мы сыграем в четвертьфинале, и для меня этого достаточно, чтобы быть мотивированным», — приводит слова Энрике Bayern&Germany.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» начнется 5 июля в 19:00 мск.