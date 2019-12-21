Не спешите их хоронить. «Ман Сити» вернется на вершину в 2020 году

Спустя пару недель после начала этого сезона, вспоминая 198 очков суммарно набранных за последние два сезона АПЛ, я написал следующие слова: «Естественный порядок вещей — это победа "Сити", все остальное — отклонение от нормы».

За прошедшие четыре месяца было много таких «отклонений». Шестеро из них, как и «Сити», демонстрируют статистику 11-2-4 в 17 матчах лиги.

«Горожане» не только на 14 очков отстают от «Ливерпуля», занимающего первое место, но и четыре очка уступают своему оппоненту по 18 туру, занимающему второе место «Лестер Сити», чьего лучшего игрока (Рияда Мареза), «Сити» приобрел чуть больше года назад.

После того, как «горожане» набирали рекордные 2,63 очка в среднем за матч АПЛ в сезоне 2017/18, а 2,58 очка за матч в следующем сезоне, команда Пепа Гвардиолы опустились до жалкого в сравнении результата в 2,06 очка за игру.

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Итак: это новая норма? Или первые 17 игр сезона — просто песчинка в шестеренках, незначительное препятствие, которое в конечном итоге будет перемолото манчестерской машиной?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте посмотрим, что пошло не так.

Травмы

Кто бы мог подумать? Оказывается, что даже команда с невероятной глубиной состава и почти неисчерпаемым кошельком может пасть жертвой хрупкости человеческого тела.

Первый удар случился в августе, когда Лерой Сане разорвал переднюю крестообразную связку правого колена в помпезной выставочной игре против команды, которая в настоящее время занимает первое место.

23-летний немец в прошлом году начал в старте лишь 21 игру в АПЛ и даже не достиг 2000 минут на поле, но когда он играл — просто уничтожал соперника.

Лерой Сане получил травму в матче с «Ливерпулем» globallookpress.com

Среди игроков, проведших на поле как минимум половину игрового времени своей команды в АПЛ, Сане занял второе место по показателю «голы с игры + результативные передачи за 90 минут» (0,96), уступив лишь своему парнеру по команде Серхио Агуэро (0,98).

К вопросу об Агуэро ... он с конца ноября выбыл с травмой бедра. 31-летний аргентинец был так же хорош, как и всегда, когда он играл, но он начал в стартовом составе всего семь матчей АПЛ.

На поминутной основе Агуэро и Сане были двумя самыми продуктивными атакующими игроками в лиге в прошлом сезоне; вместе они сыграли 813 минут лиги в этом году.

Ни одна команда — даже та, у которой есть Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Давид Сильва, Бернаро Сильва, Кевин Де Брюйне, Габриэль Жесус и Фил Фоден — не может потерять столько атакующей огневой мощи, не испытав по крайней мере незначительное снижение продуктивности.

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Что касается противоположного конца поля... ох, ну поговорим об этом...

Нехватка защитников

В сезоне 2018/19, когда «Ман Сити» завоевывал второй титул подряд, в составе «горожан» было две константы: Эдерсон и Эмерик Ляпорт.

Их голкипер в том сезоне отыграл от звонка до звонка во всех матчах АПЛ. В этом сезоне он пропустил одну игру из-за травмы, и, конечно же, это произошло в самой сложной игре команды — в гостях на «Энфилде».

Возможно, не случайно «Ливерпуль» забил тремя из пяти своих ударов по воротам на пути к победе со счетом 3:1.

Тем временем Ляпорт сыграл больше минут, чем любой другой игрок «Сити» в прошлом сезоне, начав в стартовом составе 34 матча и преодолев 3000-минутный барьер.

Травма Ляпорта сказалась на результаттах «Сити» globallookpress.com

Он лидер команды по точным пасам в атаку, согласно сайту FBRef. В то время как он был на поле, разница мяче «Сити» была +67, достижение, сопоставимое только с одним другим игроком, не являющимся вратарем, в лиге: выбранным игроком года Вирджилом ван Дейком.

В этом сезоне «Ливерпуль» провел с Ван Дейком все матчи АПЛ целиком, кроме пяти минут, а Ляпорт сыграл всего четыре матча из-за травмы колена, полученной в конце августа. Он будет отсутствовать по крайней мере до Нового года.

Несмотря на все травмы в команде, атака «Сити» действительно не сбавила оборотов. Команда в среднем забивает 2.76 голов за матч, что лучше прошлогодней отметки 2.5.

Более серьезной проблемой была защита, которая пропустила 19 голов. Это может показаться не таким уж большим количеством — четвертый лучший показатель в лиге. Но это также всего на четыре гола меньше, чем «Сити» пропустил за весь прошлый сезон.

Гвардиола пытается заменить Ляпорта globallookpress.com

К концу сезона 2018/19 Винсент Компани был, по мнению Гвардиолы, оптимальным партнером для Ляпорта, но теперь он является играющим тренером в бельгийском клубе «Андерлехт», где он начинал свою карьеру.

Позволив своему капитану уйти, «Сити» решил не заменять его. Двумя большими летними приобретениями «горожан» были опорный полузащитник Родри и защитник Жоао Кансело.

Кансело вышел в старте всего в четырех матчах, и в то время, как Родри начал в старте 13 матчей, он открыто рассказывал о своих проблемах с освоением «темного искусства» тактических фолов, которое Гвардиола требует от своих полузащитников.

Похоже, что план тренера состоял в том, чтобы Родри сменил ранее нестареющего Фернандиньо, который стал бы альтернативой Ляпорту в центре полузащиты рядом с Николасом Отаменди и/или Джоном Стоунсом.

Это была рискованная ставка — ждать, что новый игрок плавно заменит уникального и одного из лучших в лиге игроков, а этот игрок, в свою очередь, превратится в элитного центрального защитника. И эта ставка не совсем сыграла.

Родри пока не оправдывает надежд globallookpress.com

«Сити» по-прежнему допускает самое малое в лиге количество ударов по воротам (7,41 за 90 минут), но отсутствие сопротивления в центре поля облегчает противникам попытки превратить эти ограниченные шансы в качественные голевые моменты.

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В прошлом сезоне, по данным TruMedia, Сити допускал 0,119 ожидаемых голов за удар, что являлось девятым наименьшим показателем в лиге. В этом году этот показатель вырос до 0,128: восьмая худшая отметка в Англии.

Невезение

Несмотря на все вышеперечисленное, главная причина того, что «Сити» не находятся выше в таблице АПЛ, заключается в следующем: футбол — игра с крайне низким уровнем событий, которая в течение небольшого промежутка времени подвержена сильным колебаниям. Так то!

Согласно FBRef, у Сити самая лучшая разница ожидаемых голов в лиге, хотя, судя по уверенному отрыву от конкурентов, они могли бы быть в своей собственной лиге.

У команда Гвардиолы разница xG +1,59 за матч, а у идущего вторым по этому показателю «Ливерпуля» он равен +0,89. «Сити» лидирует в лиге и по ожидаемым голам и по забитым ожидаемым голам.

Черт, их показатель XG на самом деле немного лучше, чем в любом из предыдущих двух сезонов, даже со всеми травмами ключевых игроков и импровизациями в защите.

Агуэро не становится моложе globallookpress.com

Суть футбола в том, чтобы создавать более опасные моменты, чем у вашего противника. Это все, что вы действительно можете контролировать, и команда Гвардиолы контролирует этот баланс лучше, чем в любом из его предыдущих рекордных сезонов с клубом.

Думаете, что вы видели, как над «горожанами» доминирует «Манчестер Юнайтед» или как «Ливерпуль» буквально выдавливает их с поля? Не верите, что качество команды высоко, как никогда раньше?

Ну, а модели и букмекеры верят. Система рейтинга FiveThirtyEight оценивает «Сити» как лучшую команду в мире. Букмекеры по-прежнему видят в «Сити» лидирующих игроков, которые выиграют Лигу чемпионов, несмотря на тяжелый жребий, который свел их в 1/8 финала против Зинедина Зидана и «Реала».

Теперь «горожанам», безусловно, необходимо усиление в линию защиты, кроме того клуб придется в какой-то момент в течение следующих нескольких сезонов найти замены Агуэро, Давиду Сильве, Кайлу Уокеру, Отаменди, и предположительно Фернандиньо — все они возрастные игроки, которым уже за 30.

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Но до тех пор, пока Гвардиола остается в клубе, а ядро ​​этой команды остается целым — только вопрос времени, пока мы не вернемся к равновесию, и «Сити» снова не начнет побеждать со знакомой, пугающей и механической легкостью. 0