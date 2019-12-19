«Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило

В самом конце матча Роберто Фирмино своим голом принес «Ливерпулю» победу над «Монтерреем» в полуфинале Клубного чемпионата мира — 2:1. Для 20 фанатов «Ливерпуля», которые преодолели 3400 миль от Бирмингема до Дохи чуть менее чем за сутки — это того стоило.

В прошлый вторник небольшая группа фанатов «Ливерпуля», тех, которые просто отказываются пропустить хотя бы одну игру любимой команды, наблюдали за тем, как самый молодой состав в истории «красных» со счетом 0:5 проигрывает в четвертьфинале Кубка английской лиги «Астон Вилле». Это была команда с пятью абсолютными дебютантами средний возраст которой составлял 19 лет 6 месяцев и 3 дня. И руководил ей главный тренер команды U-23 Нил Критчли. Потому что Юрген Клопп элементарно не мог быть в двух местах одновременно.

Уже в среду совсем в другом турнире и на другом континенте главная команда «Ливерпуля» под руководством Клоппа преодолела серьезное сопротивление в лице мексиканского «Монтеррея» — победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Тем самым «красные» сделали оправданными усилия тех фанатов, которые потратили немало денег, чтобы вовремя добраться из Англии в Катар. Фактически они побывали на двух играх «Ливерпуля» за сутки, и эти игры разделяло почти полмира.

Фанаты «Ливерпуля» globallookpress.com

Начало встречи получилось для «Ливерпуля» замечательным — уже на 12-й минуте Наби Кейта после паса Мохамеда Салаха вывел «красных "вперед, но уже через две минуты брат-близнец экс-защитника 'Эвертона' Рамиро Фунеса Мори Рохелио Фунес Мори счет спранял. Но сработала замена 'Ливерпуля' — гол Фирмино, который был забит, когда четвертый арбитр поднял табличку с компенсированным временем, вывел 'красных' в финал. Там они встретятся с бразильским 'Фламенго'.

Возможно, 'Ливерпуль' так оттягивал с этим голом, чтобы убедиться, что те путешественники из Ливерпуля успели вовремя добраться на стадион в Дохе.

«Ливерпуль» — «Монтеррей» globallookpress.com

Некоторые из них летели рейсом Qatar Airways QR36 из Бирмингема. Они вылетели в среду в 7:57 утра и приземлились в Дохе в 17:47 по местному времени — менее чем за три чала до начала матча. Другая группа после матча с 'Астон Виллой' проехала 80 миль от Бирмингема до Манчестера и провела ночь в аэропорту Манчестера перед посадкой на рейс QR22 в 7:25 утра, который приземлился в Дохе в 17:15 вечера.

Когда они прибыли в Доху, то поездка на 14 миль от аэропорта до стадиона была уже легкой частью путешествия.

Но как 'Ливерпуль' оказался в такой ситуации, когда ему пришлось проводить два матча в двух разных турнирах в течение двух дней, причем сперва в Европе, а затем в Азии? Ценой победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне теперь является то, что 'Ливерпулю' приходится решать что-то с перегруженным календарем. И чем-то нужно было жертвовать.

Когда 'Манчестер Юнайтед' после победы в ЛЧ 1998-1999 в январе 2000 года принимал участие в Клубном чемпионате мира ФИФА (предшественнике нынешнего турнира) в Бразилии, команде сэра Алекса Фергюсона пришлось отказаться от выступления в Кубке Англии, чтобы отправиться в Южную Америку.

Тогда, находясь под давлением Футбольной ассоциации Англии, 'МЮ' подвергся жесткой критике за то, что снялся с Кубка Англии.

Однако с учетом того, что Английская футбольная лига не захотела переносить матч 1/4 финала Кубка лиги между 'Астон Виллой' и 'Ливерпулем', 'красные' решили выполнить свои обязательства в этом турнире, а не сниматься с розыгрыша. Председатель EFL Рик Парри назвал это 'прагматичным решением'.

'Нам пришлось поступать таким образом. У нас не было абсолютно никакой возможности сделать как-то иначе после того, как стало ясно, что матч против Виллы будет сыгран 17 декабря. Найти дату, чтобы сыграть этот матч позже, для нас было невозможно', — сказал Клопп.

Юрген Клопп globallookpress.com

'Не было ни одной даты, на которую можно было бы перенести матч, потому что у Астон Виллы есть свои сложности, плюс есть возможные повторные матчи Кубка Англии. Если кто-то думает, что я должен был как-то сделать все по-другому, то я никак не могу это изменить', — добавил немецкий специалист.

Поэтому, когда было принято решение играть в обоих турнирах, 'Ливерпуль' нашел выход, разбив состав. Две команды, два тренера, два комплекта игровой формы, две игры для группы фанатов, и даже два клубных автобуса — у 'Ливерпуля' были автобусы с клубным лого и в Бирмингеме, и в Дохе.

Но для столь важного тренера, как Клопп, имело больше смысла готовить первый состав к матчу в Катаре, а не лететь на частном самолете из Бирмингема в Доху и присутствовать на обоих матчах. Во вторник в Дохе Клопп и его ассистенты в 22.45 сели в отеле перед огромным экраном, чтобы посмотреть, как молодежь 'Ливерпуля' играет в Кубке лиги.

Игроки отправились спать, чтобы отдохнуть перед матчем против 'Монтеррея'. Но, учитывая то, что матч против 'Астон Виллы' в Дохе был показан в прямом эфире, можно предположить, что некоторые из них нарушили комендантский час, чтобы понаблюдать за игрой своих молодых товарищей.

Поражение на 'Вилла Парк' привело к тому, что 'Ливерпуль' впервые в этом сезоне прекратил борьбу за один из трофеев. Но для тренера Критчли главным было тот опыт, который приобрели его молодые игроки.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» globallookpress.com

'Попробуйте сказать игрокам в раздевалке, что это плохой опыт для них. Вы не сможете обменять его на что-либо, это был особенный вечер для них', — отметил Критчли после игры.

Молодежь проиграла, но главная команда продолжает свой путь — 'Ливерпуль' с большим отрывом лидирует в АПЛ, продолжает защиту титула в Европе и находится в 90 минутах от того, чтобы впервые стать победителем Клубного ЧМ. Для тех 20 болельщиков, которые отправились из Англии в Катар в среду, оно того стоило. 0