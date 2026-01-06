GOAL составил список игроков английской Премьер-лиги, которым лучше сменить команду до конца января.

Январское трансферное окно славится своей сложностью для покупателей. Конечно, у них могут быть деньги и финансовые лазейки, чтобы провернуть пару сделок, но их конкуренты часто не горят желанием вести дела в середине сезона.

Именно поэтому январь — идеальный месяц для игроков, ищущих возможность перезапустить карьеру. Это шанс надавить на свои клубы и четко озвучить требования перед второй половиной кампании, особенно с учетом того, что через шесть месяцев стартует чемпионат мира.

Ниже — список из 12 игроков Премьер-лиги, которые должны ломиться в двери к своим менеджерам с требованием отпустить их до дедлайна.

Кобби Мейну

Если вы последние полгода не жили в пещере, то точно знаете, что Кобби Мейну хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Не обязательно навсегда, но он явно готов уйти в аренду, и это ни для кого не секрет.

Кобби Мейну globallookpress.com

Молодой полузащитник, который выходил в стартовом составе сборной Англии в финале Евро-2024, в этом сезоне сыграл менее 14% минут в АПЛ. И это при том, что «красные дьяволы» едва ли нащупали хоть какую-то победную формулу.

Мейну предвидел эту засуху, пытаясь форсировать трансфер еще в самом конце летнего окна.

Сага достигла апогея в середине декабря, когда брат воспитанника академии пришел на «Олд Траффорд» в футболке с надписью «СВОБОДУ КОББИ МЕЙНУ» (FREE KOBBIE MAINOO).

Хотя бывший главный тренер «МЮ» Рубен Аморим настаивал, что сам игрок тут ни при чем, трудно представить, что в клубе этому обрадовались.

Аморим утверждал, что у него нет личных проблем с Майну, и прочил ему роль лица клуба на долгие годы. «У Кобби будет возможность, у него впереди куча времени. Он играл на разных позициях... Он — будущее "Манчестер Юнайтед", таково мое ощущение, ему просто нужно дождаться своего шанса, а в футболе все может измениться за два дня», — говорил португалец.

Как бы то ни было, в лице Мейну мы видим талантливейшего игрока, который жаждет немедленно вернуться в центр внимания. Да, ему всего 20 лет, но он очевидно достаточно хорош, чтобы играть регулярно на топ-уровне, будь то в «Юнайтед» или где-то еще.

Рахим Стерлинг

Такая легенда АПЛ, как Рахим Стерлинг, не заслужил того паршивого отношения, с которым столкнулся в этом сезоне.

Вышвырнутый из состава «Челси» и отправленный тренироваться с «группой отчуждения», он не сыграл ни одной минуты в официальных матчах с тех пор, как истекла его аренда в «Арсенале» в конце сезона 2024/25.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Говорят, что игрок, в активе которого 82 матча за сборную Англии (в декабре ему исполнился 31 год, но клуб публично даже не поздравил его с днем рождения), ждет подходящего варианта поближе к дому в Лондоне, что сразу отсекает многих претендентов.

Ранее назывались такие варианты, как «Фулхэм» и «Кристал Пэлас», но эти слухи уже остыли.

Карьера Стерлинга никогда не должна была прийти к такому финалу, но конца этому кошмару пока не видно, если только он не сможет найти новый клуб как можно скорее.

Омар Мармуш

А вот это спорный выбор. Конечно, Мармуш мало в чем провинился с момента перехода в «Манчестер Сити» 12 месяцев назад, но каким-то образом он скатился вниз по иерархии на «Этихад Стэдиум», несмотря на свой талант.

Омар Мармуш globallookpress.com

Египтянин забил семь мячей в 16 матчах АПЛ в прошлом сезоне после перехода из «Айнтрахта» (включая сумасшедший гол с 25 метров «Борнмуту»). Однако в последние месяцы его темп был сбит травмами и конкуренцией.

Свой единственный гол в этом сезоне Мармуш забил в матче Кубка лиги против «Суонси».

Вряд ли «Ман Сити» отпустит Мармуша посреди чемпионской гонки, если только он не устроит скандал. Особенно учитывая, что Савиньо и Оскар Бобб, похоже, считаются лишними на фоне грядущего подписания Антуана Семеньо.

Но также учитывая количество европейских топ-клубов, которые нуждаются в усилении атаки, 26-летнему игроку, пожалуй, стоит задуматься о смене обстановки.

Итан Нванери

Стоит ли «Арсеналу» рассматривать предложения о полноценном трансфере Нванери? Ответ очевиден — нет.

Стоит ли самому Нванери стремиться навсегда покинуть «Арсенал»? Тоже нет. Однако ему определенно нужно чаще появляться на поле.

Итан Нванери globallookpress.com

Даже несмотря на то, что в «Арсенале» снова немало травмированных, игровое время Нванери в АПЛ ограничилось жалкими 165 минутами. Он даже не попал в заявку на матч против «Астон Виллы».

Нванери, забивший девять мячей в 37 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне, в этой кампании до сих пор отметился лишь одним голом.

Поскольку Кай Хаверц, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор снова вернулись в строй, Нванери вряд ли будет часто появляться на своих любимых позициях во второй половине сезона.

Многим середнякам Премьер-лиги пригодился бы универсальный атакующий игрок, который горит желанием проявить себя.

Джеймс Траффорд

Возвращение мечты для Джеймса Траффорда превратилось в настоящий кошмар. Его называли «первым номером» новой эпохи «Манчестер Сити», долгосрочной заменой Эдерсону. А потом, перед закрытием летнего трансферного окна, они взяли и подписали Джанлуиджи Доннарумму.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Ситуацию усугубили ошибки Траффорда в матче против «Тоттенхэма», который завершился для «Сити» домашним поражением от «шпор» со счетом 0:2.

Тем не менее, его котировки остаются довольно высокими, и он по-прежнему считается будущим вратарем сборной Англии.

В начале декабря Daily Mail сообщал, что Траффорд, выдавший невероятные 30 «сухих» матчей в своем последнем сезоне за «Бернли», нацелен на трансфер.

И учитывая бетонную стену на пути к игровому времени в «Манчестер Сити», он должен сделать все возможное, чтобы уйти в январе.

Тайрелл Маласия

Помните Тайрелла Маласию? Вам простительно думать, что он уже покинул «Манчестер Юнайтед», учитывая тот ад, через который он прошел после довольно обыденного дебютного сезона на «Олд Траффорд».

Тайрелл Маласия globallookpress.com

Маласия, которого покупали для конкуренции с Люком Шоу, достойно проявил себя в сезоне 2022/23, приняв участие в 39 матчах. А затем нидерландец пропустил 500 дней из-за травмы колена и осложнений после нее.

Маласия получал игровые минуты при Рубене Амориме как до, так и после аренды в ПСВ во второй половине сезона 2024/25. Однако его статус члена «группы отчуждения» (bomb squad) прошлым летом, наряду с такими игроками, как Маркус Рэшфорд и Антони, означает, что он по-прежнему лишний. Вероятно, для всех будет лучше, если Тайрелл найдет себе новую команду.

Джеймс Уорд-Проуз

Три года назад Уорд-Проуз был в шаге от повторения уникального достижения. Он довел счет своих голов со штрафных в рамках Премьер-лиги до 17 — всего на один меньше, чем у абсолютного рекордсмена Дэвида Бекхэма.

Джеймс Уорд-Проуз globallookpress.com

Казалось неизбежным, что Уорд-Проуз как минимум сравняется с Бекхэмом, но с тех пор он ни разу не забивал со штрафного.

За это время его родной «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, он перешел в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов, отправился в аренду в «Ноттингем Форест», был выведен из состава Нуну Эшпириту Санту, вернулся в «Вест Хэм» — и снова был выведен из состава Нуну который теперь тренирует «молотобойцев». Жестко.

Человек с такой убийственной подачей, как у Уорд-Проуза, обязан быть более грозным оружием в эпоху доминирования стандартов. Наверняка в январе найдется команда, которая захочет подписать 31-летнего полузащитника.

Ив Биссума

Читатель, поздравляем тебя. В этом сезоне ты сыграл за «Тоттенхэм» столько же минут, сколько и Ив Биссума, один из героев прошлогоднего триумфа лондонской команды в Лиге Европы.

Ив Биссума globallookpress.com

Как же до такого дошло? Биссума сам себе оказал медвежью услугу, когда второй год подряд пропустил матч открытия сезона из-за дисциплинарных нарушений. Переход в турецкий гранд «Галатасарай» сорвался, а он только-только восстановился после операции на колене.

Но даже если бы он был здоров, его, скорее всего, снова отстранили бы после второго скандала с веселящим газом.

Хотя контракт Биссума истекает в июне, «шпоры» рассматривают возможность активации опции продления на год, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Готовность клуба продавать означает, что он может быть доступен по сниженной цене, хотя, вероятно, именно так думал и «Тоттенхэм», когда выхватил его у «Брайтона» за 25 млн фунтов в 2022 году.

Калвин Филлипс

Филлипс выходил в стартовом составе сборной Англии в финале Евро-2020. Он перешел в топ-клуб раньше, чем Деклан Райс, его партнер по полузащите в тот вечер.

Спустя годы один из них входит в число лучших игроков мира, а другой далеко не всегда попадает в заявку на матч.

Калвин Филлипс globallookpress.com

Падение Филлипса, сменившего «Лидс» на «Манчестер Сити» в 2022 году, было чересчур стремительным. Он сыграл за команду Пепа Гвардиолы всего 32 матча, причем только половину из них в рамках АПЛ.

Аренды в «Вест Хэм» и «Ипсвич» тоже не помогли восстановить его ценность.

И все же, должна найтись команда, которая уговорит себя подписать Филлипса в этом месяце. На рынке есть игроки и похуже, которые вызовут больший интерес.

Аксель Дисаси

Если Стерлинг — это главная звезда в заголовках о «группе отчуждения» «Челси», то про Дисаси уже почти забыли.

Это тот, кто играл в финале ЧМ-2022, хотя его единственным запоминающимся моментом в составе «Челси» остается автогол с 30 метров в матче против «Лестера», которым по иронии судьбы тогда руководил Энцо Мареска, теперь уже бывший главный тренер «синих».

Аксель Дисаси globallookpress.com

Дисаси не то чтобы ужасно провел аренду в «Астон Вилле» в прошлом сезоне, но летом на него явно был дефицит спроса.

Несмотря на то, что «Челси» нуждается в усилении обороны, очевидно, что француза готовят к трансферу, а не к возвращению в состав.

«Они игроки "Челси", потому что у них контракт с клубом. На данный момент они по-прежнему тренируются отдельно. Идея в том, чтобы продолжать именно так. С начала сезона я не видел ни одного из них. Я не видел Ренату Вейгу, я не видел Акселя, я не видел Рахима, потому что они тренируются в другое время на другом поле. Я не видел их с тех пор, как мы начали сезон», — говорил Мареска в октябре.

Отвечая на вопрос, может ли кто-то вернуться, итальянец был категоричен: «К нам? Нет».

Джошуа Зиркзе

Зиркзее не оправдал свой ценник в 36,5 млн фунтов, забив всего девять голов в 62 матчах за «Манчестер Юнайтед». Неспособность нидерландца цепляться за мяч сделала его легкой мишенью для защитников АПЛ.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Даже гол (пусть и после огромного рикошета, но все же гол) в первом тайме ужасного матча с «Вулверхэмптоном» не спас Зиркзе от замены в перерыве. Аморим убрал его, а часть трибун «Олд Траффорд» явно приветствовала это решение.

Хуже всего то, что главный тренер по сути признал: «Юнайтед» опаснее у чужих ворот, когда Зиркзе нет на поле.

«Мы бегали, пытаясь отобрать мяч. Они перегружали центр поля множеством полузащитников, и нам было тяжело, а иногда атаковать получается лучше с меньшим количеством нападающих. Мы играли с тремя форвардами — [Матеусом] Куньей, Джошуа и [Беньямином] Шешко, и иногда это не лучший вариант для качественной атаки», — объяснял Аморим.

Всё идет к тому, что Зиркзе вернется в Серию А (если верить слухам, станет игроком «Ромы»). По данным СМИ, у него больше нет желания играть за «Манчестер Юнайтед».

Однако «МЮ» вряд ли отпустит его в ближайшие недели. Сначала в клубе хотят дождаться возвращения Брайана Мбёмо и Амада Диалло с Кубка африканских наций.