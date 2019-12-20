Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству

Поскольку «красным» приходится поддерживать баланс, выступая сразу в нескольких турнирах в этом месяце, включая поездку в Катар на Клубный чемпионат мира ФИФА, в команде Юргена Клоппа неизбежно возникнет напряженность.

«Ливерпуль» в настоящее время с десятиочковым отрывом лидирует в таблице Премьер-лиги и, похоже, готов завершить 30-летнюю гонку за титулом.

В то же время они уверенно выступают в Лиге чемпионов, а в январе их ждет мерсисайдское дерби в рамках третьего раунда Кубка Англии — ставки на «Энфилде» высоки как никогда.

Итак, учитывая все это, как может Клопп усилить состав «Ливерпуля», чтобы принести еще больше славы красной половине Мерсисайда? Давайте взглянем.

Какие позиции нужно укреплять в составе «Ливерпуля»?

То, что «Ливерпуль» не делал крупных приобретений летом и все же сделал так уверенно стартовал в сезоне, является свидетельством уровня игроков, уже находящихся в распоряжении Клоппа, а также способности тренера использовать их по максимуму каждую неделю.

Тем не менее, график «красных» теперь перегружен до предела, и для ряда позиций потребуется резерв и подстраховка, если они хотят выдержать такой темп.

Центр полузащиты нередко становился позицией, которую многие призывали Клоппа усилить, а некоторые предполагают, что немецкому специалисту не хватает креативности в этой зоне.

Тем не менее, возвращение в строй Алекса Окслейда-Чемберлена, безусловно, пойдет на пользу, в то время как прибытие Такуми Минамино из «РБ Зальцбург» выглядит неизбежным («Ливерпуль» уже объявил о трансфере игрока — прим. LiveSport.Ru) и должно прибавить «Ливерпулю» напора и скорости в центральной зоне.

Кроме того, японец способен также играть в линии атаки, будь то роль игрока врывающегося из глубины а-ля Мохамед Салах/Садио Мане, или как «фальшивая девятка» а-ля Роберто Фирмино. 24-летний вингер увеличивает количество тактических вариантов для Клоппа на целом ряде позиций.

Еще одна зона, которая действительно нуждается в серьезном внимании — центр защиты. Да, в лице Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона у «красных» есть лучший дуэт защитников в Премьер-лиге — если не в Европе — и оба они чрезвычайно эффективны, но за исключением их, у Клоппа довольно коротка скамейка.

Джеймс Милнер делает достойную уважения работу как в защите, так и в атаке, но он не защитник, и к тому же он не становится моложе, в то время как проблема «Ливерпуля» с травмами в центре защиты затрудняют перевод Джо Гомеса туда, как Клопп делал в прошлом.

К слову, о центральных защитниках: Жоэль Матип с октября выбыл из строя с травмой колена, и пока его возвращение не ожидается, в то время как у Гомеса и Деян Ловрена хватало своих проблем со здоровьем.

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Чтобы закрепить успех и сделать его долгосрочным, Клоппу потребуется укрепить эту область и разгрузить Вирджила ван Дейка.

На кого нацелился «Ливерпуль»?

Хотя прибытие Минамино добавит столь необходимую глубину состава команде Клоппа, 24-летний вингер может выполнять несколько ролей, а это значит, что потребуются дополнительное усиление.

Человеком, которого слухи отправляют на «Энфилд» в течение уже нескольких трансферных окон — нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

Футболист «Лейпцига» в этом сезоне рвал и метал, забив 18 голов в 16 играх Бундеслиги, чтобы помочь своей команде возглавить таблицу, в то время как он записал на свой счет еще три мяча в Лиге чемпионов.

Тимо Вернер globallookpress.com

«Быки» уже некоторое время опасаются его ухода, и, по информации издания Independent, уже присоединились к борьбе за Эрлинга Холанда из партнерского клуба «Зальцбург».

Вернер в «Ливерпуле»? Пять ключевых вещей, которые нужно знать

1. Вернер забил 84 гола за «Лейпциг» с момента перехода в команду в 2016 году.

2. Он также забил 11 голов в 29 матчах за сборную Германии.

3. Слухи давно связывают 23-летнего футболиста с «Ливерпулем», а также с «Реалом».

4. СМИ сообщают, что «Лейпциг» ищет ему замену, поскольку боится, что Вернер может уйти в январе.

5. Коэффициенты на трансфер Тимо Вернера до 1 февраля 2020 года: «Ливерпуль» (7/2), «Атлетико» Мадрид (11/2), «Бавария» (7/1), «Реал» Мадрид (10/1).

Как уже упоминалось, «Ливерпуль» также нуждается в усилении защиты. Травма Натаниэля Клайна означает, что игрокам вроде Гомеса и Милнера придется продолжать помогать защите на правом фланге, но на другом фланге «красные» присмотрели перспективного игрока — Сэма МакКаллума из «Ковентри Сити».

В этом сезоне 19-летний футболист уже сыграл более 1000 минут в Лиге 1 (третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги и Чемпионшипа — прим. LiveSport.Ru) за «Скай Блюз» и серьезно впечатлил своей энергией и способностью помогать атаке — Маккалум набирал в среднем по 1,1 ключевой передачи за 90 минут в этом сезоне Лиги 1.

Сэм Маккалум globallookpress.com

Очевидно, что молодой и неопытный МакКаллум будет играть роль дублера Энди Робертсона. Но его приобретут на перспективу, а из-за напряженного графика «Ливерпуля» он может получать куда больше игрового времени, чем рассчитывает.

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По данным Daily Mail, «Ливерпуль» в борьбе за Маккалума столкнется с конкуренцией со стороны таких клубов, как «Астон Вилла», «Лестер» и «Вест Бромвич». Но Кубок Европы в их шкафу с трофеями, а также место, которое они освобождают для очередного трофея Премьер-лиги, должны дать им преимущество.

Возможные потери «Ливерпуля»

В то время как все варианты в полузащите «Ливерпуля» требуют изучения, Адам Лаллана стал тем игроком, который просто обречен отправиться на выход.

31-летний футболист перестал получать игровое время на «Энфилде», а в тех немногих случаях, когда ему давали шанс в этом сезоне, ему приходилось выступать в роли номинальной «шестерки», а не в его излюбленной роли плеймейкера.

По словам издания «Атлетик», Лаллана собирается уйти в конце сезона, но если поступит предложение, которое подойдет как клубу, так и самому игроку, «Ливерпуль» может согласиться на зимний трансфер.

Адам Лаллана globallookpress.com

Другой игрок, связанный с отъездом с «Энфилда», — швейцарский форвард Джердан Шакири. Бывший игрок «Стока» выполнял более чем сносную работу, затыкая дыры как в атаке, так и в полузащите, когда Клопп требовалэто от него, а недавно отличился и голом во время победы «Ливерпуля» над «Эвертоном» со счетом 5:2.

Однако это не меняет того факта, что в этом сезоне ему удалось отыграть всего 174 минуты в Премьер-лиге, что совершенно недостаточно для 28-летнего футболиста. А если Вернер согласится перебраться в «Ливерпуль», положение Шакири только ухудшится.

Бывший товарищ по «Сток Сити» Чарли Адам уже предложил Шакири покинуть «Энфилд».

«Если говорить о проблемах "Ливерпуля", то единственной будет то, что у них в запасе сидят такие игроки, как Шакири, который, вероятно, хочет играть», — сказал Адам недавно BBC Radio 5 Live.

«Я думаю, что чем больше будет больше игроков, которые не получают игрового времени, тем больше из них захотят уйти куда-нибудь, где они будут играть, и их примеру последуют другие».

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Со своей стороны, Шакири пытался погасить слухи о том, что он покидает клуб, но игрок с его уровнем и репутацией все еще может принести «Ливерпулю» немалые деньги, и действительно ли он готов отказаться от игры в стартовом составе?

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